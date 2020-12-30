РУС
3 311 21

Хомчак о деле Шеремета: "Хочу верить, что Антоненко ничего не совершал и в ближайшее время это будет доказано"

Хомчак о деле Шеремета:

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак хочет верить, что подозреваемый по делу об убийстве журналиста Шеремета Андрей Антоненко не совершал преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Хомчак заявил в интервью Обозреватель.

По словам Хомчака, лично Антоненко он не знал, но ему "отзывались о нем, как о талантливом, отважном и храбром солдате, что он классно воевал".

"Моя позиция такая: если есть факты и это будет доказано - нужно отвечать, если нет - нужно извиниться перед ним, компенсировать и сказать "Возвращайся". Если бы речь шла о действиях Антоненко как военного во время выполнения задач, то реакция руководства Вооруженных сил и Сил специальных операций была бы такой же, как и руководителей МВД в отношении Маркива. Но мы говорим о разных вещах", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Тот подвиг, который ты совершил во время выполнения боевых задач, и те проступки, которые ты совершаешь потом в жизни - они никак друг с другом не связаны. Я хочу верить, что Антоненко ничего не совершал и в ближайшее время это будет доказано", - подчеркнул Хомчак.

Также он заявил, что силы специальных операций поддерживают семью Антоненко.

"Насколько это покрывает их потребности - другой вопрос. Насчет изменения меры пресечения и ходатайств о взятии на поруки - их вносили от ССО", - добавил Хомчак.

Читайте: Дело Шеремета: Суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Также читайте: Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Автор: 

Хомчак Руслан (250) Антоненко Андрей (260)
+9
Идиот. Доказывают не то, что НЕ совершал, а то, что совершал.
За это их всех, дынеголовых законников надо на зону, к параше.
30.12.2020 14:37 Ответить
+6
А Зєлєнскій хочєт вєріть, шо віноват.
От такий то біполяр малята.
30.12.2020 14:38 Ответить
+4
не...пока камешки бросает - как среагирует болотце ждет ))))
30.12.2020 15:00 Ответить
канешна...шо оно дарма задарма презентацию устраивало?
(это не по шоубизнески-преЗЕдентски... )))
30.12.2020 14:59 Ответить
Єто, простіте, пердімонокль, какой то...
30.12.2020 22:33 Ответить
Хомчак решил распрощаться со шмарклей.
30.12.2020 14:39 Ответить
не...пока камешки бросает - как среагирует болотце ждет ))))
30.12.2020 15:00 Ответить
в історії криміналістики е сотні фактів як того , що були притягнуті та осуджені невинуваті, як і такі , коли ті, що вчиняли Злочин - уникали відповідальності...- хочеться вірити що тут Справедливість буде мати місце...
30.12.2020 14:40 Ответить
ХОМЧАК ЗНАЙШОВ ОБЄКТ ДЛЯ ПІАРУ?!!!
30.12.2020 14:42 Ответить
... и Аваков на конец-то уйдет!
30.12.2020 14:43 Ответить
Ківа прідєт.
30.12.2020 14:46 Ответить
Хомчак, це ти ... ? Де ти був весь цей час, а дай згадаю, планував визволення Донбасу невійсковими метдами. Щось у лісі сдохло...
30.12.2020 14:46 Ответить
Не чипай Хомка,йому нема часу,він готується стати татом !!))
30.12.2020 14:48 Ответить
Зондируется почва под Авакова... Но дело в том, что Аваков мажоритарный партнер ЗАО "Президент Зеленский". Скоро услышим что-то интересное о Хомчаке от Авакова
30.12.2020 14:51 Ответить
у хомяка (он же крыса бегущая)))) нос по ветру)))) чует задница.. что пищать надобно....
30.12.2020 14:57 Ответить
Если люди такого калибра заговорили о невиновности Рифмастера, то дело должно сдвинуться с мертвой точки.
30.12.2020 15:24 Ответить
Отак ???
Хочу вірити???
Хочеш??? Чи віриш???
І до речі - якщо вийде, то це й все??? - Вибач, помилка вийшла??? Хрипатий папуга зробить вигляд, що нічого не було, разом з сабаковим та прокурорвами???
30.12.2020 15:47 Ответить
Докажи, что это не ты убил
30.12.2020 16:19 Ответить
Це що пробний камінчик? Давай Зе відпускай і Антоненка, і Кузьменко з Дугарь. Людей, які здійснили вбивство Шеремета можно було шукати, як паломників. Їхній слід давно заміло
30.12.2020 17:37 Ответить
Антоненко не Татаров, свою невинуватість йому не "світить" доказати найближчим часом.
30.12.2020 19:09 Ответить
1 рік тому адвокат Леонід Маслов почав публікувати в "Цензор-нет" статті про невинуватість підозрюваних у справі Шеремета. Для того, щоб пересвідчитись в цьому, потрібна була середня освіта і 1 годину часу, ще 1 рік тому. Це просто смішно, говорити зараз про можливу винуватість непричетних людей.
30.12.2020 22:09 Ответить
 
 