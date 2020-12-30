Установлены 500 самолетов и 600 кораблей, которые незаконно посещали оккупированный Крым, - прокуратура АРК
В 2020 году прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополя установила около 500 самолетов и 600 кораблей, которые нарушали порядок въезда и выезда на оккупированный РФ полуостров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По ходатайствам прокуратуры АРК наложены аресты на 104 самолета и 50 судов-нарушителей.
Также в 2020 году в Офис прокуратуры Международного уголовного суда направлены три информационные сообщения о насильственном перемещении гражданского населения Крыма, о масштабном уничтожении и присвоении имущества в оккупированном Крыму, а также о пропаганде службы в армии РФ среди детей.
"В целом уже опубликовано девять информационных сообщений о военных преступлениях в Крыму, с помощью которых прокурор МУС 11 декабря 2020 завершил предварительное изучение дел "Ситуация в Украине", - сообщают в прокуратуре АРК.
Также украинские прокуроры этого года установили и сообщали о подозрении 25 оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" в Крыму. Их обвиняют в совершении государственной измены и нарушении законов и обычаев ведения войны за незаконное уголовное преследование участников проукраинского митинга 26 февраля 2014 под зданием парламента АР Крым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Додона, который теперь не занимает никакой государственной должности, сопровождали в этой поездке спикер парламента Зинаида Гречаный и глава Гагаузской автономии Ирина Влах.
С бывшим президентом встречались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - да, от самый Козак, которому поручено теперь «разводить» не только молдаван, но и украинцев, пишет Виталий Портников.
Попросту говоря, в Кремле постарались создать впечатление, что продолжают воспринимать Додона в качестве лидера Молдовы. А что там решил молдавский народ - проблема только самого молдавского народа. Молдавский народ в Кремле начнут воспринимать всерьёз только после того, как он начнет решать «правильно» и голосовать за тех, кто нравится Владимиру Путину.
И чем в этом случае Додон отличается от Виктора Медведчука, с которым в Москве тоже постоянно проводят разнообразные переговоры и консультации, будто это он, а не Петр Порошенко или Владимир Зеленский - президент Украины?
А ничем не отличается. Точно также, как ничем не отличается кремлевское представление о Молдове от представления об Украине или Беларуси. И Украина, и Беларусь, и Молдова - это просто мятежные провинции, которые необходимо возвратить России, «отвоевать» у Запада.
И общаться всерьез нужно только с теми, кто готов играть роль губернатора таких мятежных провинций. Додон готов? Готов. Медведчук готов? Готов.
Лукашенко на фоне народных протестов тоже уже приближается к роли путинского наместника. И это - замечательно.
А тех, кто не понимает, что должен делать, в Москве будут порицать и игнорировать. Как стали игнорировать Петра Порошенко после отказа бывшего президента Украины капитулировать перед Путиным.
Как сейчас фактически игнорируют Владимира Зеленского - после того, как поняли, что новый украинский президент тоже к безоговорочной капитуляции не готов.
Майе Санду начали демонстрировать любовь к Додону еще до переговоров с новым президентом Молдовы. И это - логично.
Логично потому, что если в Кремле не готовы смириться с независимостью Молдовы или Украины, там будут поддерживать Додона или Медведчука, сохранять контроль над Приднестровьем или над Донбассом.
Для страны, которая стремится к ликвидации соседних государств это - реалистичная политика.
Важно, чтобы иллюзий на счет кремлевских намерений не было у самих украинцев и молдаван.
Виталий Портников