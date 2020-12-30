РУС
Фанатку "ДНР" Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских "ментобандеровцами". ДОКУМЕНТ

Маргинальная российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает оккупацию Донбасса и не раз давала концерты в Донецке, получила повестку к следователю в Подмосковье.

Фото повестки Чичерина опубликовала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ. В документе указано, что если певица не явится к следователю добровольно, ее могут доставить принудительно.

Повестка вызвала у Чичериной массу эмоций и эпитетов в адрес представителей силовых органов.

"Менты в клинском районе, похоже, с преступностью полностью справились, теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями, уже не в первый раз, вместо того, чтобы разобраться с клеветниками на месте", - написала Чичерина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фанатка "ДНР" Чичерина запостила фото якобы из "Борисполя". Госпогранслужба заверила, что ее там не было: "Это провокация"

Выписавших поветску полицейских она обозвала "ментобандеровцами".

На допрос Чичерина не явилась - в этот день она выступала перед российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе.

Фанатку ДНР Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских ментобандеровцами 01
Фанатку ДНР Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских ментобандеровцами 02

Автор: 

+57
=))) В дурдом абизяну
30.12.2020 21:03 Ответить
+56
Она и так живет в дурдоме.На помойке между Украиной и США.
30.12.2020 21:05 Ответить
+30
Фанатку "ДНР" Чичерину вызвали в полицию РФ, она назвала полицейских "ментобандеровцами" - Цензор.НЕТ 3334
30.12.2020 21:17 Ответить
Страница 2 из 2
Слава Україні !!!
31.12.2020 07:36 Ответить
мабуть чучуріні біндєравци кожну ніч тризуба в дупла впихують...
31.12.2020 08:07 Ответить
рашка-*********. у тебя там весь биомусор такой прип@зденный?
31.12.2020 09:37 Ответить
ААлооо !. .. Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ . -поставьте пожалуста песню=== = 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ................ https://uploads.disquscdn.com/images/e05b4c8eadc92b30d720065de3d3092b5ba89a5740cf1175313b98e13246519c.jpg .......... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............, а не РУБЛЕЙ !!!, https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg / / / https://uploads.disquscdn.com/images/e18106566e7532d7ca4f74781fc2e35f5715ff8d0011600101a08284934e6c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0511510b95e962cd2ba1ea5245cf6fd5b057bc2d3a3c4fe0e9179cbdcb794a38.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dd1a2ff9b7a355ca366e746aae31721d10f05853fd8bc68c5fa0f002f605564b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/98564eb6161ca1c0d867a0998634a4f6ee79241f2ec5183e2148568557b9b919.jpg ..
.\
31.12.2020 11:16 Ответить
Героиновая наркоманка совсем с катушек слетела.
31.12.2020 14:30 Ответить
Да вона клепкою давно поїхала.
31.12.2020 17:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 