И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
Первым на новом посту Юрий Витренко инициировал изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке, благодаря чему полностью погашена задолженность перед шахтерами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и запущено производство уранового концентрата для "Энергоатома".
Об этом и.о. министра энергетики сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - не первая его инициатива на посту.
"Моя первая инициатива на этом посту - это изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке. Чтобы больше денег получил государственный Энергоатом, а через него - государственный Восток ГОК, который производит урановый концентрат для Энергоатома. Я это сделал на первом совещании мой моим председательством. Уже на следующий день это позволило полностью погасить задолженность перед шахтерами Восток ГОК и запустить там производство уранового концентрата для Энергоатома. Шахтеры получили деньги и после этого они разблокировали дороги в Кировоградской области (можете почитать в газетах, как шахтеры там блокировали дороги). Альтернативой, причем сомнительной, было ожидать кредитов от госбанков, но тогда шахтеры получили бы деньги и разблокировали дороги в лучшем случае уже после Нового года", - отметил Витренко.
По его словам, отмененная льгота - это инициатива его предшественников, но его "убедили в критической необходимости этого шага".
"Тариф на электроэнергию для населения включает цену электроэнергии, которую получает Энергоатом, а также тарифы операторов сетей, по которым эта электроэнергия поступает от атомных станций до дома. Еще задолго до моего назначения были приняты решения Национальной комиссией (Регулятором) о повышении этих тарифов, и решение вступали в силу с 1 января. При неизменности общего тарифа, который платит население, после того, как отнимаешь новые тарифы операторов, то для Энергоатома оставалась бы отрицательной цена на электроэнергию в пределах этих льготных 100 кВт", - сообщил и.о. министра.
По его информации, "от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором Укрэнерго, который был уже готов для выдачи".
"Я ответственный командный игрок и поэтому я не мог это сорвать. Вот такая правда", - резюмировал Витренко.
Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.
По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт (с 1 января 2021 года), средняя платежка увеличится на 78 грн. В Минсоцполитики отмечают, что все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.
Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.
Я фигею , получается украинцам подняли тариф не по экономически обоснованным причинам а тупо чтоб получить кредит.
Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - цитата
почему 78 грн.?..если первые 100 квт стоили 90 грн...или мы шото не так считали ????
только...слов цензурных все равно нет (особенно у людей с электроплитами и электрообогревом.... о котором я так мечтал последние пару лет))))
Раша. Новини «Газпрома».
Открытие продолжения «Турецкого потока» перенесли на следующий год.
«Запуск «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию Сербии, не состоится в среду, 30 декабря, как анонсировалось.
Две недели назад в Болгарии пообещали, что «Балканский поток» будет готов к Новому году.
Строительство на болгарской территории сопровождал ряд скандалов.
Однако и с «Балканским потоком» дела обстояли не лучшим образом. Год назад президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин обвинил республику в намеренном затягивании работ. Все https://lenta.ru/news/2020/02/28/bulgar/ проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария https://lenta.ru/news/2020/03/03/ne_zhalko/ добилась для себя максимальной скидки.»
Респект Болгарам, і болгарському «Вітренку».
Ну в 2017 наріт був зубожілий, понятно.
А з 21.04.2019 зажив побагатому.
Так шо може позволіть собі платити більше.
Шонєясно?
Совет №549. Если поступления на счета Юли было, но она все равно молчит, проверьте ее пульс;
Бо любіт, када с нім так.
Бо совкі.
Олигархи и их приспешники живут в нищете и голосуют вместе с населением их избравшие
Що на вихлопі? "Валодя нівінават. Вітренко гад. Повертати закон взад ніззя. Ну можна, але патом, років через 4."
https://twitter.com/antegotovina69
Ante Gotovina
@antegotovina69
·https://twitter.com/antegotovina69/status/1344275536672133120 5 ч
В ответ
https://twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop
так пам'ятаю. Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання- ЗЕбіли масово писали : ''я вам ***** прікручью'' і вмикали опалення на всю.. Все було похєр бо Порох давав субсидію. Зараз сидять на срачі рівно,як миші під віником.
на визжала на спокойную жизнь с комунякой симоненко.
https://twitter.com/krtmn79
krtmn79
@krtmn79
·https://twitter.com/krtmn79/status/1343876451544817665 29 дек.
Цитаты Величайших: "Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.