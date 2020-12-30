РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 474 52

Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января

Марионетка Кремля Сергей Аксенов объявил, что 31 декабря и 1 января жители Симферополя и Ялты будут получать воду круглосуточно.

Об этом он сказал 30 декабря на совещании по ФЦП

"31 декабря и 1 января вода в Симферополе и Ялте будет без ограничений. Евпатории завтра, напоминаю, должны дать горячую воду", - заявил Аксенов.

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

Крым (26454) Симферополь (658) Ялта (341) водоснабжение (728) вода (927)
+17
Да. Вода круглые сутки для крысчан теперь только по праздникам. Завтра ночью жопы моют все.
30.12.2020 20:56
+12
Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января - Цензор.НЕТ 8119
30.12.2020 20:54
+11
31-го та 1-го місячну норму? А далі?
"Нада патірпєть да лєта!"?
30.12.2020 20:57
Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января - Цензор.НЕТ 8119
30.12.2020 20:54
А камней с неба не обещали?
30.12.2020 21:23
этого и так в избытке... мало то что с неба... они еще в водохранилищах из под воды повылазили
31.12.2020 07:34
Вода вместо "шампанского". По большим праздникам.
30.12.2020 20:55
Почуствуйте что потеряли.
30.12.2020 20:55
Да. Вода круглые сутки для крысчан теперь только по праздникам. Завтра ночью жопы моют все.
30.12.2020 20:56
Угу.А послезавтра даже говно смыть нечем будет.Руцкий мир.Всё как хотели.
30.12.2020 21:01
Нехай крисчанє на весь рік нап"ються як герблюди,а потім тільки каміння.
30.12.2020 20:56
Немытые хоть жопы помоют, а-то скоро к ковиду холера с чумой добавится.
30.12.2020 20:56
31-го та 1-го місячну норму? А далі?
"Нада патірпєть да лєта!"?
30.12.2020 20:57
Зачем им терпеть до лета? Будут желтый снег топить )))
30.12.2020 20:59
Они не против, так нету снега.
30.12.2020 21:32
Оце свято. А вже на Водохреща - ніт.
Далі - всім ходити митись до моря.
30.12.2020 20:58
Вот у них праздник !! Покруче Нового года
30.12.2020 20:58
"Води нет,но ви держитесь!"-почти по Медведеву !!!))))
30.12.2020 20:59
А потом "держателя нет, но вы... Но вы поняли."))
31.12.2020 10:26
т.е вода будет у тех, у кого батареи...подключены
30.12.2020 21:00
Уринотерапия-очччень пользительная вешчь !!))))
30.12.2020 21:00
Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января - Цензор.НЕТ 5962
30.12.2020 21:02
Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января - Цензор.НЕТ 5469
30.12.2020 21:07
Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января - Цензор.НЕТ 4924
30.12.2020 21:08
Я считаю, что ради этого надо было ходить на тот "референдум". Айда прорыв, айда счастье-то подвалило какое. Аж цельных два дня (!!!) водичка в кране будет.
30.12.2020 21:10
даже если дадут, то всё равно это чмо не отмоется.
30.12.2020 21:12
Крым таки стал витриной русского мира.
Туристов нет, со светом проблемы, а вода подается круглосуточно только по праздникам.
Вот она настоящая россия.
А крысяне думали, что они будут жить как в москве, но москва не россия, а государство в государстве.
30.12.2020 21:12
основная масса думала что будут жить при кацапских зарплатах на украинских ценах.. а тут об них кацапы лапти вытерли.. проблемы как ком ... не сиделось на жопе ровно .. оказалось что они в пуп кацапам не уперлись.. только как территория... правильно сказала Пушкина с трибуны в думе этой сцыкухе поклонской... Их предала придет время предашь и нас...
показать весь комментарий
31.12.2020 07:46
вода на подмыться и помыться - очень щедро для скрепных!!!))))))))))))))))))))))))))
30.12.2020 21:12
Вода после подмывания пойдет на праздничные скрепные ароматные счи. Аксенов (чы Константинов, запамятовал ужо) же сказал крымчанам убедительно, что им теперь надо изменить свое отношение к воде.
30.12.2020 21:39
Наверное на следующий год так будут запасаться водой, что даже после мытья её сохранят.
31.12.2020 10:29
Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой. Типо квеста где тазики с водой расставлены по городу где можно подмыться и попить?
30.12.2020 21:13
Оце так "щедрість"!!! Дивись за дві доби звикнуть до "роскоші". "Владі криму" треба бути обачнішими, а то ще бунт народ зчинить.
30.12.2020 21:15
зацените подарок на новый год?!))))
30.12.2020 21:16
Вода в кране на НГ только аристократам и дегенератам.
30.12.2020 21:18
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня - Цензор.НЕТ 5197
30.12.2020 21:22
Дегенератам, которые решили, что будут аристократами.
31.12.2020 10:30
Где марячок? 😮☝
30.12.2020 21:24
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня - Цензор.НЕТ 7275
30.12.2020 21:26
Вот тост крысманина на Новый Год:
Дадут воды - напьюсь, как скотина !
30.12.2020 21:25
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня - Цензор.НЕТ 5534
30.12.2020 21:28
Тазики и хомуты в помощь . )) Никогда так не переживал за крымчан , как теперь .
30.12.2020 21:30
Понимаете,
каждый год
31 декабря
мы с друзьями
ходим в баню.
Это у нас такая традиция.
30.12.2020 21:35
крысманин хвастается:
на новый год буду пить воду из батарей
говорят вода - огонь, глитвейн -отдыхает
30.12.2020 21:41
Вот щастье пріваліло!!! Вуссскіе наберіте води на два дня, что б било чем говно слівать после празника!
30.12.2020 21:48
...этауспехящитаю!!!
30.12.2020 21:50
вот это я понимаю . подарок так подарок

а крысчане теперь будут горбы как у верблюдов отращивать что бы перебиваться от праздника до праздника ?
30.12.2020 22:11
Хоч гузна помиють...
30.12.2020 22:25
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня - Цензор.НЕТ 684
30.12.2020 22:26
Весело будут в Крыму новый год отмечать!
Вместо шампанского - пресная вода!
30.12.2020 22:40
31.12.2020 00:03
Крысчане мойте жопы , суровые будни наступают....
31.12.2020 00:29
Новый год, "Ирония судьбы, или с легким паром" - пророческий для островитян фильм. Впрочем, как и "остров невезения в Черном море есть". Правда скоро не будет покрыт зеленью.
31.12.2020 08:00
Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня - Цензор.НЕТ 4044
31.12.2020 10:21
 
 