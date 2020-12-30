РУС
2 283 14

Завершен осенний призыв на срочную службу, план выполнен на 100%, - Генштаб ВСУ

В Украине завершен очередной призыв граждан на срочную военную службу, который проходил в октябре-декабре 2020 г. Плановые показатели призыва выполнены на 100%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВСУ.

Всего призвано и отправлено на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования 13 570 человек, в том числе для:

  • Вооруженных Сил Украины - 7 500 человек;
  • Национальной гвардии Украины - 4 970 человек;
  • Государственной пограничной службы Украины - 500 человек;
  • Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Все военнослужащие пройдут подготовку в учебных центрах по программе базовой общей подготовки с целью получения ими первичных военных знаний, умений и навыков.

В Генштабе отметили, что во время прохождения военной службы в ВСУ военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил и проходят военную службу преимущественно в пунктах постоянной дислокации воинских частей для обеспечения их жизнедеятельности, охраны и обороны.

+6
Зеле повестку отправили? Или у него острочка по причине говнокомандования? Хоть на медкомиссию вызовите, анализ крови возьмите. Узнаем хоть, шо оно там употребляет.
30.12.2020 17:52 Ответить
+2
Наловили таки бідьняків із сіл. І добре. Ви тепер в безпеці...
30.12.2020 17:42 Ответить
+2
тільки не призивайте наріків, щоб потім командирів за грати не саджати
30.12.2020 17:45 Ответить
Наловили таки бідьняків із сіл. І добре. Ви тепер в безпеці...
30.12.2020 17:42 Ответить
а влітку 2014 черги стояли..
30.12.2020 17:43 Ответить
тільки не призивайте наріків, щоб потім командирів за грати не саджати
30.12.2020 17:45 Ответить
представляете какая очередь на запись в нарики будет ?
30.12.2020 17:46 Ответить
їм потрібний окремий призов на альтернативну службу, ну там санітаром кудись, прибиральником, на якісь громадські роботи під наглядом та проживанням у казармі паралельно з терапією
30.12.2020 18:00 Ответить
А є з чого вибирати?
30.12.2020 19:14 Ответить
Иди лукашу берет поправь.
30.12.2020 21:20 Ответить
Сам к ней иди!

Завершено осінній призов на строкову службу, план виконаний на 100%, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8743
30.12.2020 23:43 Ответить
Зеле повестку отправили? Или у него острочка по причине говнокомандования? Хоть на медкомиссию вызовите, анализ крови возьмите. Узнаем хоть, шо оно там употребляет.
30.12.2020 17:52 Ответить
Їм хоча б за рік часу дали там автомат, та трохи постріляти.
30.12.2020 18:05 Ответить
Отчитались... уроды!!! Мой сын призывник попал в Днепр в 25 десантно-штурмовую бригаду... Первых 2 дня ели РУКАМИ!!!! Ложек не было!!! Купил у кого то ложку на 3- день за 20грн.!!!! Очень уважительно отношусь к ВСУ,но не к командирам-мудакам!!!!
30.12.2020 18:24 Ответить
Совок в во всей красе - в свой худший период ...
30.12.2020 18:38 Ответить
мiжна мiшку за лiшку)))
30.12.2020 19:12 Ответить
 
 