В оккупированном Крыму в декабре вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В декабре в оккупированном Крыму и Севастополе открыли 16 уголовных дел и вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за отказ служить в вооруженных силах соседней России.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

"Это наибольшее количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации", – сообщают правозащитники.

Отмечается, что 3 приговора были вынесены подконтрольным России Кировским районным судом, 4 – в Ленинском районном суде Севастополя. По одному приговору правозащитники зафиксировали в Гагаринском районном суде Севастополя, Бахчисарайском районном суде, а также в Центральном районном суде Симферополя.

"Всего на конец декабря КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в ВС России, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 153 из них уже вынесен приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения", – сообщили правозащитники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала призывать получивших паспорта РФ жителей ОРДЛО в свою армию, - представитель омбудсмена Лисянский