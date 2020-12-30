Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство работает над получением вакцин против COVID-19. Он напомнил, что Украина уже имеет договоренность о бесплатных 8 млн доз вакцины в рамках программы COVAX, однако власти пытаются увеличить это количество.

"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей готовых вакцинироваться, было много ", - сказал Зеленский во время встречи с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области.

Глава государства рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech. "Подписали первый контракт на поставку вакцины - уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 миллиона доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции ", - подчеркнул он.

Зеленский также обратился к представителям власти на местах с просьбой, чтобы они проводили информационную кампанию и разъяснения среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.

Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.

Напомним, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена ​​в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

