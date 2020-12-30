Наемники РФ открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
"Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Линия фронта вообще должна проходить по нашей госгранице. Точка.
(ну обозначать как-то надо) я ж чуть сознание не потерял...)))