МИД о выплате $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ: компенсации должны определяться на переговорах

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что размер компенсаций семьям погибших в катастрофе украинского самолета МАУ должен определяться на переговорах.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Николенко, размер компенсаций должен быть определен путем переговоров сторон.

"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - отметил он.

Он также подчеркнул, что украинская сторона до сих пор ждет от Ирана проект технического отчета о том, как был сбит пассажирский самолет. А взаимодействие не продвигается дальше заявлений, которые Тегеран делает в СМИ.

"Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей. Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности", - добавил Николенко.

Как сообщалось, на заседании в среду члены правительства Ирана договорились выделить 150 тыс. долларов каждой семье жертв авиакатастрофы МАУ.И

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран до сих пор не предоставил Украине техотчет о крушении самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Топ комментарии
+2
А загинувшим теж ордена дадут , чи лише екіпажу ??))
30.12.2020 15:53 Ответить
+2
Размер компенсации должен определять суд или по согласию сторон, но никак не члены правительства Ирана.
30.12.2020 15:55 Ответить
+2
Какое крушение? Его сбили военнослужащие России, а власти Украины и Ирана пробуют скрыть это.
30.12.2020 16:07 Ответить
Всем ордена дадут. Даже тем кто их выдает и кто их штампует на заводе
30.12.2020 16:08 Ответить
Ордена- и грамоты ето единственное чего государству для народа не жалко
30.12.2020 16:09 Ответить
Какие ваши доказательства?Классика - пусть целуют в д#пу Сноубордиста который побежал плакаться к соседу и получил информацию на основании которой сделал заявление.... Если б не ираноканадцы- бочка исполнил бы минуэт на балалайках... Наличие стольких канадцев на рейсе недочёт «шпилей-вилей»
30.12.2020 17:10 Ответить
В таких случаях существует механизм полюбовных договоренностей. Иран может посадить козла отпущения, но размер компенсаций должен обсуждаться с пострадавшей стороной.
30.12.2020 16:08 Ответить
Какие проблемы? Готовьте переговоры и нехай бубочка пи...дует выторговывать размер компенсаций семьям погибших. Нехай хоть шо-то полезное сделает, подкаблучник бенин.
30.12.2020 16:09 Ответить
В телефонном разговоре с ливийским лидером Муаммаром Каддафи президент США Джордж Буш заявил, что "печальная страница в отношении между двумя странами закрыта".
В октябре Ливия перевела в специальный фонд жертв террора 1,5 миллиарда долларов. Семьи 180 американцев, погибших при взрыве американского "Боинга" в небе над шотландским городом Локерби, в полном объеме получили денежные компенсации
30.12.2020 16:22 Ответить
Надо героя Украины присвоить всем членам семьи. А так-же их дальним родственникам, знакомым и одноклассникам. Раз клоун налево-направо героев раздает, то чем эти хуже?
30.12.2020 17:03 Ответить
«Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета от иранской стороны о крушении самолета МАУ, именно выполнение достигнутых ранее договоренностей в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров с Ираном.Источник: https://censor.net/ru/n3239876»

Зате різна мразота, совковата і *************, увівсю, змагаються в інсинуаціях, щодо дій екіпажу українських пілотів цього Боїнга.
30.12.2020 19:04 Ответить
Легко хотят отделаться, суки бородатые. Должны заплатить по лимону за каждого. Думаю где то так и сойдутся. Большинство погибших Канадцы и для них 150000 USD как насмешка.
30.12.2020 19:27 Ответить
Всі отримають НУЛЬ!
30.12.2020 20:35 Ответить
 
 