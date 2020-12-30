Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство работает над получением вакцин против COVID-19. Он напомнил, что Украина уже имеет договоренность о бесплатных 8 млн доз вакцины в рамках программы COVAX, однако власти пытаются увеличить это количество.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей готовых вакцинироваться, было много ", - сказал Зеленский во время встречи с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области.
Глава государства рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech. "Подписали первый контракт на поставку вакцины - уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 миллиона доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции ", - подчеркнул он.
Зеленский также обратился к представителям власти на местах с просьбой, чтобы они проводили информационную кампанию и разъяснения среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.
Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.
Напомним, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.
примерно 50%, которым похер на всё. Из остальной половины есть 73% дебилов (т.е. 36.5% от общего кол-ва). Итого 86.5%, которые не будут вакцинироваться вообще любой "микстурой". Дякую, дуже дякую.
Нормальные вакцины застолбили "проявляющие озабоченность партнеры"..
Нам оставили или "спутник Вова" или "спутник Мао" на выбор....
16:22 https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
Нічого іншого вони й не планували закупати.
Наркота не передається повітряно-крапельним шляхом тим, хто зовсім не бажає ловити "кайф".
Давай зараз ще розкажи, що від інфарктів, інсультів та раку помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу...
Упс!!!
Просрав ти свою можливість, бо за останніми підрахунками, кількість померлих від корони ВЖЕ перевищила смертність від інших хвороб за період с початку пандемії!
А головне: якби кожну людину можна було би захистити від наркозалежності, раку чи інфаркту всього лише двома уколами, то ти би теж виступав проти вакцінацій під приводом того, що від ДТП та війн все одно гине більше???
Твої пости - це цинічна казуістика, яка має на меті засрати мізки слабким розумом і увести від суті проблеми.
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.
https://www.newsru.co.il/health/30dec2020/astrazeneca_502.html
"Правительство Великобритании утвердило использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Массовая вакцинация этой вакциной начнется в Великобритании в понедельник, 4 января…"
А я думав, головне - повернутися до нормального життя.
Да, покупают они ее почти по 20баксов штуку---дороже самой дорогой в ЕС)))
Верьте лохи янелохам и дальше!
Для вакцинации - мало.
50 000 - не подействует.
100 000 - побочные эффекты, часть из них закончатся инвалидностью.