МИД о выплате $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ: компенсации должны определяться на переговорах

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что размер компенсаций семьям погибших в катастрофе украинского самолета МАУ должен определяться на переговорах.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Николенко, размер компенсаций должен быть определен путем переговоров сторон.

"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - отметил он.

Он также подчеркнул, что украинская сторона до сих пор ждет от Ирана проект технического отчета о том, как был сбит пассажирский самолет. А взаимодействие не продвигается дальше заявлений, которые Тегеран делает в СМИ.

"Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей. Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности", - добавил Николенко.

Как сообщалось, на заседании в среду члены правительства Ирана договорились выделить 150 тыс. долларов каждой семье жертв авиакатастрофы МАУ.И

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.