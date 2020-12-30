РУС
Новости Коронавирус и карантин
Из COVID-фонда уже использовали 57 млрд грн из 72 млрд грн, - Минфин

Из фонда борьбы с COVID-19 использовано 57,1 миллиарда гривен (79,3%).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 28 декабря 2020 года из фонда борьбы с COVID-19 использовано 57,1 млрд гривень из предусмотренных 72 млрд грн средств. Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств. Среди прочего на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд грн; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

На социальную защиту было направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

В Минфине напомнили, что Законом Украины №1006-IX от 17 ноября 2020 года увеличены средства фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн. Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на предоставление единоразового материального пособия застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности вследствие усиления ограничительных противопандемических мер. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

госбюджет (1193) карантин (16729) Минфин (1556) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+6
А на борьбу с ковидом планируется хоть что - нибудь потратить?
30.12.2020 14:43 Ответить
+4
А на Вяликое будявництво залишили !!)))
30.12.2020 14:39 Ответить
+4
...и так найдется кому
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9504
30.12.2020 15:15 Ответить
ну и чудненько!
30.12.2020 14:39 Ответить
крадуцкий вернул проданные маски через эпицентр обратно в резервный фонд за свой счет или там по-прежнему пусто?
30.12.2020 14:41 Ответить
Головне що на цвинтар по гарній шосе!!!)))
30.12.2020 14:42 Ответить
На велоЗЕПЕДе...
30.12.2020 14:59 Ответить
Дуже Зеекологичне рішення !!)))
30.12.2020 15:04 Ответить
А на Вяликое будявництво залишили !!)))
30.12.2020 14:39 Ответить
На новогодние корпоративы- теперь они тратят а не зарабатывают на корпоративах)))
30.12.2020 14:44 Ответить
А на борьбу с ковидом планируется хоть что - нибудь потратить?
30.12.2020 14:43 Ответить
Порятунок потопаючих,справа рук самих потопаючих !!)))
30.12.2020 14:45 Ответить
Мойте руки с мылом . Слушайте маму , одевайте маску и шапку .
30.12.2020 14:46 Ответить
***
меняет время судьбы, лица
нас гнёт поток житейских дел
но вечен лишь вопрос от мамы
ты ел
30.12.2020 14:49 Ответить
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4383
30.12.2020 15:15 Ответить
Жертвоприношение степашки и ляшки...
30.12.2020 15:33 Ответить
ужь постарались...
30.12.2020 14:44 Ответить
Куда? На елочки Зеленского?
30.12.2020 14:49 Ответить
Из COVID-фонда уже использовали 57 млрд грн из 72 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3316
30.12.2020 14:50 Ответить
т.е. за полтора дня надо списать (читайте...спи****) 15 млрд грн ??? ))))
30.12.2020 14:50 Ответить
...и так найдется кому
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9504
30.12.2020 15:15 Ответить
для строительства дорог создан антиковидный фонд. для армии нужен антитуберкулезный, а для содержания ОФИСА реидента, создоть психичесски-неврологичесский фонд. и будет все ОК
30.12.2020 14:59 Ответить
Така гарна новина, на фоні всього зеленського просиран.я і зростання тарифів.


"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости"
30.12.2020 15:17 Ответить
Вот как надо ВОРОВАТЬ ТО !!!!!!!!!!!!!!!
30.12.2020 15:18 Ответить
Тепер мавпи прямоходячі безхвості ви будете жити від "пандемії" до "пандемії"і від "вакцини" до "вакцини"...
30.12.2020 15:53 Ответить
На оставшиеся 15 млрд снимите кино про "найвеличнішого лідера світу".
30.12.2020 16:12 Ответить
 
 