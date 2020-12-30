РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 573 52

Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

В правительстве заявили, что первая партия вакцины от китайской компании Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины составит 700 тыс. доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Вакцину получат бесплатно врачи и люди в группе риска в соответствии с национальным плана вакцинации", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2819) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
спасибо, но колитесь ней сами. это тот же "спутник", только в профиль.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:24 Ответить
+8
Сами эти скоты будет колоться американской вакциной....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
+8
Путєн через Китай пропхав свою вакцину в Україну???
Схоже ми справді втратимо безвіз, бо кордони нам не відкриють...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасибо, но колитесь ней сами. это тот же "спутник", только в профиль.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:24 Ответить
Сами эти скоты будет колоться американской вакциной....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
лучше еще походить в противогазе, чем вакциноваться китайским или русским ..овном
показать весь комментарий
30.12.2020 16:31 Ответить
Играл на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава»… (с)
показать весь комментарий
30.12.2020 16:51 Ответить
Эта вакцина еще не прошла третью стадию проверок....все в процессе....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:26 Ответить
Якраз на хАхлах і перевірять.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:36 Ответить
Не одна из вакцин не прошла 3ю стадию проверки. Но страны не желают ждать 3ю проверку, так как кто первый выскочит из жоп.., тот и на коне! А кто в хвосте, тот не вьездной к ним и не куда, а в изоляции и локдауне.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:04 Ответить
А как хорошо все начиналось: власть с утра до вечера хрюкала говорила про новейшие американские и европейские вакцины, условия хранения, логистику...
А закончилось все, как всегда, тривиально: дешевый, непроверенный Китай.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

-------------------------------------------------------------------------------------------------
А что значит "группа риска"? Это те, кто рискуя, воруют миллиардами?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:28 Ответить
Група риска после врачей, это высокопоставленные чиновники и члены их семей, мог бы и сам догадаться. Так как людей старшего возраста практически он не упоминает, то сами понимаете куда им идти..., со своими нищенскими пенсиями.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:09 Ответить
Чучело, давно знаю, а не догадываюсь.
О чиновниках и членах их семей я писал уже много раз и в течении несколько дней.
Иди жену свою поучи, раз у тебя нет чувства юмора.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:38 Ответить
ну да!!! а кто ж еще?
показать весь комментарий
01.01.2021 09:21 Ответить
А группа риска у нас кто? Бубочка, квартал и ермак?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
Группа риска это депутаты ,судьи ,прокуроры, мусора ?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
Спаси и сохрани! От этих китайских и прочих поделок.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
Это не китайская- это кацапский физраствор.
показать весь комментарий
01.01.2021 09:33 Ответить
Минздрав во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech

и почему я не удивлен ?
потому что никто из европейских компаний не дасть в ЗЕльоную лапу откат за контракт

Прокурор НАБУ Сытник, можете заводить папочку с тесемочками под названием
"дело о коррупции при закупке ЗЕленским китайской вакцины"
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
сколько стоит на мировом рынке и за сколько купили ЗЕльоные ?

отмазку на катастрофу и срочность Суд Справедливости Хунты не примет !

будете на стадионе.... имени Пиночета, ЗЕскоты !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:42 Ответить
Путєн через Китай пропхав свою вакцину в Україну???
Схоже ми справді втратимо безвіз, бо кордони нам не відкриють...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:29 Ответить
Больше всех рискуют, конечно , депутаты .
показать весь комментарий
30.12.2020 16:31 Ответить
Хто? Хто всі ці самогубці, які будуть колоти китайську вакцину?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:32 Ответить
Бубочка - мастер спорта в борьбе с КОВИД-19. Об этом он заявил ещё весной.
Поэтому никаких вакцин они не собирались покупать.
Сейчас кинулись - всё занято.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:33 Ответить
Группа риска - для комментирующих перевожу на нормальный язык.
Это те, чье существование растраивает пенсионный фонд.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:33 Ответить
Це шютка юмора? Кятайська бодяга?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:38 Ответить
Так и знал, что говно завезут ЗЕленые...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:45 Ответить
Не здивуюсь, якщо це перепакований китайцями кацапський супутник.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:47 Ответить
что за бред вообще??
цена норм. вакцины - 30 долларов.
Это что - деньги, чтобы экономить и закупать китайское го*но??

хотя если ею вакцинируют нардепов -я не против.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:50 Ответить
Вони не економлять. Вони тупо крадуть як на масках. Американська вакцина ціна від 16 до 30 доларів в залежності від кількості.
Англійська вакцина ціна 2,50 євро. Якщо б хотіли економити взяли б англійську. Китайська напевне без відкату стільки і коштує.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:01 Ответить
як би з той вакціни не перетворитися у сінанатропів, в нас і так негаразд з мутагенами після Чорнобилю, тому щось стрьомно та і нема у пенсіонерів довіри до той влади, яка так і намагається позбутися отримувачів субсидій та пенсійних виплат
показать весь комментарий
30.12.2020 16:51 Ответить
Тільки після вакцинування китайським фуфлом Зе і його камарільї, вони там всі - одна суцільна "зона ріска".
показать весь комментарий
30.12.2020 16:52 Ответить
Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9750
показать весь комментарий
30.12.2020 16:52 Ответить
а где же братская помощь от США и Европы вакцинами?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:57 Ответить
Украине це ж Европа? да и Америка з нами!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:58 Ответить
Ну нам хотя бы Обамка в подъездах не сцал и лампочки не выкручивал как вам лаптеногим)))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:02 Ответить
русский, ты уже укололся "вакциной" от *****?
показать весь комментарий
30.12.2020 19:48 Ответить
Американську дають безкоштовно по програмі ООН за умови наявності холодильників із -70 в достатній кількості, а також виконання вимог що все буде зроблено якісно і буде можливість все проконтролювати. Таких холодильників у постсовку немає.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:58 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:58 Ответить
эт Вы о ком ?
впрочем, извините за глупый вопрос.....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:03 Ответить
Ну любой порохобот не станет колоть себе это говно. а вот зебилы с радостью, но как бы там ни было - они тоже люди...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:05 Ответить
Судя по увеличению украинских новостей в ленте про Китай (то про ЗСТ собираются договариваться, то насчет Мотор-Сичи непонятки, то теперь вакцину покупают) - нужно надеяться, что Байден остановит торговую войну с КНР. Потому что если нет - то от этой войны - рукой подать до войны холодной. А Украина, как на зло, расширяет сотрудничество с Поднебесной. И потом придется либо это сотрудничество разрывать, что может быть болезненно экономически (смотрим на ситуацию с Мотор Сич), либо лишиться поддержки США.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:59 Ответить
никаких "либо" !
только Стейты без вариантов !
показать весь комментарий
30.12.2020 17:02 Ответить
Читаю новость: "Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech".

Лезу на сайт The New York Times, где ведется замечательный "трекер вакцин" с их описанием (принцип действия, стадия тестирования, ...)

Убеждаюсь, что ничего не изменилось. Пока все так же есть три одобренные к массовому применению вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinopharm-Beijing. Первые две одобрены в западных странах, третья - в ОАЭ.

Статус вакцины Sinovac - "ограниченное использование в Китае".
показать весь комментарий
30.12.2020 17:13 Ответить
Ну все как и ожидалось. Китайско-росийской вакциной уколет тех кого не жалко а именно врачей и соцнезащищенные слои населения чтобы потом не тратиться им пенсию.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:23 Ответить
Как говорится, укололся Спутиником и в последний путь...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:25 Ответить
Весь цивилизованный мир использует американские или европейские вакцины. И только всякие папуасы китайские или рашинские. Страна третьего мира.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:36 Ответить
После Китайской вакцины дети будут рождаться узноглазыми, После русской -с лишней хромосомой,.... вакцины ведь разрабатывают ориентировано на своё население и их генетические особенности! И наверняка они оставляют свой след в ДНК.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:25 Ответить
А ведь я так и знал что в итоге закончиться какой-то китайской бодягой)) Это в стиле зеленозадых)
показать весь комментарий
30.12.2020 18:48 Ответить
И всю партию вколите Шмагалю и Степанову и не забудьте величайшего
показать весь комментарий
30.12.2020 19:20 Ответить
"из группы риска" - слуги народа? И конечно опзж. Наркоманы и проститутки всегда в группе риска.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:41 Ответить
"Власти Китая отнесли к государственной тайне исследования о происхождении коронавируса" (Ехо)... з посиланням на Associated Press...
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955 China clamps down in hidden hunt for coronavirus origins - (APNews)
показать весь комментарий
30.12.2020 20:10 Ответить
айайай зрадулька.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
 
 