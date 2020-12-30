РУС
Новости
756 5

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским остается на повестке дня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот визит не снят с повестки дня. Более того, я вас уверяю, что президент Украины готов провести такую встречу. Но она должна быть содержательной и перезагрузить отношения. И задача дипломатов сейчас подойти к этому моменту. Мы открыты к этой встрече. Я вам больше скажу, мы хотим, чтобы они встретились, мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией", - сказал Кулеба в интервью "ТСН", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для перезагрузки нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие, и на эти правила соглашаются обе стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения: рука Москвы присутствует во всем, - Кулеба

"Отталкиваясь от этих правил, основывается взаимное уважение. Я вам скажу, наверное, эксклюзив, я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада в течение последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", - подчеркнул министр.

Венгрия (2072) Зеленский Владимир (21666) нацменьшинства (237) Кулеба Дмитрий (2881) Орбан Виктор (522)
Визит Орбана в Украину остается на повестке дня: мы получили сигнал от Венгрии о готовности возобновить конструктивный диалог, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7425
показать весь комментарий
30.12.2020 14:07 Ответить
Да слать нахер надо эту проституку путинскую. с ним дела не будет, это такая же гниль, как и путин. Он хочет кусок Украины откусить. Потому пока там эта власть, то надо слать их нахер, а на Закарпатье, по самым жестким мерам сажать всех сепаров на 20-30 лет, чтобы даже мысли ни у кого не было, что то там боломутить.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:08 Ответить
этих, окуевших мадьяр, надо жестче ставить на место.. Второго Донбасса нам ещё не хватало.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:24 Ответить
Пускай прилетает. Набить **-ло прямо на трапе и послать наХ.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:32 Ответить
Навіщо той ***** в Україні здався?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:46 Ответить
 
 