Микитась прибыл для избрания меры пресечения, суд объявил перерыв на 2 часа

Бывший собственник компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась прибыл в суд для избрания меры пресечения. Судья объявила перерыв на 2 часа.

Микитася сопровождают 2 адвоката. Они просят суд дать им время для ознакомления с материалами ходатайства. Защитники просили объявить перерыв до 2 января, но судья согласилась дать им на ознакомление с материалами только 2 часа.

Заседание продолжится в 19:23.

Это уже вторая за сегодня попытка избрать Микитасю меру пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве. На первое заседание суда он не явился. Полиция сообщила, что его телефон не отвечает, а жена говорит, что Микитася нет дома, хотя данные электронного браслета подтверждают, что браслет находится по месту его жительства.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

