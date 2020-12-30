РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 895 13

Вторую волну COVID-19 следует ожидать после Нового года, - академик НАН Комиссаренко

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Сергей Комиссаренко считает, что в Украине не закончилась первая волна коронавируса и прогнозирует вторую волну после Нового года, однако какой она будет, спрогнозировать затруднился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Причин (спада заболеваемости. - Ред.) много. К сожалению, спад идет, но не такой существенный, как было бы нужно, как бы хотелось. Хотелось бы, чтобы он (коронавирус. - Ред.) почти полностью схлынул, что продемонстрировало бы нам окончание первой волны. Я считаю, что в Украине все еще пока первая волна. Но потом надо будет ожидать увеличения количества инфицированных людей и начала второй волны", - сказал Комиссаренко.

Академик считает, что снижение заболеваемости произошло в том числе благодаря тому, что "люди постепенно учатся правильно себя вести с вирусом и поняли, что это большая опасность".

По словам академика, вторую волну следует ожидать после Нового года.

"Какая будет вторая волна, насколько она будет существенной и мощной, будет зависеть по большей мере от нас. Я говорил и утверждаю, что по большей части мы зависим от поведения вируса, он может стать более летальным, вызывать менее тяжкие заболевания, стать более контагиозным, и наоборот - может вообще исчезнуть, если у него будут соответствующие мутации", - сказал Комиссаренко.

Эксперт отметил, что, скорее всего, в Украине будет распространяться тот же штамм вируса, который существует сейчас.

"Думаю, это не будет новый штамм, пока что у нас нет вроде бы нового штамма, который бы мог прийти к нам из Британии или другой страны Европы, где он уже распространяется. В частности, он уже есть в США, а из Южной пришел в Европу очень похожий на британский штамм", - сказал академик.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Комиссаренко Сергей (11)
Топ комментарии
+2
Эксперды, где они только берутся, какие то черти вылезят изо всех щелей и льют дерьмо про несуществующую угрозу. А плебс слушает и мотает.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:58 Ответить
+2
а ты тоже експерт я вижу ....)) хотя скорее недоумок )
показать весь комментарий
30.12.2020 18:11 Ответить
+2
та не "скорее", а 100%
показать весь комментарий
30.12.2020 20:55 Ответить
еге, від столу до столу рознесуть
показать весь комментарий
30.12.2020 17:33 Ответить
Круто шарик соплями лохотронят, шариковы безголовые хавают
показать весь комментарий
30.12.2020 18:57 Ответить
Другу хвилю COVID-19 слід очікувати після Нового року, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 2308
показать весь комментарий
30.12.2020 18:01 Ответить
Только не умрите от смеха.

Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу. Санта Барыга. (с)
показать весь комментарий
30.12.2020 18:11 Ответить
Зеленский и К повторяют фокус с китайскими масками и закупают китайское дерьмо от Sinovac Biotech для вакцинации врачей и военных. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.(с)
показать весь комментарий
30.12.2020 18:40 Ответить
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру залучення медиків з-за кордону, зокрема з України, на роботу до Польщі у рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це інформує https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2044,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html канцелярія президента Польщі , передає кореспондент Укрінформу.
Іноземні лікарі зможуть приїжджати до Польщі відповідно до закону про додаткові заходи із протидії COVID-19, який польський парламент ухвалив 28 листопада.
Згідно із законом, діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібні нострифікація, проходження відповідного післядипломного стажу і здача відповідного лікарського іспиту.
Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п'яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, володіння польською мовою.
Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі, приїхати на роботу до Польщі.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:34 Ответить
После праздников уже будет цунами
показать весь комментарий
30.12.2020 21:13 Ответить
За Марксом суцільний контроль над суспільством встановлюється через руйнування середнього класу. За матеріалами Всесвітнього Банка 1-ша фаза - до 2025 року, так що будуть нові "хвилі" або новий "штам", або ще яку заразу видумають. Бюрократи з ВООЗ вже на днях попередили про таку можливість.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:23 Ответить
 
 