Новости
Экс-командир воинской части подозревается в халатности, приведшей к взрывам на артскладах на Донетчине в 2017 году, - прокуратура

Экс-командир воинской части подозревается в халатности, приведшей к взрывам на артскладах на Донетчине в 2017 году, - прокуратура

Экс-командиру одной из воинских частей в Донецкой области сообщено о подозрении в деле о пожаре и взрывах на полевом артиллерийском складе воинской части в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области 22-23 сентября 2017 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подозрение выдвинуто по факту халатного отношения военного должностного лица к службе в условиях особого периода, которое привело к тяжким последствиям (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил пожарную безопасность вверенного полевого артиллерийского склада. Поэтому 22 сентября 2017 года возник пожар с последующей детонацией боеприпасов на складе воинской части… Вследствие небрежного отношения экс-командиром к военной службе государству и гражданскому населению нанесено более 121 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в 15:40 22 сентября 2017 года вблизи с.Новоянисоль на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар был ликвидирован, после чего до 25 сентября велись работы по изъятию взрывоопасных предметов на площади 42 га. Жертв и пострадавших нет.

боеприпасы (2398) взрыв (6882) оборона (5268) Донецкая область (10560) Военная прокуратура (933)
+13
Та шош такоє?
Шо, хіба це не Порошенко взірвав ?
То ви, ще скажете, що він і брата не вбив?
30.12.2020 20:08 Ответить
+10
Это когда Порох убил своего первого брата, он поджог траву возле военных складов, что бы скрыть содеянное..
Истинно говорю!.. Все бабки на лавочке возле Банковой об этом шепчутся..
30.12.2020 20:12 Ответить
+6
и совершил он это посредством украденного у армии беспилотника, сам при этом находясь в Липецке
30.12.2020 20:32 Ответить
Та шош такоє?
Шо, хіба це не Порошенко взірвав ?
То ви, ще скажете, що він і брата не вбив?
30.12.2020 20:08 Ответить
Это когда Порох убил своего первого брата, он поджог траву возле военных складов, что бы скрыть содеянное..
Истинно говорю!.. Все бабки на лавочке возле Банковой об этом шепчутся..
30.12.2020 20:12 Ответить
и совершил он это посредством украденного у армии беспилотника, сам при этом находясь в Липецке
30.12.2020 20:32 Ответить
Як це не вбив? Вбив. І з'їв. І прикривався румунським пашпортом дубінського))
30.12.2020 20:13 Ответить
Соя, бери вище: пожежі на артскладах зміцнили обороноздатність української армії та мали виключно позитивний ефект на національну безпеку і оборону. Мововірна армія, потужна рИформа і т.д. по молитовнику соєрижних сектантів.
30.12.2020 20:19 Ответить
Ти про карамельки забыл...
30.12.2020 20:24 Ответить
Гельмінт соєвий, ти часом не забув проспівати передвиборчі слогани твого соєвого боха перед сном? Бо твій конкурент з полірування шоколадного заду язиком щовечора волає гімн Баризі про мововірна армію. Ти гірший від нього?
30.12.2020 20:29 Ответить
Малахольный, статья про то, шо то не Порох виноват, а командир части.

Ты читать умеешь ?
30.12.2020 20:33 Ответить
воно дебільне! воно но те що читати не вміє, воно постійно сереться від відомого призвіща
30.12.2020 20:38 Ответить
Мені дуже важлива думка вальцманутого недоумка
30.12.2020 20:45 Ответить
ага, я бачу )))) "я біжала за вами 3 квартала, щоб сказати, як ви мені байдужі"!
тупло, дивись не зламай копита!
30.12.2020 20:54 Ответить
Акакже. Нєуінауат! Наґрадіть і паставіть памятнікЪ!
30.12.2020 20:47 Ответить
а американские военные склады Обама взрывал ?

а японские кто ?

боюсь даже спросить, кто взорвал кацапские склады.

тоже Порох ?
30.12.2020 21:42 Ответить
😀 Шо, Барига і досі спокою не дає? Це добре...
Отже Барига - вартий мужик!
30.12.2020 22:36 Ответить
"Какетаааниипоорах? Нимооожитбьіьіьіть! Всееежиизнаают!!!"
30.12.2020 20:23 Ответить
Двумя з половиной неделей раньше прогривели артсклады в Калиновке Винницкая обл.
Муженко(начшиаба) сказал шо это были "космические корабли пришельцев". Не мог и этого командира отмазать?
30.12.2020 20:48 Ответить
Екскомандира військової частини підозрюють в халатності, що призвела до вибухів на артскладах на Донеччині в 2017 році, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7992
30.12.2020 21:17 Ответить
Так то ж не те склады, то так пару сараев снесло,
30.12.2020 22:34 Ответить
За Балаклею и т. д. никто и не вспомнит .
30.12.2020 20:38 Ответить
То фсьо папєрєднікі вінавати.
30.12.2020 20:49 Ответить
Слава Богу , што больше такого нєту .
30.12.2020 21:03 Ответить
НУ И ПРО АРТСКЛАДЫ. С УХОДОМ ПОРАШЕНКИ И ЕГО КОМАНДЫ ОТ КОРЫТА В УКРАИНЕ ПЕРЕСТАЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ АРТСКЛАДЫ. 19-20 ГОДЫ И НЕОДНОГО ВЗОРВАНОГО СКЛАДА.
СОВПАДЕНИЕ?????? КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА. ДУМАЙТЕ.
30.12.2020 20:41 Ответить
caps lock отключи .
30.12.2020 21:06 Ответить
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ ШО ЭТО НЕ ТАК. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 21:34 Ответить
А остальные? Этот случай еще самый мелкий был, там вроде горела сухая трава и до складов огонь добрался.
30.12.2020 20:57 Ответить
в то время там в карауле должен бы , стоять зеля или лысый, а они сдезертировали
30.12.2020 21:32 Ответить
Командира (бывшего) 56 омпбр, начнут затаскивать.
Не позавидуешь ПСС.
30.12.2020 23:44 Ответить
 
 