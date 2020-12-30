РУС
В оккупированном Крыму в декабре вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму в декабре вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В декабре в оккупированном Крыму и Севастополе открыли 16 уголовных дел и вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах соседней России.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

"Это наибольшее количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации", – сообщают правозащитники.

Отмечается, что 3 приговора были вынесены подконтрольным России Кировским районным судом, 4 – в Ленинском районном суде Севастополя. По одному приговору правозащитники зафиксировали в Гагаринском районном суде Севастополя, Бахчисарайском районном суде, а также в Центральном районном суде Симферополя.

"Всего на конец декабря КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в ВС России, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 153 из них уже вынесен приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения", – сообщили правозащитники.

армия РФ (20363) Крым (26454) оккупация (10265) призыв (744)
+13
Ну так. Жить на северном побережьи Черного моря, и служить на южном побережьи моря Лаптевых - это таки две больших разницы.
30.12.2020 17:44 Ответить
+12
Зато без биндер!!
30.12.2020 17:40 Ответить
+11
Що, крисчане, нема бажання вмерти за "матушку Россию"!!!)))
30.12.2020 17:44 Ответить
30.12.2020 17:40 Ответить
Вот лошары.Айда к нам.Тут кое кто может рассказать как 4 раза откосить от армии и сделать карьеру.)
30.12.2020 17:42 Ответить
30.12.2020 17:44 Ответить
Скажи мне, Борик, говнюк и сРуский член (хотел написать "человек"Ю, а получился член, видимо так вернее в отношении Борика), твой сынок уже служит в парашной оккупационной армии, как ты оккупантам, или закосил с твоей помощью?
P.S. Оно тут бывает и понимает, что я к нему обратился.
30.12.2020 17:44 Ответить
Ну так. Жить на северном побережьи Черного моря, и служить на южном побережьи моря Лаптевых - это таки две больших разницы.
30.12.2020 17:44 Ответить
ну а **** они хотели ? их скорее всего в Ичкерию к нохчи отправят на перевоспитание, чем на море лаптевых )))
30.12.2020 17:46 Ответить
А шо таке,Крисчанє не бажають служити расєюшкє своєї рідної говені?
30.12.2020 17:46 Ответить
"крым наш" - стал приговором всему Крыму.
30.12.2020 17:47 Ответить
да ну и хер с ними. я считаю что они не нужны. тупиковая ветка развития совкопитеков.
30.12.2020 17:49 Ответить
это только по той причине, что даже в РФ понимают, что посылать этих перебежчиков на войну против ВСУ - гиблая затея.
30.12.2020 17:54 Ответить
Это где срочнки в гробах с оторванными конечностями?
30.12.2020 17:55 Ответить
Так сами же обещали порвать всем жо*ы за Россию а как до дела так мул пустили? Только хрен вы ребятки угадали,теперь с вами разговор короткий будет,России вашей постоянно требуется мясо а вы как находка на дороге. Так что долбите крымские каменистые могилки заранее,хотя может и могилок в "крымнашу" для вас не найдут,земелька то дорогая а вашим родным жестяночки да фуражки или берета не факт что сына отдадут на подушке из соломы. Ну может и помины организуют но это не точно,как повезёт. Но вы ж теперь в "родной гавани", Аминь!
30.12.2020 17:52 Ответить
Присоединились? Получите, и распишитесь.

Крым, фактически, был независим от Киева и жил своей размеренной жизнью, имея стабильный доход от туристов и отдыхающих в санаториях - теперь он превратился в иностранную колонию, которую имеют те кто её прихватил.

В расее давно построен новый крепостной строй и от старого его отличает только особый цинизм. Раньше у холопов в принципе не было прав а сейчас - на бумаге права есть, а вот по факту их нет.
30.12.2020 18:06 Ответить
Чому в Криму не буде більше курорту? Бо туди "понаєхалі" кацапи. Всюди де живуть кацапи утворюється смітник і "розруха". Далеко не всі прагнуть захищати смітник Криму в Сирії та на Донбасі. Це ж зрозуміло. І це тільки початок. Крим очікує вимирання і повна деградація. Чи стану я, наприклад, воювати за Крим? Ні. Чому? Бо після перемоги доведеться туди переселитися і перевиховувати залишки кацапів "ногою по зубах та по печінці". Тому Крим має виконувати фунцію магніту санкцій стосовно ********** до його повного розвалу. Заберем оптом - разом з Кубанню та ще 26 відторгнутими більшовиками від України областями.
30.12.2020 18:49 Ответить
В декабре в оккупированном Крыму и Севастополе открыли 16 уголовных дел и вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах соседней России. Источник: https://censor.net/ru/n3239948

ТАКЕ САТАНИНСЬКЕ НАХАБСТВО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ У КАЦАПІВ - ЗАХВАТИЛИ ЧУЖУ ЗЕМЛЮ ТА ШЕ Й ПРИМУШУЮТЬ ОКУПОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ СЛУЖИТИ У СВОЇХ ВІЙСЬКАХ, А ЗА ВІДМОВУ САДЖАЮТЬ У ТЮРМУ
30.12.2020 19:55 Ответить
В окупованому Криму в грудні винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в армії РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8267
31.12.2020 01:38 Ответить
А шо такоє? Чому не хочуть їхати служити у сонячну Сибір? Там біндер нема, сапог НАТО теж туди не ходить.
31.12.2020 01:42 Ответить
 
 