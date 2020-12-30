Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

В правительстве заявили, что первая партия вакцины от китайской компании Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины составит 700 тыс. доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Вакцину получат бесплатно врачи и люди в группе риска в соответствии с национальным плана вакцинации", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП