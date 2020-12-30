Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль
В правительстве заявили, что первая партия вакцины от китайской компании Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Минздрав во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины составит 700 тыс. доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Вакцину получат бесплатно врачи и люди в группе риска в соответствии с национальным плана вакцинации", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.
хрюкалаговорила про новейшие американские и европейские вакцины, условия хранения, логистику...
А закончилось все, как всегда, тривиально: дешевый, непроверенный Китай.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
А что значит "группа риска"? Это те, кто рискуя, воруют миллиардами?
О чиновниках и членах их семей я писал уже много раз и в течении несколько дней.
Иди жену свою поучи, раз у тебя нет чувства юмора.
и почему я не удивлен ?
потому что никто из европейских компаний не дасть в ЗЕльоную лапу откат за контракт
Прокурор НАБУ Сытник, можете заводить папочку с тесемочками под названием
"дело о коррупции при закупке ЗЕленским китайской вакцины"
отмазку на катастрофу и срочность Суд Справедливости Хунты не примет !
будете на стадионе.... имени Пиночета, ЗЕскоты !!!
Схоже ми справді втратимо безвіз, бо кордони нам не відкриють...
Поэтому никаких вакцин они не собирались покупать.
Сейчас кинулись - всё занято.
Это те, чье существование растраивает пенсионный фонд.
цена норм. вакцины - 30 долларов.
Это что - деньги, чтобы экономить и закупать китайское го*но??
хотя если ею вакцинируют нардепов -я не против.
Англійська вакцина ціна 2,50 євро. Якщо б хотіли економити взяли б англійську. Китайська напевне без відкату стільки і коштує.
впрочем, извините за глупый вопрос.....
только Стейты без вариантов !
Лезу на сайт The New York Times, где ведется замечательный "трекер вакцин" с их описанием (принцип действия, стадия тестирования, ...)
Убеждаюсь, что ничего не изменилось. Пока все так же есть три одобренные к массовому применению вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinopharm-Beijing. Первые две одобрены в западных странах, третья - в ОАЭ.
Статус вакцины Sinovac - "ограниченное использование в Китае".
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955 China clamps down in hidden hunt for coronavirus origins - (APNews)