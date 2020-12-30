Иран до сих пор не предоставил Украине техотчет о крушении самолета МАУ, - Енин

Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета от иранской стороны о крушении самолета МАУ, именно выполнение достигнутых ранее договоренностей в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров с Ираном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета с иранской стороны. На последней телеконференции, состоявшейся между всеми сторонами, участвующими в техническом расследовании, Иран в очередной раз заверил, что завершается стадия перевода документа и в ближайшее время он будет передан украинской стороне", - сказал Енин.

По словам замглавы МИД, согласно процедуре, предусмотренной 13 приложением Чикагской конвенции, сторона, ответственная за техническое расследование (в данном случае Иран), обязана передать отчет о завершении технического расследования.

"В течение 30 дней каждая из сторон-участниц имеет право высказать предостережения, рекомендации, замечания. После этого в течение 60 дней иранская сторона сможет опубликовать открытую версию отчета. В дальнейшем он должен пройти утверждение в Совете Международной организации гражданской авиации (IKAO), и после этого это будет финализованый документ", - объяснил замминистра.

Енин отметил, что указанный документ является чрезвычайно важным, поскольку именно в рамках технического расследования должны быть установлены все причины катастрофы, и это в свою очередь закладывает основы, необходимые для обеспечения уголовного расследования для привлечения всех виновных к ответственности, а также для выработки рекомендаций по устранению недостатков и обеспечению неповторения аналогичных катастроф в будущем.

"Именно технический отчет должен установить окончательно, речь идет о технической ошибке человека, или о системном сбое в организации системы безопасности гражданских полетов в небе над Ираном", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

