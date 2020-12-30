Татаров обиделся на Лещенко за критику и обвинил его в коррупции: Почему-то у Сытника к нему нет вопросов
Замглавы ОП Олег Татаров, который является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро о завладении квартирами Нацгвардии, решил обвинить в коррупции экс-нардепа Сергея Лещенко.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время сфальсифицированное в отношении меня дело НАБУ о якобы предоставленной мной эксперту скидке на парковку стал комментировать бывший депутат БПП Лещенко.
Напомню, что в 2016-м году Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 кв. м. в элитном доме, расположенном в центре Киева на ул. Ивана Франко. По данным экспертов рыночная стоимость квартиры составляла 9 351 648 грн. Однако она была приобретена за сумму 7 550 000 грн. То есть, народный депутат Лещенко получил у частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 миллиона гривен", - говорится в посте Татарова.
По его мнению, получение такой скидки говорит о злоупотреблении народным депутатом Лещенко своими полномочиями и получении неправомерной выгоды.
"Однако НАБУ по неизвестной причине не нашло оснований для привлечения Сергея Лещенко к ответственности, а сам Лещенко стал активным распространителем новостей НАБУ", - написал Татаров и призвал Лещенко назвать причины "такого его взаимовыгодного сотрудничества со скандальным Сытником".
Напомним, замглавы ОП Олег Татаров является фигурантом расследования НАБУ о завладении имуществом Нацгвардии.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал Татарову подозрение, которое ему вручили.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, дважды не состоялось.
30 декабря прокуроры ОГП отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
