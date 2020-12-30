Визит Орбана в Украину остается на повестке дня: мы получили сигнал от Венгрии о готовности возобновить конструктивный диалог, - Кулеба

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским остается на повестке дня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот визит не снят с повестки дня. Более того, я вас уверяю, что президент Украины готов провести такую встречу. Но она должна быть содержательной и перезагрузить отношения. И задача дипломатов сейчас подойти к этому моменту. Мы открыты к этой встрече. Я вам больше скажу, мы хотим, чтобы они встретились, мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией", - сказал Кулеба в интервью "ТСН", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для перезагрузки нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие, и на эти правила соглашаются обе стороны.

"Отталкиваясь от этих правил, основывается взаимное уважение. Я вам скажу, наверное, эксклюзив, я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада в течение последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", - подчеркнул министр.