Завершен осенний призыв на срочную службу, план выполнен на 100%, - Генштаб ВСУ

В Украине завершен очередной призыв граждан на срочную военную службу, который проходил в октябре-декабре 2020 г. Плановые показатели призыва выполнены на 100%.

Всего призвано и отправлено на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования 13 570 человек, в том числе для:

Вооруженных Сил Украины - 7 500 человек;

Национальной гвардии Украины - 4 970 человек;

Государственной пограничной службы Украины - 500 человек;

Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Все военнослужащие пройдут подготовку в учебных центрах по программе базовой общей подготовки с целью получения ими первичных военных знаний, умений и навыков.

В Генштабе отметили, что во время прохождения военной службы в ВСУ военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил и проходят военную службу преимущественно в пунктах постоянной дислокации воинских частей для обеспечения их жизнедеятельности, охраны и обороны.