Агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США получен, слово за Зеленским, - Енин

Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - сказал Енин.

Заместитель министра подчеркнул, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности, поддержки территориальной целостности и независимости Украины, эта страна является ключевым контрибутором по вопросам предоставления Украине военной помощи.

"Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил он.