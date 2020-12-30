РУС
Предложенная модель пенсионной реформы улучшит благосостояние частных финпосредников, а не украинцев, - экономист

Пенсионная реформа, которая предлагается законопроектами №2683 и №4408, не гарантирует сохранность пенсионных взносов украинцев, она только улучшит благосостояние частных финпосредников.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук эфире телеканала "Украина 24".

По словам экономиста, предложенная модель накопительного уровня пенсионной реформы не соответствует украинским реалиям, ведь не содержит никаких механизмов долгосрочного сохранения пенсионных взносов и страхования их от инфляции.

"В украинских условиях нет таких долгосрочных инвестиций, в которых можно было бы быть уверенными, причем на 30-40 лет. У нас нет ни предприятий, в надежности которых можно быть уверенными, ни доходных инструментов, то есть процентных бумаг, которые гарантировали бы, что если кто-то выпускает такие долговые ценные бумаги, он потом их сможет погасить. Таким образом, в пределах Украины эти средства вообще использовать очень трудно, особенно когда речь идет о значительном сроке, а это 20-30 лет ", - сказал Кушнирук.

По его мнению, предложение инициаторов пенсионной реформы инвестировать эти средства за пределами Украины также не гарантирует их сохранность.

"В мире сейчас, в условиях изменения технологического уклада, очень рискованными являются даже те предприятия, которые просуществовали по 30-40 лет. Классический для меня пример - это история с компанией "Нокиа", которая была одним из крупнейших производителей мобильных телефонов в мире и фактически стала банкротом - просто потому, что не угадала направления технологического развития в мире. Поэтому на сегодняшний момент, в условиях таких рисков изменений технологического уклада, очень трудно быть уверенными в том, что ваши инвестиции будут эффективными", - отметил Кушнирук.

Кроме того, это означает, что фактически средства будут выводиться из Украины и инвестироваться в экономики других стран, что будет иметь негативные последствия для финансовой стабильности в стране.

Также Кушнирук отметил: избранная властью модель пенсионной реформы приведет к созданию дополнительного давления на фонд оплаты труда и на финансовое состояние предприятий.

"Благосостояние будет создано в первую очередь инвестбанкирам, то есть компаниям, которые будут заниматься инвестированием этих средств (пенсионных взносов, - ред.). Причем они, какими бы ни были результаты, свой процент за управление средствами посредники все равно будут получать", - подытожил Кушнирук.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о введении второго уровня пенсионной реформы не предусмотрены гарантии сохранности пенсионных накоплений граждан. Он не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в случае введения обязательной, а не добровольной накопительной пенсионной системы, гарантировать сохранность вкладов граждан должно государство, а не частные фонды, как предложено в проектах.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для украинцев и бизнеса.

пенсионная реформа (1205) пенсия (2163)
+4
Отак відклади собі в фонд на майбутнє..
Потім вкрадуть все.
30.12.2020 14:18 Ответить
+4
100 % - нажмвуться всі, окрім Вкладників...
30.12.2020 14:34 Ответить
+4
Яка ще пенсія??? Хто на неї буде заробляти?? Ви взагалі бачили статистику народжуваності? В нас зараз самий мінімум за 30 років. А через 5 років ще й атомні електростанції закриють. Зеленський своєю бездарністю просто закопує Україну. Це смерть в чистому вигляді.
30.12.2020 14:42 Ответить
Отак відклади собі в фонд на майбутнє..
Потім вкрадуть все.
30.12.2020 14:18 Ответить
До пенсионного возраста надо ещё дожить . Обязаловка создаст условие для подобия "соц. соревнования" , типа кто дольше проживёт .
30.12.2020 14:24 Ответить
100 % - нажмвуться всі, окрім Вкладників...
30.12.2020 14:34 Ответить
Яка ще пенсія??? Хто на неї буде заробляти?? Ви взагалі бачили статистику народжуваності? В нас зараз самий мінімум за 30 років. А через 5 років ще й атомні електростанції закриють. Зеленський своєю бездарністю просто закопує Україну. Це смерть в чистому вигляді.
30.12.2020 14:42 Ответить
Не так давно Биткоин просел не по детски. Если не ошибаюсь до примерно 8000 долларов за биток. Сегодня один биток стоит 23 с копейками тысячи долларов на один. Инвестируйте. Куда еще можно в Украине инвестировать долгосрочно деньги, при такой коррупции и правовом негилизме.
30.12.2020 14:46 Ответить
А це правда, що кількість біткоінів, насправді, обмежена самими принципами обрахування ??
30.12.2020 14:55 Ответить
Так. максимум 21 мільйон.
30.12.2020 15:00 Ответить
Сразу подумал: "Кто соберёт 21 млн биткоинов будет властелином мира".
А немного погодя: "А на *** тогда эти биткоины кому-нибудь ещё будут нужны".
30.12.2020 16:10 Ответить
хех біткоїн. Такий собі МММ сьогодення.
30.12.2020 14:57 Ответить
Женіть нахрен цього експерта. Відкриття він зробив. Жодна модель реформи не може покращити "благосостояние" українців у перспективі 20-30 років. Це реформа на майбутнє, без неї ми просто доживемо до часу, коли пенсії взагалі доведеться відмінити.
30.12.2020 15:47 Ответить
Я коли читаю коменти на цю тему, не можу зрозуміти, чого усі так бояться? Втратити те що ми маємо зараз? І що ж такого цінного ми маємо???
30.12.2020 15:49 Ответить
"Предложенная модель пенсионной реформы улучшит благосостояние частных финпосредников, а не украинцев, - экономист" - не может такого быть чтобы не украинцы сделали что-то хорошее для украинцев.
30.12.2020 16:29 Ответить
отдайте деньги сопляку зеленому, а потом услышите=я не лох, я никому ничего не должен=
30.12.2020 17:24 Ответить
Це просто бажання влади зняти з себе чергову соціальну відповідальність. Хочу нагадати що вже давно багатство країни залежить від технологій, а не від кількості працюючих. Виплати мусульманам які ніколи не працювали у тих же німців більше нашої середньої пенсії. Бездарним управлінцям як і танцівникам яйця заважають.
30.12.2020 18:19 Ответить
 
 