Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте" № 1054-IX, который парламент принял третьего декабря 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.
Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.
Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.
В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия.
Таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и тому подобное.
дороги развали теперь и реки засрут....
А не --- все в порядке: создается Фонд развития, отдается на кормление своим человечкам, создается инспекция, техосмотры, обучение, права -- ну, в лучших традициях... а дороги ... несколько ржавых барж на Днепре погоду не сделают..
Пойду накачаю камеру от "Беларуса" и потащу ее регистрировать...
можно подумать у нас вдоль дорог каналы прорыты, чтоб только водным транспортом шастать... тоже мне Венецию нашел ))))
