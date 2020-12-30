Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января

Марионетка Кремля Сергей Аксенов объявил, что 31 декабря и 1 января жители Симферополя и Ялты будут получать воду круглосуточно.

Об этом он сказал 30 декабря на совещании по ФЦП, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"31 декабря и 1 января вода в Симферополе и Ялте будет без ограничений. Евпатории завтра, напоминаю, должны дать горячую воду", - заявил Аксенов.

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.