Харьковские власти 31 декабря обратятся в ВР по поводу назначения внеочередных выборов мэра, - секретарь горсовета Терехов
Городская власть обратится в Верховную Раду по поводу назначения внеочередных выборов городского головы 31 декабря.
Об этом, отвечая на вопрос Суспільного сказал секретарь городского совета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, у нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направлено в Верховную Раду. 15-й день завтра", - сказал Терехов.
На вопрос, будет ли он выдвигаться на должность городского головы, Терехов ответил: "Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда".
Поддерживает ли он идею, чтобы выборы городского головы состоялись как можно быстрее, Терехов ответил, что выступает, чтобы это было в соответствии с законом.
На вопрос, как Терехов оценивает возможное участие Михаила Добкина в мэрских выборах, секретарь горсовета ответил: "А почему я должен думать? Пусть он думает".
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
