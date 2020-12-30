Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора передать из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины расследование дела о крупнейшей в истории Украины взятки.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает на странице Агентства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению экс-министра экологии", - сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что расследование по этому делу было завершено еще в декабря, и после ознакомления с материалами дело должны были направить в Высший антикоррупционный суд.

"Судебное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений", - подчеркнули в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение о передаче дела, в ближайшее время должно состояться апелляционное рассмотрение.

"Подчеркиваем, что такие решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ в другие органы досудебного расследования", - подытожили в НАБУ.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.