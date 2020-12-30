Фанатку "ДНР" Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских "ментобандеровцами". ДОКУМЕНТ

Маргинальная российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает оккупацию Донбасса и не раз давала концерты в Донецке, получила повестку к следователю в Подмосковье.

Фото повестки Чичерина опубликовала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ. В документе указано, что если певица не явится к следователю добровольно, ее могут доставить принудительно.

Повестка вызвала у Чичериной массу эмоций и эпитетов в адрес представителей силовых органов.

"Менты в клинском районе, похоже, с преступностью полностью справились, теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями, уже не в первый раз, вместо того, чтобы разобраться с клеветниками на месте", - написала Чичерина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фанатка "ДНР" Чичерина запостила фото якобы из "Борисполя". Госпогранслужба заверила, что ее там не было: "Это провокация"

Выписавших поветску полицейских она обозвала "ментобандеровцами".

На допрос Чичерина не явилась - в этот день она выступала перед российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе.



