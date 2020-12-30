РУС
Новости
Микитась прибыл для избрания меры пресечения, суд объявил перерыв на 2 часа

Бывший собственник компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась прибыл в суд для избрания меры пресечения. Судья объявила перерыв на 2 часа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию на канале "Судебная власть" в YouTube.

Микитася сопровождают 2 адвоката. Они просят суд дать им время для ознакомления с материалами ходатайства. Защитники просили объявить перерыв до 2 января, но судья согласилась дать им на ознакомление с материалами только 2 часа.

Заседание продолжится в 19:23.

Это уже вторая за сегодня попытка избрать Микитасю меру пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве. На первое заседание суда он не явился. Полиция сообщила, что его телефон не отвечает, а жена говорит, что Микитася нет дома, хотя данные электронного браслета подтверждают, что браслет находится по месту его жительства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Микитась организовал похищение своего юриста при помощи криминального авторитета, - полиция. ВИДЕО

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко

+4
30.12.2020 17:40 Ответить
+4
30.12.2020 17:44 Ответить
+3
30.12.2020 17:39 Ответить
надают по попке и пожурят пальчиком ?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:38 Ответить
Нашёлся слава богу,а то народ начал нервничать.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:38 Ответить
Він то знайшовся, так судді зникли....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
Микитась пришел, а суд растерялся. Не ожидали. Теперь два часа будет валерьянку пить. Ну как Микитася сажать, если он уже заявлял, что все делал с Татаровым вместе? Теперь суду надо два часа ломать голову, как объявить, что Микитась ни в чем не виноват и что он вообще карсавчик?! Суд, а вы можете послать всех нахер, как КС зелю послал?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:39 Ответить
Побежали Ермаку-звонить.Да дилема.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:41 Ответить
Перерыв на 2 часа.Деньги пересчитывать будут?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
так не три копейки небось ))))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:44 Ответить
дозвонились! ? ))))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:43 Ответить
Зелёный режим прессует патриота! Встанем грудью!
показать весь комментарий
30.12.2020 18:05 Ответить
встань раком
показать весь комментарий
30.12.2020 19:55 Ответить
Какие интелигентные лица
показать весь комментарий
13.05.2021 12:46 Ответить
 
 