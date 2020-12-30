Предложенная модель пенсионной реформы улучшит благосостояние частных финпосредников, а не украинцев, - экономист

Пенсионная реформа, которая предлагается законопроектами №2683 и №4408, не гарантирует сохранность пенсионных взносов украинцев, она только улучшит благосостояние частных финпосредников.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук эфире телеканала "Украина 24".

По словам экономиста, предложенная модель накопительного уровня пенсионной реформы не соответствует украинским реалиям, ведь не содержит никаких механизмов долгосрочного сохранения пенсионных взносов и страхования их от инфляции.

"В украинских условиях нет таких долгосрочных инвестиций, в которых можно было бы быть уверенными, причем на 30-40 лет. У нас нет ни предприятий, в надежности которых можно быть уверенными, ни доходных инструментов, то есть процентных бумаг, которые гарантировали бы, что если кто-то выпускает такие долговые ценные бумаги, он потом их сможет погасить. Таким образом, в пределах Украины эти средства вообще использовать очень трудно, особенно когда речь идет о значительном сроке, а это 20-30 лет ", - сказал Кушнирук.

По его мнению, предложение инициаторов пенсионной реформы инвестировать эти средства за пределами Украины также не гарантирует их сохранность.

"В мире сейчас, в условиях изменения технологического уклада, очень рискованными являются даже те предприятия, которые просуществовали по 30-40 лет. Классический для меня пример - это история с компанией "Нокиа", которая была одним из крупнейших производителей мобильных телефонов в мире и фактически стала банкротом - просто потому, что не угадала направления технологического развития в мире. Поэтому на сегодняшний момент, в условиях таких рисков изменений технологического уклада, очень трудно быть уверенными в том, что ваши инвестиции будут эффективными", - отметил Кушнирук.

Кроме того, это означает, что фактически средства будут выводиться из Украины и инвестироваться в экономики других стран, что будет иметь негативные последствия для финансовой стабильности в стране.

Также Кушнирук отметил: избранная властью модель пенсионной реформы приведет к созданию дополнительного давления на фонд оплаты труда и на финансовое состояние предприятий.

"Благосостояние будет создано в первую очередь инвестбанкирам, то есть компаниям, которые будут заниматься инвестированием этих средств (пенсионных взносов, - ред.). Причем они, какими бы ни были результаты, свой процент за управление средствами посредники все равно будут получать", - подытожил Кушнирук.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о введении второго уровня пенсионной реформы не предусмотрены гарантии сохранности пенсионных накоплений граждан. Он не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в случае введения обязательной, а не добровольной накопительной пенсионной системы, гарантировать сохранность вкладов граждан должно государство, а не частные фонды, как предложено в проектах.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для украинцев и бизнеса.