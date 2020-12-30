Из COVID-фонда уже использовали 57 млрд грн из 72 млрд грн, - Минфин

Из фонда борьбы с COVID-19 использовано 57,1 миллиарда гривен (79,3%).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 28 декабря 2020 года из фонда борьбы с COVID-19 использовано 57,1 млрд гривень из предусмотренных 72 млрд грн средств. Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств. Среди прочего на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд грн; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

На социальную защиту было направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

В Минфине напомнили, что Законом Украины №1006-IX от 17 ноября 2020 года увеличены средства фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн. Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на предоставление единоразового материального пособия застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности вследствие усиления ограничительных противопандемических мер. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.