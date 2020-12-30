Установлены 500 самолетов и 600 кораблей, которые незаконно посещали оккупированный Крым, - прокуратура АРК

В 2020 году прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополя установила около 500 самолетов и 600 кораблей, которые нарушали порядок въезда и выезда на оккупированный РФ полуостров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ходатайствам прокуратуры АРК наложены аресты на 104 самолета и 50 судов-нарушителей.

Также в 2020 году в Офис прокуратуры Международного уголовного суда направлены три информационные сообщения о насильственном перемещении гражданского населения Крыма, о масштабном уничтожении и присвоении имущества в оккупированном Крыму, а также о пропаганде службы в армии РФ среди детей.

"В целом уже опубликовано девять информационных сообщений о военных преступлениях в Крыму, с помощью которых прокурор МУС 11 декабря 2020 завершил предварительное изучение дел "Ситуация в Украине", - сообщают в прокуратуре АРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба

Также украинские прокуроры этого года установили и сообщали о подозрении 25 оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" в Крыму. Их обвиняют в совершении государственной измены и нарушении законов и обычаев ведения войны за незаконное уголовное преследование участников проукраинского митинга 26 февраля 2014 под зданием парламента АР Крым.