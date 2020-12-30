РУС
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту

Первым на новом посту Юрий Витренко инициировал изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке, благодаря чему полностью погашена задолженность перед шахтерами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и запущено производство уранового концентрата для "Энергоатома".

Об этом и.о. министра энергетики сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - не первая его инициатива на посту.

"Моя первая инициатива на этом посту - это изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке. Чтобы больше денег получил государственный Энергоатом, а через него - государственный Восток ГОК, который производит урановый концентрат для Энергоатома. Я это сделал на первом совещании мой моим председательством. Уже на следующий день это позволило полностью погасить задолженность перед шахтерами Восток ГОК и запустить там производство уранового концентрата для Энергоатома. Шахтеры получили деньги и после этого они разблокировали дороги в Кировоградской области (можете почитать в газетах, как шахтеры там блокировали дороги). Альтернативой, причем сомнительной, было ожидать кредитов от госбанков, но тогда шахтеры получили бы деньги и разблокировали дороги в лучшем случае уже после Нового года", - отметил Витренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники урановых шахт перекрывают трассы на Кировоградщине - требуют погасить 87 млн грн зарплатных долгов и вывести предприятия из простоя. ВИДЕО

По его словам, отмененная льгота - это инициатива его предшественников, но его "убедили в критической необходимости этого шага".

"Тариф на электроэнергию для населения включает цену электроэнергии, которую получает Энергоатом, а также тарифы операторов сетей, по которым эта электроэнергия поступает от атомных станций до дома. Еще задолго до моего назначения были приняты решения Национальной комиссией (Регулятором) о повышении этих тарифов, и решение вступали в силу с 1 января. При неизменности общего тарифа, который платит население, после того, как отнимаешь новые тарифы операторов, то для Энергоатома оставалась бы отрицательной цена на электроэнергию в пределах этих льготных 100 кВт", - сообщил и.о. министра.

По его информации, "от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором Укрэнерго, который был уже готов для выдачи".

"Я ответственный командный игрок и поэтому я не мог это сорвать. Вот такая правда", - резюмировал Витренко.

Также читайте: Государственный поставщик тока для населения надеется избежать дефицита в 2021 после отмены льготных 100 кВт

Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.

По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт (с 1 января 2021 года), средняя платежка увеличится на 78 грн. В Минсоцполитики отмечают, что все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.

И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
Вот все бы ничего, а че он пошел на пост в нарушение закона - его ВР не проголосовала , ну шо за законепослушание с этими ЗЕдебилами.
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
Вот благодетель -- денег и так нет нихрена еще и последнее достают из кармана
где те, что обещали смести, если чё?...
не удастся
Вони підлогу вареника ділять...
чмо на посту это кадровая политика зебила
Вот все бы ничего, а че он пошел на пост в нарушение закона - его ВР не проголосовала , ну шо за законепослушание с этими ЗЕдебилами.
На таком фоне ликвидацию Конституционного Суда воспориняли бы на ура, но его почемуто придерживают.
Звільнивши своїм указом Тупицького Вова заробив років на 10 зстаттями УК
Бла-бла-бла.. А как мы с Трампом поступим? В своём законодательстве вы, наверное, получше разбираетесь?
показать весь комментарий
По его информации, "от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором УкрэнергоИсточник: https://censor.net/ru/n3239969
Я фигею , получается украинцам подняли тариф не по экономически обоснованным причинам а тупо чтоб получить кредит.
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
а кто виноват?
показать весь комментарий
Который к тому же еще и выплачивать нужно будет, плюс проценты. Таким образом платить придется трижды, да плюс премиальные Юре Витренко с Шмыгалём и всему кабмину за поддержку неподдержимого. В этом весь Юра Витренко.
показать весь комментарий
его первая инициатива на посту Так он там еще что отчебучил?
объясните мне цифру 78 грн ?
Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - цитата

почему 78 грн.?..если первые 100 квт стоили 90 грн...или мы шото не так считали ????
А что непонятного, 78 это дополнительная прибыть с этих 100 киловатт, 168-90
Но он скромно умолчал что у многих стоит Эл отопление у которого в отопительный период льгота не на 100квт, а на 5000 кажется. И там сумма дополнительной прибыли гораздо больше этой скромно озвученной суммы в 78 грн.
ааааа
Вася , от каждого потребителя ежемесячно добавится 90 грн прибыли . В масштабах Украины , - это сумашедшая цифра . Причём кому-то и почти сразу в карман .
это-то ясно...я не мог понять откуда 78 грн...мне объяснили 168 - 90 = 78...
только...слов цензурных все равно нет (особенно у людей с электроплитами и электрообогревом.... о котором я так мечтал последние пару лет))))
Вася , пришла мне платёжка за газ , я всегда потребляю 8 куб . Но мне предлагают заплатить не помню , но что -то около 320 грн . Я заплатил за 8 кубов по счётчику .
у нас только газ.плита...правда сколько там набегает точно не знаю...ну где-то в таком же размере.... и тоже, то за доставку, то какой-то коэффициент, то предоплату бы им хотелось....
Похоже , что такие цифры по всей Украине . У нас тоже только газ. плита .
30 декабря 2020.
Раша. Новини «Газпрома».
Открытие продолжения «Турецкого потока» перенесли на следующий год.
«Запуск «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию Сербии, не состоится в среду, 30 декабря, как анонсировалось.
Две недели назад в Болгарии пообещали, что «Балканский поток» будет готов к Новому году.
Строительство на болгарской территории сопровождал ряд скандалов.
Однако и с «Балканским потоком» дела обстояли не лучшим образом. Год назад президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин обвинил республику в намеренном затягивании работ. Все https://lenta.ru/news/2020/02/28/bulgar/ проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария https://lenta.ru/news/2020/03/03/ne_zhalko/ добилась для себя максимальной скидки.»

Респект Болгарам, і болгарському «Вітренку».
Респект то за что, ну откроют чуток позже.
«....https://lenta.ru/news/2020/02/28/bulgar/ проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария https://lenta.ru/news/2020/03/03/ne_zhalko/ добилась для себя максимальной скидки.»
Азербайджан отбирает у России крупного клиента на поставки газа: Болгария и SOCAR подписали 25-летний контракт на 1 миллиард кубических метров ежегодно. И это, несмотря на то что "Газпром" весной дал болгарам скидку в 40% на газ, чтобы хоть как-то заполнять полупустой "Турецкий поток".

И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
Випий більше бояришника, кацап.
Першою ініціативою Вітренка був наказ про призначення йому з/п та премій, як в "Нафтогазі" в нього було.
Коломоя побеспокоился
Нет слов, рука тянется до молотка!
А, папиредники. Тогда ладно.
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
«Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.Источник: https://censor.net/ru/n3239969»

Ну в 2017 наріт був зубожілий, понятно.
А з 21.04.2019 зажив побагатому.
Так шо може позволіть собі платити більше.
Шонєясно?
Я знаю - то верховний Зебіл придумав
Не треба приписувати йому заслуги наріта !
Напёрсточник.
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
- Юля в доле, Юля в доле! Юля в доооле!!!
тюлька вообще упала на дно и не чути "Любі мої" была ************* и подохнет оной
Совет №548. Если Юля не кричит о тарифном геноциде, проверьте ее счета;
Совет №549. Если поступления на счета Юли было, но она все равно молчит, проверьте ее пульс;
И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту
А нарід в екстазі: «Факмі, факмі ! Єсчо ! Єсчо !»
Бо любіт, када с нім так.
Бо совкі.
Да, Верховный Бубочка зеленороссов не разочаровывает.
аби ж, ска, "їх".. тут як в анекдоті про змія-горинича, пила одна голова, а на ранок блювати всім трьом
Чтоб ты **** жил на 2000 грн. в месяц и твоя **** конотопская ведьма обогревалась хворостом уроды
Будуть грітись від палаючих срак вашого «Газпрома».
Ви пан нічого не поплутали може це Ви акціонер Газпрома
Топим дровами и хворостом. Пох тот газ. Электричество конечно надо. Но 200кВ. переживём. Других коммунальных услуг нет.
"зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором Укрэнерго"______________так вот где "собака зарыта"?!! РАДИ ПОЛУЧЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО "КРЕДИТА"(!) ЭТИ ТВАРИ ГОТОВЫ КИНУТЬ НА РЕЛЬСЫ САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ?!!!!! *****! У ЛЮДЕЙ ОТБИРАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ РАДИ "КРЕДИТА"??????????????
Яка забота о народе...
Олигархи и их приспешники живут в нищете и голосуют вместе с населением их избравшие
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
При чем тут Зеленский
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
Якщо не він, то хай ця тварь скаже чия ця ініціатива.
Валодькі зєлєнскава. Потім Вітренка посунуть, і скинуть усе лайно на нього.
Що на вихлопі? "Валодя нівінават. Вітренко гад. Повертати закон взад ніззя. Ну можна, але патом, років через 4."
ещё один совещаниями и твитами деньги находит. если где-то денег прибыло то где-то их убыло, так как долги никуда не делись
Вот такой себе подарок Ахметка сделал на Новый год. А чего мелочится, лишние 35 миллиардов в год не помешают. Овечки заплатят.
Не знаю как Ахметка, а бенины предприятия получают энергию за копейки.
тварь хочет к кормушке
так дорвался же уже
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
Бідні Пенси ще з карманів витягли 78 гр. за Газ ще і так далі... От діти унуки насоветовали Пенсам за кого.. 2019 )))
Олигархов интересует исключительно прибыль. Они будут повышать и повышать тарифы. А как живут украинцы, хватает ли им денег что бы прокормится и без проблем оплатить комуналку олигархов не интересует. Их девиз: нам на вас на*рать, нам нужны ваши деньги.
Хавайте лохи,у вас же хата з краю
Верю. Я верю этому непосредственному и безучастному выражению этой физиономии как у годичного младенца! Его первой инициативой должно было быть подношение за эту должность в виде хорошей взятки! Взрослые люди понимают, что при Зеленском такие (и не только) должности в госструктурах только покупаются. Замечательная черта нашего времени.
пустили козла в огород...
Это цена вступления в должность.
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1344275536672133120 5 ч

В ответ
https://twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop

так пам'ятаю. Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання- ЗЕбіли масово писали : ''я вам ***** прікручью'' і вмикали опалення на всю.. Все було похєр бо Порох давав субсидію. Зараз сидять на срачі рівно,як миші під віником.
а мама визжала народ грабят.
на визжала на спокойную жизнь с комунякой симоненко.
Шо опять, оплата собаками ценных пород.
К чему это он энергоатом приплел? Самая низкая себестоимость и принудительная реализация почти бесплатно на энергорынке! Энергоатому хватило бы на все с головой и при старом тарифе,но уж больно много бедных олигархов надо накормить от пуза.
Уточняю: принудительная продажа идет по 15 коп за квт! Какая экономика это выдержит.
В.о. міністра енергетики Вітренко заперечив, що скасування пільгового тарифу на електроенергію - його перша ініціатива на посаді
Ща все на Витренка валить будут. Зря он пошел в этот ******.
https://twitter.com/krtmn79
https://twitter.com/krtmn79

krtmn79

@krtmn79

·https://twitter.com/krtmn79/status/1343876451544817665 29 дек.

Цитаты Величайших: "Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.
что б ты сдох пдрс
