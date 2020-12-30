РУС
Агрессия России против Украины
Наемники РФ открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА

"Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

обстрел (29119) Донбасс (26962) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+3
У меня другое мнение. Линия фронта должна быть изменена так, чтобы Авдеевка была в безопасности. И коксохим тоже.
Линия фронта вообще должна проходить по нашей госгранице. Точка.
30.12.2020 18:05 Ответить
+2
В место Генерала Кривоноса, Земразь наемника РФ посадил?
30.12.2020 18:03 Ответить
+1
Цензор! Это не наемники РФ, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов ВС россии! Для кого вы печатаете эту туфту?
30.12.2020 18:48 Ответить
А надо, чтобы у наемников потери БЫЛИ!!!
30.12.2020 17:53 Ответить
Авдіївку потрібно евакуйовувати, вона вже кілька років в оточенні терористів і всі під'їзні шляхи до Авдіївки пристріляні терористами зі всіх калібрів. В будь яку мить терористи можуть створити в Авдіївці катастрофу, обстріляв житлові квартали, які знаходяться в межах зони обстрілу навіть мінометів терористів. ЗСУ не зможе навіть надати допомогу та евакуювати поранених, бо всі машини будуть знищуватись ще на під'їзді до Авдіївки! Тому Авдіївка це пастка, яку потрібно ліквідувати в першу чергу! Все населення Авдіївки має бути евакуйоване, Авдіївський коксохім має бути закритий.
30.12.2020 18:00 Ответить
У меня другое мнение. Линия фронта должна быть изменена так, чтобы Авдеевка была в безопасности. И коксохим тоже.
Линия фронта вообще должна проходить по нашей госгранице. Точка.
30.12.2020 18:05 Ответить
Поки ми будемо змінювати лінію фронту, ворог знищить все місцеве населення Авдіївки і не дасть йому евакуюватись, бо буде знищувати автобуси по дорозі. Тому евакуація місцевих мешканкців з Авдіївки це перший етап підготовки наступу.
30.12.2020 18:08 Ответить
Ти з Авдіївки?
30.12.2020 18:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
30.12.2020 20:12 Ответить
Редактори ,є чудові українські слова-Пивнич(рос.)та Схид(рос.) !!!!)))
30.12.2020 17:56 Ответить
какие ж косьіє єти кацапьі - стреляют-стреляют, и попасть не могут
30.12.2020 18:02 Ответить
тебе неоновую вівеску со словом "сарказм" надо перед глазами повесить, Вася?
30.12.2020 20:28 Ответить
пардон....
(ну обозначать как-то надо) я ж чуть сознание не потерял...)))
30.12.2020 21:14 Ответить
В место Генерала Кривоноса, Земразь наемника РФ посадил?
30.12.2020 18:03 Ответить
А ти з Авдіївки?
30.12.2020 18:10 Ответить
Цензор! Это не наемники РФ, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов ВС россии! Для кого вы печатаете эту туфту?
30.12.2020 18:48 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5202
30.12.2020 20:04 Ответить
 
 