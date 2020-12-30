РУС
Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство работает над получением вакцин против COVID-19. Он напомнил, что Украина уже имеет договоренность о бесплатных 8 млн доз вакцины в рамках программы COVAX, однако власти пытаются увеличить это количество.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей готовых вакцинироваться, было много ", - сказал Зеленский во время встречи с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области.

Глава государства рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech. "Подписали первый контракт на поставку вакцины - уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 миллиона доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции ", - подчеркнул он.

Зеленский также обратился к представителям власти на местах с просьбой, чтобы они проводили информационную кампанию и разъяснения среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.

Напомним, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена ​​в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

Также читайте: Первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска, - Шмыгаль

Автор: 

...эффективность китайской вакцины порядка 79%, нормальной - 95-97%, а разницу в стоимости можно будет распихать по карманам
30.12.2020 16:55
+11
А вы статистику подрисуйте как всегда и будет вам счастье.
30.12.2020 16:51
+11
И китайской вакциной желательно колитесь сами. А мы будем на вас посмотреть. Я лучше подожду нормальной.
30.12.2020 16:52
А вы статистику подрисуйте как всегда и будет вам счастье.
30.12.2020 16:51
Головне щоб це була вакцина ,а не московський чи китайський фуфломіцин !!!))
30.12.2020 16:51
Гастрозенека з 70% ефективності теж пандемію не зупинить.
31.12.2020 02:42
И китайской вакциной желательно колитесь сами. А мы будем на вас посмотреть. Я лучше подожду нормальной.
30.12.2020 16:52
Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много (c)

примерно 50%, которым похер на всё. Из остальной половины есть 73% дебилов (т.е. 36.5% от общего кол-ва). Итого 86.5%, которые не будут вакцинироваться вообще любой "микстурой". Дякую, дуже дякую.
30.12.2020 17:07
Та подожди....
Нормальные вакцины застолбили "проявляющие озабоченность партнеры"..
Нам оставили или "спутник Вова" или "спутник Мао" на выбор....
30.12.2020 18:13
А кто мешал зебилам бронировать вакцину?! А ну я забыл, они ж расчитывали заработать 200% отката, как это сплошь и рядом они делают по рецепту богатыревой в мед закупках
30.12.2020 18:27
А кто мешал поднять свою, распухшую от заедания кокса, задницу и заключить предварительный контракт с нормальным консорциумом, как и сделали все вменяемые правительства? Это называется преступная бездеятельность.
30.12.2020 21:23
"И китайской вакциной желательно колитесь сами" - поддерживаю, начать с ишака и АП, всех этих срочно уколоть в голову китайской вакциной или спутником 5, что будет даже лучше
30.12.2020 22:56
Ми бачимо, як ви "працюєте".

16:22 https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
Нічого іншого вони й не планували закупати.
30.12.2020 16:53
ждемс следующую волну увольнений медиков
30.12.2020 18:56
Тобто нічого не підписали. Після того як підпишуть - зареєструють, потім чекати 30 днів. Думаю не раніше весни почнуть, коли у розвинених країнах вакцинація закінчиться.
30.12.2020 16:53
Ну, если "Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность" - значит точно будет российский спутник или его китайская подделка.
30.12.2020 16:53
щось мені здається, що вам скоріше щоб людей, готових себе вбити від зашморгу комунальних тарифів, стало більше
30.12.2020 16:55
...эффективность китайской вакцины порядка 79%, нормальной - 95-97%, а разницу в стоимости можно будет распихать по карманам
30.12.2020 16:55
В світі від наркотиків вмирають мільйони молодих людей і ніхто пандемію не оголошує і тотальну війну наркомафії, а тут так же хочуть почати усіх вакцинувати. Та вони тепер кожного року по два три віруса будуть запускати і вакцини від них продавати, бо ніщо так не кошмарить приматів прямоходячих, як страх перед смертю...
30.12.2020 16:56
Не поріть ЗЕ-фуйню.
Наркота не передається повітряно-крапельним шляхом тим, хто зовсім не бажає ловити "кайф".
31.12.2020 02:47
Якщо ти примітивний, то краще помовчи. І те і те передається від людини до людини. І те і те є продуктом її діянь. З цього потрібно понинати з коріння. А все інше це лише шляхи...
31.12.2020 09:41
Ти думаєш, що вийогуватися тут під пласкоземельця - це значить бути "складним"?
Давай зараз ще розкажи, що від інфарктів, інсультів та раку помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу...
Упс!!!
Просрав ти свою можливість, бо за останніми підрахунками, кількість померлих від корони ВЖЕ перевищила смертність від інших хвороб за період с початку пандемії!
А головне: якби кожну людину можна було би захистити від наркозалежності, раку чи інфаркту всього лише двома уколами, то ти би теж виступав проти вакцінацій під приводом того, що від ДТП та війн все одно гине більше???
Твої пости - це цинічна казуістика, яка має на меті засрати мізки слабким розумом і увести від суті проблеми.
31.12.2020 11:15
"работаєм над получєнієм вакцин" - іноді і гавнакомік може видати першокласний дотеп!
30.12.2020 16:57
Не подскажите, какова будет отпускная цена этой "бесплатной" вакцины в "Эпицентре"?
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.
30.12.2020 16:58
"осталось много", он хотел сказать
30.12.2020 17:01
30.12.2020 17:02
Сам китайчатиной вацинируйся, ЗЕклоун неподмытый.
30.12.2020 17:02
детский сад ))))
30.12.2020 17:06
Сразу вспомнился этот холст:

30.12.2020 17:09
Не, а если сурьезно, кто сказал, что прозападная вакцина качественней? Понимаю, каждый хвалит свое.
30.12.2020 17:23
Великобритания утвердила к применению вакцину AstraZenecа
https://www.newsru.co.il/health/30dec2020/astrazeneca_502.html
"Правительство Великобритании утвердило использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Массовая вакцинация этой вакциной начнется в Великобритании в понедельник, 4 января…"
31.12.2020 00:17
Привезете китайскую вакцину и будете удивляться, что желающих нет.
30.12.2020 17:34
А "Епіцентр" заявку на "Мрію" вже подав?
30.12.2020 18:29
Зеленский и К повторяют фокус с китайскими масками и закупают китайское дерьмо от Sinovac Biotech для вакцинации врачей и военных. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.(с)
30.12.2020 18:41
Коли её себе баран и своим коронобаранам
30.12.2020 19:01
Правильно Зєля, баранів треба вакцинувати. А сам на самольот - і в теплі краї.
30.12.2020 22:02
Є лише три схвалені на міжнародному рівні вакцини, рекомендовані для масового застосування: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinopharm-Beijing. Статус китайської вакцини Sinovac - "ограниченное использование в Китае".
30.12.2020 22:05
Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много (c)

А я думав, головне - повернутися до нормального життя.
30.12.2020 22:08
Третий этап китайская выкцина только ПРОХОДИТ, а не прошла! Опять сбрехало чмо зеленое.
Да, покупают они ее почти по 20баксов штуку---дороже самой дорогой в ЕС)))
Верьте лохи янелохам и дальше!
31.12.2020 01:01
Миллион душ, это много или мало?
Для вакцинации - мало.
50 000 - не подействует.
100 000 - побочные эффекты, часть из них закончатся инвалидностью.
31.12.2020 08:40
 
 