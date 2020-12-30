И.о. министра энергетики Витренко опроверг, что отмена льготного тарифа на электроэнергию - его первая инициатива на посту

Первым на новом посту Юрий Витренко инициировал изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке, благодаря чему полностью погашена задолженность перед шахтерами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и запущено производство уранового концентрата для "Энергоатома".

Он подчеркнул, что "отмена дополнительной льготы (до и так льготной цены) на первые 100 кВт⋅ч, которое приводит (по расчетам Минэнерго) к дополнительным 78 грн" - не первая его инициатива на посту.

"Моя первая инициатива на этом посту - это изменение приоритетов в распределении денег на энергорынке. Чтобы больше денег получил государственный Энергоатом, а через него - государственный Восток ГОК, который производит урановый концентрат для Энергоатома. Я это сделал на первом совещании мой моим председательством. Уже на следующий день это позволило полностью погасить задолженность перед шахтерами Восток ГОК и запустить там производство уранового концентрата для Энергоатома. Шахтеры получили деньги и после этого они разблокировали дороги в Кировоградской области (можете почитать в газетах, как шахтеры там блокировали дороги). Альтернативой, причем сомнительной, было ожидать кредитов от госбанков, но тогда шахтеры получили бы деньги и разблокировали дороги в лучшем случае уже после Нового года", - отметил Витренко.

По его словам, отмененная льгота - это инициатива его предшественников, но его "убедили в критической необходимости этого шага".

"Тариф на электроэнергию для населения включает цену электроэнергии, которую получает Энергоатом, а также тарифы операторов сетей, по которым эта электроэнергия поступает от атомных станций до дома. Еще задолго до моего назначения были приняты решения Национальной комиссией (Регулятором) о повышении этих тарифов, и решение вступали в силу с 1 января. При неизменности общего тарифа, который платит население, после того, как отнимаешь новые тарифы операторов, то для Энергоатома оставалась бы отрицательной цена на электроэнергию в пределах этих льготных 100 кВт", - сообщил и.о. министра.

По его информации, "от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму более 10 млрд грн государственным оператором Укрэнерго, который был уже готов для выдачи".

"Я ответственный командный игрок и поэтому я не мог это сорвать. Вот такая правда", - резюмировал Витренко.

Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.

По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт (с 1 января 2021 года), средняя платежка увеличится на 78 грн. В Минсоцполитики отмечают, что все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.