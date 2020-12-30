Завершен осенний призыв на срочную службу, план выполнен на 100%, - Генштаб ВСУ
В Украине завершен очередной призыв граждан на срочную военную службу, который проходил в октябре-декабре 2020 г. Плановые показатели призыва выполнены на 100%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВСУ.
Всего призвано и отправлено на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования 13 570 человек, в том числе для:
- Вооруженных Сил Украины - 7 500 человек;
- Национальной гвардии Украины - 4 970 человек;
- Государственной пограничной службы Украины - 500 человек;
- Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.
Все военнослужащие пройдут подготовку в учебных центрах по программе базовой общей подготовки с целью получения ими первичных военных знаний, умений и навыков.
В Генштабе отметили, что во время прохождения военной службы в ВСУ военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил и проходят военную службу преимущественно в пунктах постоянной дислокации воинских частей для обеспечения их жизнедеятельности, охраны и обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль