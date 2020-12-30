В оккупированном Крыму в декабре вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в армии РФ, - правозащитники
В декабре в оккупированном Крыму и Севастополе открыли 16 уголовных дел и вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах соседней России.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.
"Это наибольшее количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации", – сообщают правозащитники.
Отмечается, что 3 приговора были вынесены подконтрольным России Кировским районным судом, 4 – в Ленинском районном суде Севастополя. По одному приговору правозащитники зафиксировали в Гагаринском районном суде Севастополя, Бахчисарайском районном суде, а также в Центральном районном суде Симферополя.
"Всего на конец декабря КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в ВС России, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 153 из них уже вынесен приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения", – сообщили правозащитники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. Оно тут бывает и понимает, что я к нему обратился.
Крым, фактически, был независим от Киева и жил своей размеренной жизнью, имея стабильный доход от туристов и отдыхающих в санаториях - теперь он превратился в иностранную колонию, которую имеют те кто её прихватил.
В расее давно построен новый крепостной строй и от старого его отличает только особый цинизм. Раньше у холопов в принципе не было прав а сейчас - на бумаге права есть, а вот по факту их нет.
ТАКЕ САТАНИНСЬКЕ НАХАБСТВО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ У КАЦАПІВ - ЗАХВАТИЛИ ЧУЖУ ЗЕМЛЮ ТА ШЕ Й ПРИМУШУЮТЬ ОКУПОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ СЛУЖИТИ У СВОЇХ ВІЙСЬКАХ, А ЗА ВІДМОВУ САДЖАЮТЬ У ТЮРМУ