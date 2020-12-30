НАПК установило коррупционные факторы в постановлении Кабмина об экспериментальном проекте о внедрении системы автоматизации социальных услуг ДОКУМЕНТ

НАПК установило коррупционные факторы в Постановлении КМУ об экспериментальном проекте о внедрении системы автоматизации социальных услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общественной организацией "Разумная Сила" были выявлены коррупционные факторы, заложенные в Постановление КМУ от 11 ноября 2020 года № 1278 "Про запровадження експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери".

По оценке экспертов Общественной организации, реализация данного постановления есть не что иное, как незаконное лоббирование коммерческой структуры, которая продолжительное время "обслуживает" информационные системы Пенсионного фонда Украины по завышенным на порядок ценам, минуя конкурентные процедуры торгов, что приводит к многомиллионным убыткам ПФУ. Однако, нанесение экономического ущерба ПФУ остаётся "незамеченным" как правоохранительными органами, так и руководством ПФУ.

При этом, по заявлениям пресс-службы Пенсионного фонда Украины, дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году ожидается в размере 26 млрд грн.

По данным фактам было направлено обращение в НАПКК с целью проведения соответствующей экспертизы.

Как результат рассмотрения обращения, специалистами НАПК подтверждена позиция Общественной организации и установлено наличие коррупционных факторов в принятом Постановлении КМУ от 11 ноября 2020 года № 1278.

Как отмечают в организации, невзирая на это, должностными лицами Министерства социальной политики Украины предпринимаются активные усилия с целью реализации намерения, в котором НАПК усмотрело коррупционніе риски.

Поскольку реализацию Постановления предполагается осуществить за деньги международных доноров, по мнению экспертов Общественной организации донорам необходимо хорошо подумать, прежде чем выделять денежные средства под реализацию Постановления, которое изначально содержит коррупционные факторы и в любой момент может быть отменено.

Напомним, в ноябре "Разумная сила" заявила, что министр социальной политики Украины Марина Лазебная и ее заместитель Валерий Бушков, а также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров совершают действия, направленные на срыв сотрудничества со Всемирным банком. В бюджете на 2021 год Министерство цифровой трансформации заложило 100 млн грн на создание E-social. Хотя проект E-social на тот момент полностью реализовывался на базе Министерства социальной политики Украины в рамках "Соглашения о займе № 8404-U на внедрение проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" (E-social) и в дополнительном финансировании не нуждается.

При этом в "Разумной силе" настаивают, что в Минсоцполитики сфальсифицировали ряд документов, представляя проект Кабмину.

Министерство социальной политики в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщило, что не намерено разрывать сотрудничество со Всемирным банком по программе создания E-social. При этом в ведомстве не ответили на вопросы о нюансах финансирования программы и причинах перенесения базы системы под контроль Пенсионного фонда.