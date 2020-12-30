Хомчак о деле Шеремета: "Хочу верить, что Антоненко ничего не совершал и в ближайшее время это будет доказано"

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак хочет верить, что подозреваемый по делу об убийстве журналиста Шеремета Андрей Антоненко не совершал преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Хомчак заявил в интервью Обозреватель.

По словам Хомчака, лично Антоненко он не знал, но ему "отзывались о нем, как о талантливом, отважном и храбром солдате, что он классно воевал".

"Моя позиция такая: если есть факты и это будет доказано - нужно отвечать, если нет - нужно извиниться перед ним, компенсировать и сказать "Возвращайся". Если бы речь шла о действиях Антоненко как военного во время выполнения задач, то реакция руководства Вооруженных сил и Сил специальных операций была бы такой же, как и руководителей МВД в отношении Маркива. Но мы говорим о разных вещах", - отметил главнокомандующий ВСУ.

"Тот подвиг, который ты совершил во время выполнения боевых задач, и те проступки, которые ты совершаешь потом в жизни - они никак друг с другом не связаны. Я хочу верить, что Антоненко ничего не совершал и в ближайшее время это будет доказано", - подчеркнул Хомчак.

Также он заявил, что силы специальных операций поддерживают семью Антоненко.

"Насколько это покрывает их потребности - другой вопрос. Насчет изменения меры пресечения и ходатайств о взятии на поруки - их вносили от ССО", - добавил Хомчак.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Также читайте: Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов