Экс-командир воинской части подозревается в халатности, приведшей к взрывам на артскладах на Донетчине в 2017 году, - прокуратура

Экс-командиру одной из воинских частей в Донецкой области сообщено о подозрении в деле о пожаре и взрывах на полевом артиллерийском складе воинской части в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области 22-23 сентября 2017 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подозрение выдвинуто по факту халатного отношения военного должностного лица к службе в условиях особого периода, которое привело к тяжким последствиям (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил пожарную безопасность вверенного полевого артиллерийского склада. Поэтому 22 сентября 2017 года возник пожар с последующей детонацией боеприпасов на складе воинской части… Вследствие небрежного отношения экс-командиром к военной службе государству и гражданскому населению нанесено более 121 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в 15:40 22 сентября 2017 года вблизи с.Новоянисоль на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар был ликвидирован, после чего до 25 сентября велись работы по изъятию взрывоопасных предметов на площади 42 га. Жертв и пострадавших нет.