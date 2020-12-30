Грищук о деле Татарова: Группа прокуроров была полностью изменена, подозрение обосновано

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук прокомментировал отзыв ходатайства об аресте заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Грищук отметил, что у него ограничена возможность для комментариев, поскольку группа прокуроров по делу Татарова полностью изменена.

"Дело в Едином реестре (досудебных расследований. - Ред.) находится в ведении следственных органов СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. САП не имеет возможности осуществлять процессуальные действия, прокуроры САП сейчас не включены в группу прокуроров", - сказал и.о. главы САП.

В то же время, говоря об отзыве ходатайства об аресте Татарова, и.о. главы САП заявил, что "мотивация, которой они (прокуроры из Офиса генпрокурора. - Ред.) обосновывают (отзыв ходатайства об аресте Олега Татарова. - Ред.) - это их мотивация", а, по его мнению, подозрение Татарову является обоснованным.

"Давать им оценку я не буду. Я подписывал подозрение. Я считаю его обоснованным", - заявил Грищук.

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

