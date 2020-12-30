РУС
Харьковские власти 31 декабря обратятся в ВР по поводу назначения внеочередных выборов мэра, - секретарь горсовета Терехов

Городская власть обратится в Верховную Раду по поводу назначения внеочередных выборов городского головы 31 декабря.

Об этом, отвечая на вопрос Суспільного сказал секретарь городского совета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, у нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направлено в Верховную Раду. 15-й день завтра", - сказал Терехов.

На вопрос, будет ли он выдвигаться на должность городского головы, Терехов ответил: "Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса

Поддерживает ли он идею, чтобы выборы городского головы состоялись как можно быстрее, Терехов ответил, что выступает, чтобы это было в соответствии с законом.

На вопрос, как Терехов оценивает возможное участие Михаила Добкина в мэрских выборах, секретарь горсовета ответил: "А почему я должен думать? Пусть он думает".

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года. ВИДЕО

Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2753) Харьков (7730) Терехов Игорь (258)
+10
Зачем? Кернес отлично справляется!
30.12.2020 19:40 Ответить
+3
Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов - Цензор.НЕТ 9794
30.12.2020 20:26 Ответить
+2
Успели поделить до НГ...😀
30.12.2020 19:40 Ответить
30.12.2020 19:40 Ответить
Тицьнути пальцем в любого РИГУ і не витрачати даремно гроші на вибори.
30.12.2020 19:48 Ответить
Пусть теперь Харьковский кернессовет и платит !!! За такую херню --поиздевались над покойником вообще их нужно всех разогнать к черту
30.12.2020 20:06 Ответить
Успели поделить до НГ...😀
30.12.2020 19:40 Ответить
Что, уже нашли кого-то полудохлого?
30.12.2020 19:40 Ответить
Гіркін ? Штепа ? Добкін?
30.12.2020 19:44 Ответить
Що харків"яни,чи гепаградці,будут обирати мера Харкова чи Гепаграда ???))
30.12.2020 19:47 Ответить
Чуть подтекста. Дано в таком случае 15 дней для подачи на выборы внеоочередные. А почуму в последний день подали? Смотрели на реакцию столицы---там не стали лезть---а надо было. Ну тогда и подали в последний день. Ведь если не подать, то учитывая конец календарного года, выборы недавние да ещё с трупом как живым отменил бы по любому. Короче---в столице устраивает момент на сегодня в Харькове, а на месте теперь развязаны руки и дальше кинуху крутить---зритель всё тот же---схавает хавку!
30.12.2020 19:49 Ответить
Можно хоть каждый год,НО..... за счёт граждан города.Харьковские власти 31 декабря обратятся в ВР по поводу назначения внеочередных выборов мэра, - секретарь горсовета Терехов - Цензор.НЕТ 1595
30.12.2020 19:51 Ответить
Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов - Цензор.НЕТ 9794
30.12.2020 20:26 Ответить
 
 