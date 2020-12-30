РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4547 посетителей онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
8 232 51

ОГП об отзыве ходатайства по Татарову: Замглавы ОП не потерял статус адвоката, сообщение ему о подозрении нарушает УПК

ОГП об отзыве ходатайства по Татарову: Замглавы ОП не потерял статус адвоката, сообщение ему о подозрении нарушает УПК

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова на основании требований ст. 185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Так, изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали агентству в Офисе генпрокурора в среду.

Кроме того, добавили в Офисе, сообщение о подозрении замглавы ОП было осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве из Национального антикоррупционного бюро Украины следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

Читайте также: НАБУ может обжаловать передачу дела Татарова в СБУ, - Сытник

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Антикоррупционный суд (1260) Татаров Олег (371) Офис Генпрокурора (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Дерьмом, тьфу, портновым смердит.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:09 Ответить
+15
о как) адвокат уже оказывается пожизненное звание как мать героиня.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:12 Ответить
+15
А відколи це в нас адвокати такі ж непідсудні як і судді ?
Їм можна злочини вчиняти ? Отакої....
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дерьмом, тьфу, портновым смердит.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:09 Ответить
Татарову краще самому сісти в СІЗО, це забере у опозиції останні аргументи. Трохи посидить і вийде, коли все заспокоїться.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:12 Ответить
а ти по-ходу гівнюк ігорцю. пдраса януковичського захищаєш.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:32 Ответить
Открой форточку.
Скорее всего это ...
Ну, ты поняло...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:19 Ответить
Тебя что, просквозило? ну этим...ну ты поняло)
показать весь комментарий
30.12.2020 15:38 Ответить
В результаті суттєвого підвищення комунальних тарифів з Нового року, нестримного зросту цін, обесцінення зарплат-пенсій, розкрадання.... ЗЕ-банда наближає час, коли народ, врешті, підніметься і змете цей мафіозний кагал...

-Але, ми не повинні повторити помилок попередніх революцій на Майдані...

-Зачистка України від її ворогів має стати повною і тотальною! Інакше - помилка попередніх етапів боротьби!

Для цього Патріотичні партії мають обов'язково вести наступні списки ВСІХ, хто вчиняв злочини проти Держави і прав та свобод людини, проти людяності, проти її патріотів (списки-поселищно, порайонно, по областях):

а)Посадовців та держслужбовців

б) Прокурорів, ментів, слідаків,адвокатів типу Медведчука, (які замість захисту - виступали звинувачувачами)
в) Суддів.
г) Прихвостнів та найнятих нинішньою "владою" для її підтримки на місцях, журналістів олігархічного пулу....

- Фіксувати збитки нанесені ними Державі і фізичним особам та малому та середньому бізнесу

-Окрім цього слід фіксувати зміни в розмірах їхнього майна, адреси його розташування, та точні адреси фактичного та можливого проживання сімей всіх цих "субчиків"...

-Вже зараз сформувати команди, які не дали б їм втекти з України.

- Реквізити всіх чесних патріотів в Армії, поліції, СБУ, прокуратурі, судах, у всіх органах та гілках влади письмово НЕ ЗАВОДИТИ, а Пам'ятати! А якщо й заводити, то зберігати за кордоном- в діаспорі (як і списки ворогів України)

Бо, кінець-кінцем, над ними має звершитися не лише Божий, а й людський суд. І вони мають отримати остаточно... але не хабарі, а по-заслугам - За пролиту ними кров невинних, за сльози беззахисних, за зраду батьківщині і даній ними присязі!

-А люстрація має стати реальною, глибокою та ОСТАТОЧНОЮ!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:55 Ответить
Написано гарно. Тільки х о це має робити? Які саме партії?
показать весь комментарий
31.12.2020 09:30 Ответить
еще и как.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:26 Ответить
тянут за яйца бедное животное! оно орёт сердешное...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:11 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 15:13 Ответить
упираецца
показать весь комментарий
30.12.2020 15:14 Ответить
о как) адвокат уже оказывается пожизненное звание как мать героиня.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:12 Ответить
Судебная реформа в действии.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Витвір портнова, втілений зЕзідентом.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:37 Ответить
я Вас прошу! Дайте им его разделать и закопеть по разным местам...
- не наше это дело в свары господ вмешиваться
показать весь комментарий
30.12.2020 15:24 Ответить
А відколи це в нас адвокати такі ж непідсудні як і судді ?
Їм можна злочини вчиняти ? Отакої....
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Действительно, ""відколи".
показать весь комментарий
30.12.2020 15:20 Ответить
адвокати "підсудні", просто вони є спеціальним суб'єктом. процедура та перелік осіб, які можуть вручити підозру адвокату визначені в КПК України.
"дивно", що ті, хто вручав підозру татарову цього або не знали або зробили вигляд, що не знають.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:03 Ответить
Татаров сам призупинив дію свого адвокатського статусу, коли йшов в Офіс президента.
Тим більше, що до сих пір у таких випадках не вважали, що людина, яка призупинила свою адвокатську діяльнісь, може користуватися привілеями адвоката. Наводилися приклади із судової практики.
Але у зелених 2х2=5
показать весь комментарий
31.12.2020 09:55 Ответить
https://censor.net/ua/user/460978 не зовсім так, зупиняється адвокатська діяльність (що, швидше за все, й було ним зроблено шляхом подання відповідної заяви в зв'язку із переходом на держслужбу), а не статус адвоката.
саме по собі зупинення адвокатської діяльності не тягне за собою автоматичне позбавлення особи статусу адвоката. судової практики, яка б стверджувала зворотне не існує. але якщо ви знайдете таке рішення я б із задоволенням ознайомився.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:29 Ответить
Это Зеленскому обойдется в 7% рейтинга
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Да ему уже похер. Ему бы 7% от обещаных за операцию "Буратино" денег получить да живым остаться.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:19 Ответить
То есть вот никак тварь к ответу не привлечь? Ну вы подумайте, какой этот вражина хитрый! Вся ОПа, весь ОГП, все суды и пересудЫ ополчились на преступника, а сделать-то ничего и нельзя! Ну прям второй тупицкий и все тут!!!
Дяденьки, а хотите, мы вам поможем? Мы все придем на Банковую и вам, ишакам рукожопым, поможем. По-своему, по-простому, а? Так вы же этого татарова будете тремя тысячами нацгвардейцев от нас защищать. А мы бы враз засудили. Столб, веревка, раз-два взяли и все, приговор приведен в исполнение. Какой приговор? Справедливый, млять! На который вы не способны! Вам только волонтеров сажать получается, ган...оны.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:18 Ответить
А на соседних столбах развесим всех вас. В назидание следующим. Так прям руки чешутся, сил никаких нет.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:21 Ответить
Та шош такое? Скока можна издевацца? Нет больше новостей кроме татарских. На кол его и дело с концом!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:18 Ответить
ОГП про відкликання клопотання щодо Татарова: Заступник голови ОП не втратив статусу адвоката, повідомлення йому про підозру порушує КПК - Цензор.НЕТ 7389
показать весь комментарий
30.12.2020 15:20 Ответить
Сделали реформу, жрите.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:20 Ответить
Але її робили з умовою того, що правоохоронні структури не будуть керуватись злочинцями.
А їхні злочини не прикриватимуть з офісу президента.
Ну, якщо так - то їм лишається лише народний гнів, який може вилитись в банальні розстріли.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:23 Ответить
Її робили з надією, що попередня влада залишиться назавжди.
Не рий яму іншому, сам в неї вскочиш.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:25 Ответить
Те саме можна сказати нинішнім.
Все ж таки покарання на когось та впаде.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:27 Ответить
У нас уже25 лет урки при власти.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:47 Ответить
Вони й жеруть. ВАЗеленському з бенею, портновим, та іншими ригами, подобається. Можна подзвонить, "порешать".

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
показать весь комментарий
30.12.2020 15:42 Ответить
https://censor.net/ua/user/472499 ви пишете дурню, пишете або свідомо, або через необізнаність в тому про що пишете.
норма КПК України щодо вручення підозри адвокату певними посадовими особами існує давно й є засобом захисту адвоката від переслідування за професійну діяльність.
тож будь-які "реформи", на щоб ви не натякали, тут ні до чого.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:07 Ответить
Мафія. Тварі. Смерть вам!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:21 Ответить
Дело Тартарова превратилось в дело Зеленского?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:22 Ответить
пізніше владі ЗЕ нададуть правову оцінку.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:23 Ответить
Ця мразота вже повинна сучити своїми копитами на гіллякі ,ан ні, потвор не можна чіпати.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:30 Ответить
Вова, дурачок малахольный, портнов опять в Австрию свалит, а тебя, идиота малограмотного, возьмут за шкирки и кинут на скамью подсудимых. Только прокурором там будет не 100% твоя веннедиктова, а кто-то другой. Венедиктова будет сидеть рядом=)
показать весь комментарий
30.12.2020 15:34 Ответить
ОГП об отзыве ходатайства по Татарову: Замглавы ОП не потерял статус адвоката, сообщение ему о подозрении нарушает УПК

-----------------------------------------------------------------------------------------
Б...., а чего тогда вы Татарову вручали подозрение, раз это нарушает УПК?
Миллиарды из бюджета получаете, а оформить элеметарный документ согласно Закона не можете?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:34 Ответить
"всё смешалось в доме зеленских. лавровы, люди, татаровы, тупицкие, мыкытаси,.... ленка узнала, что муж был в связи с бывшею в его офисе пресс-секретаркой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме…" (С) ))
показать весь комментарий
30.12.2020 15:35 Ответить
начасі вже суд Лінча, самий швидкий та справедливий
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
Стаханівець. Пахав за сумісництвом. А так можна? Чи у пліснявих все можна, що їм хочеться?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:56 Ответить
У Зеленского жопа может лопнуть Татарова вытаскивать, простите за грубость, но такого беспредела и беззакония не было даже во времена Януковича.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:28 Ответить
желаю всем ЗЕБилам голосовавшем за это Ничтожество,что-бы в следующем году у каждого вырос Х,,,Й на лбу!!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:07 Ответить
в заголовке опечатка. не ОГП, а ОПГ
показать весь комментарий
30.12.2020 17:32 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі". https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показать весь комментарий
30.12.2020 18:18 Ответить
Давайте вспомним старую истину: Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными.
Именно потому что у нас оружием владеют только бандиты и власть (что одно и то же), вся эта властная шушера может измываться над людьми, правом и здравым смыслом с помощью своих судов, прокуроров и ментов. А всему остальному народонаселению уготована учась баранов, которых стригут, стригут и стригут.
Кстати, в Конституции США закреплено право народа на восстание.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:13 Ответить
Як же це гидко спостерігати - на Порошенка відкривають карні справи чуть не за перехід вулиці на червоне світло, а своє оточення Зеленський відверто відбілює від найбруднішого лайна
показать весь комментарий
30.12.2020 21:03 Ответить
Щось мені підказує, що зелений віслюк або буде сидіти значно довше юлі та луценка, або драпати значно швидше за януковоча.
показать весь комментарий
31.12.2020 02:27 Ответить
Выясняется, что методов против против "Кости Сапрыкина" ни в САП ни в НАБУ нет.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:02 Ответить
 
 