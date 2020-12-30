РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8228 посетителей онлайн
Новости
1 985 38

Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги

Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте" № 1054-IX, который парламент принял третьего декабря 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Читайте: Указ Зеленского об отстранении Тупицкого ничтожный и подлежит отмене, - заявление КС

В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия.

Таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и тому подобное.

Также читайте: Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения, - ОП

Автор: 

закон (3197) Зеленский Владимир (21666) речной транспорт (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
О, а зебилы ржали с барж Гройсмана на которых он арбузы возил)))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:55 Ответить
+7
Сміялись, тому що то був Гройсман. А зелений це цілковито інша ситуація. Його можна тільки похвалити, бо очевидно, що це Гройсман вкрав у нього цю ідею ще його президенства. Який же підлий цей Гройсман
показать весь комментарий
30.12.2020 17:01 Ответить
+4
маршрутки по реке Днепр?....
дороги развали теперь и реки засрут....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, а зебилы ржали с барж Гройсмана на которых он арбузы возил)))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:55 Ответить
Йому з тих барж не кавуни перепадали.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:01 Ответить
Сміялись, тому що то був Гройсман. А зелений це цілковито інша ситуація. Його можна тільки похвалити, бо очевидно, що це Гройсман вкрав у нього цю ідею ще його президенства. Який же підлий цей Гройсман
показать весь комментарий
30.12.2020 17:01 Ответить
ЗАТО зебилы знают что перевозки по рекам это плохо (при том что это загрузка судостроителей, металургов,трудоустройство, разгрузка дорог и падение себестоимости).
показать весь комментарий
30.12.2020 18:56 Ответить
маршрутки по реке Днепр?....
дороги развали теперь и реки засрут....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:57 Ответить
і попливуть тепер перевантажені фури по ріках.....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:01 Ответить
зе наивный, теперь и дно будет в ямах
показать весь комментарий
30.12.2020 17:06 Ответить
...зато теперь в рамках бюджета можно будет копать новые русла рек
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 7349
показать весь комментарий
30.12.2020 17:07 Ответить
дороги развали теперь и реки засрут....
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 6831
показать весь комментарий
30.12.2020 17:09 Ответить
Бабло яке не закатали під асфальт ,втопимо в річці!!"Піду втоплюся у річці глибокій! Шукати стануть не скоро знайдуть !" !!!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:59 Ответить
Читаю и думаю.. что это вдруг зеленые торбохваты озадачились сохранностью автодорог, с которых кормятся в три горла???
А не --- все в порядке: создается Фонд развития, отдается на кормление своим человечкам, создается инспекция, техосмотры, обучение, права -- ну, в лучших традициях... а дороги ... несколько ржавых барж на Днепре погоду не сделают..
Пойду накачаю камеру от "Беларуса" и потащу ее регистрировать...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:46 Ответить
ну вот...теперь преЗЕденту на яхту будем всем миром собирать))) чтоб он на велике пыль не глотал и Ленку на раме не тряс)))) а может водного трамвайчика его семье хватит? )))
можно подумать у нас вдоль дорог каналы прорыты, чтоб только водным транспортом шастать... тоже мне Венецию нашел ))))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:59 Ответить
Ждём заявления водного транспорта о непризнании указа зеленского, и ничтожности акта с точки зрения водного транспорта!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:00 Ответить
водный транспорт как раз нуждается в загрузке
показать весь комментарий
30.12.2020 17:07 Ответить
Вот только где его брать, этот водный транспорт?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:12 Ответить
Так согласно закона монополиста нубилон нагнули и иностранный флот на внутренние реки пустили
показать весь комментарий
30.12.2020 17:25 Ответить
у рашиста ,а где же еще?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:46 Ответить
Сча зелебобики начнут разрушать реки...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:03 Ответить
ріки вже засрано..водним кодексом давно підтерлися..
показать весь комментарий
30.12.2020 17:28 Ответить
ЗЕлупа, лучше подпиши явку с повинной...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:04 Ответить
Не, ну выручил, конечно! А по каким рекам, чего возить, ничего не пишут? Хочу предложить немного нестандартное использование киевских рек. Нет, не Днепра. Подземных рек Киева. Клов, Кловица, Глыбочица, Киянка, Турец, Живец - их очень много. Если топить в них по одному чиновнику-пи...арасу в день, очищение власти пройдет быстро и безболезненно.
А теперь - ТА-ДААААМ!!! Главная изюминка! В Киеве есть подземный ручей Скоморох! Чесслово, я ничего не выдумываю! Как считаете, это так себе, совпадение?!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:06 Ответить
Это --- персональный именной ручей!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:48 Ответить
Ну а чего? Правильно. Реки - это естественные дороги.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:08 Ответить
ждем проект большая речка по расширению рек за средства ковидного фонда
показать весь комментарий
30.12.2020 17:08 Ответить
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте, позволяющий увеличить грузоперевозки по реке и уберечь от разрушения дороги - Цензор.НЕТ 1798
показать весь комментарий
30.12.2020 17:09 Ответить
Хоть что-то полезное от зели , единственный вопрос законопроект был подготовлен папередниками и прошел у них две стадии голосования с дороботками , как им не покоробило от папередников там же в нем монополиста нубилон нагинают ?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:23 Ответить
Ну все к етому шло. Сначала закрыли Атомные станции и построили ветряные мельницы. Теперь по рекам будем теперь товары доставлять. Скоро и откроются вакансии на работу для бурлаков, которые будут тащить по рекам баржи. Кстати как там баржа с арбузами Гнойсмана приплыла или еще в пути?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:29 Ответить
Скоро і Рюрік до Києва припливе.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:05 Ответить
А там - Кий, Щек і Жек
показать весь комментарий
30.12.2020 18:09 Ответить
В той барже арбузы заквасили, скоро на рынках города...)
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
надо еще про дирижабли закон принять !
показать весь комментарий
30.12.2020 17:44 Ответить
Давно пора. В Бельгии и Нидерландах каналы даже пересекают автострады причем сверху. И там логистика хорошо наполняет бюджет. А у нас уже есть договор с Польшей и Беларусью о доставке грузов с Балтики через Вислу и Припять. Беларусь расчистила свой участок русла за месяц, в Польше все готово, а мы думаем...уже второй год.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:49 Ответить
мы думаем уже 30 лет, потому что кравчук пароходство продал.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:52 Ответить
Уберечь от разрушения дороги???.....а почему вы не пишете об оползне в Норвегии возле города Аск. Погибло больше 20 чел??! Вы что не понимаете!????
Это же так! Именно так,... шаг за шагом, воочию, работает мода Н21. Просто смотрите картинки с манускрипта Войнича и сравнивайте. Такова физика процессов. Так работают законы гравитационной динамики! От того, что вы умалчиваете ничего не поменяется. Последовательгость событий должны знать все....для чего? А для консолидации усилий по спасению планеты, по спасению самих себя перед общим врагом. Вы обязаны это донести ....ЛЮДЯМ!!, да именно тем, которые создают себя сами, по свему образу и подобию. Которые рождаются, а не восстанавливаются.А не повторяют чужой облик для скрытых злых умыслов.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:23 Ответить
Дебилы реки асфальтировать начнут
показать весь комментарий
30.12.2020 19:05 Ответить
При вывозе зерна на экспорт полностью убили дороги. Теперь взялись за реки. Только есть ньюанс. Инфраструктура шлюзов и вообще речная(причалы, порты, службы обеспечения безопасности судоходства и т д.) пришла в состоянии полной негодности. Необходимо вложение большого, гигантского баблища. Что-то мне подсказывает, что решено избавить от этих неприятностей зернотрейдеров. Даже где-то на видном месте заготовлена кучка бабла в бюджете...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:32 Ответить
стратег! умище! тактико-стратег! вопрос - а нет ли желания разобраться с ситуацией и спросить - а кто разрушил схему поставок?
показать весь комментарий
31.12.2020 07:47 Ответить
 
 