ОГП об отзыве ходатайства по Татарову: Замглавы ОП не потерял статус адвоката, сообщение ему о подозрении нарушает УПК

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова на основании требований ст. 185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Так, изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали агентству в Офисе генпрокурора в среду.

Кроме того, добавили в Офисе, сообщение о подозрении замглавы ОП было осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве из Национального антикоррупционного бюро Украины следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.