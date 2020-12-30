РУС
Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора передать из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины расследование дела о крупнейшей в истории Украины взятки.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает на странице Агентства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению экс-министра экологии", - сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что расследование по этому делу было завершено еще в декабря, и после ознакомления с материалами дело должны были направить в Высший антикоррупционный суд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Агент НАБУ Шевченко: Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

"Судебное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений", - подчеркнули в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение о передаче дела, в ближайшее время должно состояться апелляционное рассмотрение.

"Подчеркиваем, что такие решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ в другие органы досудебного расследования", - подытожили в НАБУ.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ завершило расследование по делу о взятке Злочевского в $6 млн

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

НАБУ (4545) взятка (6219) Злочевский Николай (149) СБУ (20333) суд (25199) Офис Генпрокурора (2606)
+22
Тобто, зебільйо творить януковський бєспрєдєл.
30.12.2020 20:13
+14
Це ж маладиє риганали. Продолжатєлі їхніх традицій.
30.12.2020 20:15
+11
Кого не выбирай , а цены на газ , воду и электричество растут . При абсолютно африканских доходах и в условиях Ковида .
Это говорит о том , что власть не хочет щемить зажравшихся аллигаторхов и чиновничьё , а пытается вновь и вновь ограбить собственный народ , нихера ему не давая .
Это суть событий . А всё остальное - мишура и обман .
30.12.2020 20:17
Тобто, зебільйо творить януковський бєспрєдєл.
30.12.2020 20:13
Це ж маладиє риганали. Продолжатєлі їхніх традицій.
30.12.2020 20:15
Младорыги. К примеру Разумков, сынуля рыговского членососа, которому папаня дал старт в политике.
30.12.2020 20:50
конечно, ведь коля - хороший парень, а его работничек хантер - просто лучший.
30.12.2020 20:24
А то.. Борцун с коррупцией и адвокат "чортей" в одном лице.
Зеленый хамелеоша.
30.12.2020 20:37
Он як Чекалкін цю схему гарно розписав.
ЗЕнедоумок там не останнє лай..но, з корупцією воно бореться падло брехливе.
Буде цікаво, але зебобіки цього не ніколи не втямлять, вони "я єму вєрю".
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5810664378959767&id=365125280180398
30.12.2020 21:22
Понятно, что дела из НАБУ передаются чтобы за взятку их развалить..
Но когда преступников Зеленского, Баканова, Венедиктову изгонят из страны, эти дела будут возобновлены, и преступник Злочевский и его посредники будут покараны!
30.12.2020 20:17
Кого не выбирай , а цены на газ , воду и электричество растут . При абсолютно африканских доходах и в условиях Ковида .
Это говорит о том , что власть не хочет щемить зажравшихся аллигаторхов и чиновничьё , а пытается вновь и вновь ограбить собственный народ , нихера ему не давая .
Это суть событий . А всё остальное - мишура и обман .
30.12.2020 20:17
Нужна кровавая революция и методы ВЧК, иначе - никак.
30.12.2020 20:30
Зима придет - отмазывать будем.
30.12.2020 20:18
А тем временем клоун пошел охотиться на кабана.
30.12.2020 20:20
Пошли в разнос=) Вова, ты, дурилка картонная, даже не представляешь, что с тобой, дураком, Байден сделает=)))
30.12.2020 20:22
Зеленский будет сидеть! И тут без вариантов... Не важно, за слив "вагнеровцев", злочевских или тартаровых... за мародерство во время пандемии или за распил бюджета на асфальте... но этот зеленый клоп сядет.
30.12.2020 20:23
30.12.2020 20:28
Пора 95 кварталу дать последнюю гастроль для гильотины на Республиканском стадионе
30.12.2020 20:33
Следующим презедентом Украины будет мертветчук - никогда членограй сидеть не будет. Много завязано на приход кума ввз к власти - украинцам похрен их страна.
30.12.2020 21:31
https://socportal.info/ru/news/vladimir-zelenskii-uzhe-nachal-poluchat-novogodnie-podarki/ Владимир Зеленский уже начал получать новогодние подарки , кто то с чиновников подарил лошадь и маленького бычка
30.12.2020 20:25
Почалось як з Трампом він там помилування своїм поплічникам роздає )) Так і Вазелин Ко. роздає в СБУ від НАБУ ))) Свято наближається Свято наближається ... Падонки!
30.12.2020 20:26
у коли, хорошего парня, внешность опереточного злодея.
30.12.2020 20:26
Вроде было $6 млн...
30.12.2020 20:28
От же ж, рассекретил гостайну.
30.12.2020 21:32
Пам'ятаєте ОАСК, "плівки вовка"? Так оце воно і є. Державний переворот під керівництвом портнова в спайці з презЕдентом та його ОПою.
30.12.2020 20:29
Бу га га. Вот пусть вместо сороса де6ньги у фсбу попросят ☝😷
30.12.2020 20:29
"доить" злочевского понравилось не только бывшим, но и нынешним?!)))))))))))))))
30.12.2020 20:30
https://censor.net/ru/resonance/3201885/supervzyatka_v_6_millionov_kto_pomogal_vzyatochnikam_v_op_gpu_i_dostal_kesh
30.12.2020 20:31
За Порошенко голосовала вся украинская элита. Это люди, которые не пропадут при любой власти ибо такому характеру свойственно развиваются двигаясь вперед забыв про совок и сталинские репрессии. За Зеленского голосовали те, кому при любой власти будет плохо хоть деньгами их засыпь, хоть в нищету посади ибо к любым деньгам нужны мозги, а не желудок вместо мозгов.
30.12.2020 20:32
Какое вообще отношение СБУ имеет к коррупционным делам, неужели уже никакой угрозы безопасности страны больше нет и сбушники маются от безделья.
30.12.2020 20:32
Ето не кошерно.
30.12.2020 20:34
Хоть одно падло ворующее у своего народа, выделило из своего кармана хотя бы что нибудь для своего народа?
30.12.2020 20:34
Мы же капитализм строим, а не богадельню!
30.12.2020 20:36
Ей жить негде, нужно на дом заработать...
30.12.2020 20:46
Прокурорша харьковского уезда сливает всех и все за небольшую мзду .
30.12.2020 20:39
Так уж и крупнейшая взятка в истории Украины? Не может быть! А, взятки от Ахметова и Фирташа и Коломойского нашим трахнутым президентам? Кто считает, что клоун без ума и знаний, с кривой рожей и хрипатым тембром без бабла мог своими деньгами проплатить этот масштабный проект- подкуп избирателей, чтобы стать главной обезьяной на этой территории? Конечно, нет.
30.12.2020 20:42
Мова йде про хабар, щодо якого є докази, що отримані законним шляхом і можуть бути доведені до суду. Що отримав Зеленський за своє "президентство" наразі невідомо. Чи дізнаємось, і чи дійде така справа до суду - не факт.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50
Начались неприкрытые заработки... чувствуют не долго осталось. Все убегут а не Лох останется. Будет на кого все повесить.
30.12.2020 20:42
30.12.2020 20:52
Какой то Печерский суд бессмертный,несгораемый....
30.12.2020 20:58
Зеленський продовжує руйнувати країну. А українці йому рейтинги ліплять. То хто дурний, панове?
30.12.2020 21:00
Таке відчуття, що Зе пора вже вішати за яйця. Правда в тому що тих яєуь немає!
30.12.2020 21:04
Кернес в гробу крутиться от потєрянних можливостей при Вовчиній владі
30.12.2020 21:11
За петю гепа голосовал и крутился при нем сыр в масле.
30.12.2020 21:21
то хоч в маслі було а зараз у такому гівніііі ще й зеленому _ГИДОТА
30.12.2020 21:26
Ну борьба с коррупцией разгорелась не на шутку . Жрите зебобики не обляпайтесь.
30.12.2020 21:16
******* цирк продолжается
30.12.2020 21:20
На хрена выбирать президентов и депутатов, если печерский и конституционный суды все решают?
30.12.2020 21:24
все, відкупився.
30.12.2020 21:29
не за горами дело о рашистских лярдах ,для "зе слуг в Украине" ибо то,что они творят с Украиной,без рашистской зелени не обходится
30.12.2020 21:33
Интересно Злочевский кому давал деньги чтобы откупится шмаркле или СБУ ?
30.12.2020 22:11
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUUS08onEBxWry2YoNDoh0j9bwLJYYl9JCVTscjZ1-Uv2n6hVultvsiX_sWqGmkGIo1ViUQOM4LLFVPHXvqxdwnNk5H4sN_iiOyWRAZYVaa8ltOT5IlbOcNxUge72twcAo&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Кто-то решил унизить Украину окончательно и в сопли. Если дело Злочевского передадут на «слитие» в СБУ, то вот-вот можно уже будет начинать извиняться перед папередниками. Похоже, начинается правовой позор не хуже времён петиных смотрящих. Печерско-волчье правосудие цветёт и пахнет!
30.12.2020 22:25
Так было же 6 млн. А теперь 5 млн?
30.12.2020 22:53
... там (в сбу) это дело и похоронят.... Или у кого-то есть сомнения?
30.12.2020 23:01
31.12.2020 00:20
 
 