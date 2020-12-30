Вторую волну COVID-19 следует ожидать после Нового года, - академик НАН Комиссаренко
Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Сергей Комиссаренко считает, что в Украине не закончилась первая волна коронавируса и прогнозирует вторую волну после Нового года, однако какой она будет, спрогнозировать затруднился.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Причин (спада заболеваемости. - Ред.) много. К сожалению, спад идет, но не такой существенный, как было бы нужно, как бы хотелось. Хотелось бы, чтобы он (коронавирус. - Ред.) почти полностью схлынул, что продемонстрировало бы нам окончание первой волны. Я считаю, что в Украине все еще пока первая волна. Но потом надо будет ожидать увеличения количества инфицированных людей и начала второй волны", - сказал Комиссаренко.
Академик считает, что снижение заболеваемости произошло в том числе благодаря тому, что "люди постепенно учатся правильно себя вести с вирусом и поняли, что это большая опасность".
По словам академика, вторую волну следует ожидать после Нового года.
"Какая будет вторая волна, насколько она будет существенной и мощной, будет зависеть по большей мере от нас. Я говорил и утверждаю, что по большей части мы зависим от поведения вируса, он может стать более летальным, вызывать менее тяжкие заболевания, стать более контагиозным, и наоборот - может вообще исчезнуть, если у него будут соответствующие мутации", - сказал Комиссаренко.
Эксперт отметил, что, скорее всего, в Украине будет распространяться тот же штамм вируса, который существует сейчас.
"Думаю, это не будет новый штамм, пока что у нас нет вроде бы нового штамма, который бы мог прийти к нам из Британии или другой страны Европы, где он уже распространяется. В частности, он уже есть в США, а из Южной пришел в Европу очень похожий на британский штамм", - сказал академик.
