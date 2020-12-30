РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9632 посетителя онлайн
Новости
2 191 25

Агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США получен, слово за Зеленским, - Енин

Агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США получен, слово за Зеленским, - Енин

Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - сказал Енин.

Читайте также: Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США

Заместитель министра подчеркнул, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности, поддержки территориальной целостности и независимости Украины, эта страна является ключевым контрибутором по вопросам предоставления Украине военной помощи.

"Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил он.

США (27748) Енин Евгений (328) Маркарова Оксана (290)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
пані Маркарова навіщо губите свою репутацію???
показать весь комментарий
30.12.2020 14:40 Ответить
+4
Интересно где она изучала английский и международное право? Или для посла это не обязательные требования в современной Украине? Судя по фейсу тут максимум министр сельского хозяйства... а оказывается и финансист и дипломат. Все таки сколько талантов в нашей стране!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:42 Ответить
+3
«Это какой-то позор»
показать весь комментарий
30.12.2020 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Это какой-то позор»
показать весь комментарий
30.12.2020 14:37 Ответить
Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін - Цензор.НЕТ 2525
показать весь комментарий
30.12.2020 15:36 Ответить
Так огидно жебрачити стоючі на колінах може тільки кацапка, біля храму Московського патріархату.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:10 Ответить
Прекрасний спеціаліст економіт пертворюється на попрошайку з дипломатичною недоторканністю- ПАСКУДИ ПОЗОРНІ ЗЕЛЕНІ! АЛЬОША ПРІСОВЄТОВАЛ АНДРЮШЄ КОЗИРЮ?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:39 Ответить
пані Маркарова навіщо губите свою репутацію???
показать весь комментарий
30.12.2020 14:40 Ответить
К сожалению Вы правы...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:42 Ответить
У такой пушистой нет шансов что-либо выпросить . Худую надо назначать .
показать весь комментарий
30.12.2020 14:41 Ответить
Худую пусть кацапы назначают. Им скоро ножки Буша в очередной раз выпрашивать у США.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:25 Ответить
Интересно где она изучала английский и международное право? Или для посла это не обязательные требования в современной Украине? Судя по фейсу тут максимум министр сельского хозяйства... а оказывается и финансист и дипломат. Все таки сколько талантов в нашей стране!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:42 Ответить
И ведь глядя на это фото, сказать что насо...ала язык не повернется!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:47 Ответить
По фейсу там копия Гонтаревой- зам овощного магазина....
Соросята- с ними все понятно: Будут грабить...

училась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Индианском университете в Блумингтоне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.
С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 году в Соединённых штатах проходила практику во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Всемирном банке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
показать весь комментарий
30.12.2020 15:06 Ответить
"Фінансис" - "Дипломат"...- а яка нафіг різниця ...так...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:43 Ответить
И швец и жнец и вообще киздец.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:47 Ответить
Агреман - это ж надо было так изуродовать слово agrément (согласие).
показать весь комментарий
30.12.2020 14:50 Ответить
ЗГОДУ дають після призначення,а не перед..

перед- це побажання,Єнін!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
Э, да вы знаток французского, если умеете читать по буквам. Действительно, как же изуродовали прекрасное слово Пеугеот (Peugeot) каким-то плебейских Пежо.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:46 Ответить
Ну а то, что случилось с брэндом Xiaomi, Вам не приснилось бы и в самом страшном сне, любезнейший...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:49 Ответить
пилять... говно не тонет... экономику уничтожила... поехала в СШАП жить... стандартная схема чиновника Украины!"
показать весь комментарий
30.12.2020 14:57 Ответить
Ее для этого и назначили-убить экономику чтоб «горизонт» скупил тут за копейки облигации которые уже 3 раза за рослый мес размещали ....Гончарук уже в США работает в компании «рога и копыта»
показать весь комментарий
30.12.2020 15:08 Ответить
назначьте лучше какую нибудь модель, результат тот же, зато приятно смотреть будет)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:58 Ответить
Посол, это, грубо говоря, почтальон, фигура НИЧЕГО не решающая. Принес, унес, вызвали, посношали.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:14 Ответить
Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

не зрозумів,..


посла України В АМЕРИЦІ ОБИРАЄ САМА АМЕРИКА?


ЦЕ ЯК?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:24 Ответить
Дело не в Маркаровой. Провальная ситуация у нас с МИДом. Дятлы совковые, детки совков, дубоделы сохатые валят страну на высоком уровне. Что ни назначение---так убогость. А ведь есть уже кого. Именно на это место идеально подойдёт Е. Зеркаль. Её вообще стоило министром назначить. Кстати есть ещё интересные претенденты. Нам давно пора по этой линии женщин проталкивать. Это сработает.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:33 Ответить
Вы же рассуждаете с точки зрения целесообразности для страны, а у них свои цели и задачи (может быть тоже для страны, но какой).
показать весь комментарий
30.12.2020 23:48 Ответить
Бухгалтера послом в важнейшее для нас государство. Хорошо еще что не лысого из квартала. Впрочем, один черт - результат будет одинаковый.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:31 Ответить
 
 