Операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована мной в 2018 году, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко сделал сенсационное признание относительно проведения операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал Порошенко в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – заявил лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко добавил, что будут судить и высшее должностное руководство России.

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей – ред.), но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – заявил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев", ведь парламент не должен покрывать измены в высших эшелонах страны, - Ирина Геращенко

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

"Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", – подытожил Порошенко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о срыве операции по вагнеровцам: Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене со стороны Ермака и его попытке скрыть это преступление. ВИДЕО

Порошенко Петр (19648) ЧВК Вагнер (1338) Европейская Солидарность (1076)
+85
бубочці під ялиночку у Гуті подаруночок
30.12.2020 21:41
+77
пердаки у зебилов запылали)
https://espreso.tv/news/2020/12/30/*********************************************************************************************************************

Порошенко очолив рейтинг найвпливовіших українців за версією читачів "Фокуса", Зеленський - на 10-му місці
30.12.2020 21:52
+72
Гетьман знает, когда молчать, а когда нет.
Раз зебилам плохо - значит, Гетьман попал в яблочко.
30.12.2020 22:03
Порох санкционировал операцию против кацапов.
ЗЕ слил эту операцию кацапам.

Кто-то удивлен?
31.12.2020 12:04
Только человек с соей вместо мозгов может поверить что в 2018 можно санкционировать операцию которую удалось почти удалось провернуть только в 2020 да и то благодаря стечению обстоятельств о которых в 2018 знать никак не могли.
31.12.2020 12:27
на суде над предателем Зеленским свидетели все расскажут как было
31.12.2020 13:33
Вобще-то такие вещи протоколируются. Так что над ЗЕ висит реальное обвинение в госизмене.
31.12.2020 17:12
Він вже не знає що придумати, щоб про нього не забули. От брехло.
31.12.2020 12:26
Та даже если правда, что это меняет? Актёры в кино тоже по-настоящему целуются, но от этого происходящее на экране не перестаёт быть игрой.)) В сущности, на то и даётся власть, что бы что-то санкционировать. Присваивание собственного авторства естественным процессам и раздувание «перемог» из закономерностей это лишь одна из технологий пиара.
31.12.2020 13:31
Неужели?твоя земразь лично луке звонил,чтоб сорвать -посол в Беларуси
31.12.2020 15:14
https://www.youtube.com/watch?v=nWw0i95KYy8

.
.
.
.
.

.
.
.
.
!!!!!!!...
31.12.2020 12:29
Неожиданно для идиотов земрази оказались предателями. Вот это поворот!
31.12.2020 12:38
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3870Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8962
31.12.2020 14:16
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1804
31.12.2020 12:52
які акуратні мишки та пацючки, навіть гівенце за собою прибирають
31.12.2020 13:37
Я тебе коньяк отправлю, если этот придурок реально такое брякнет!
31.12.2020 13:43
Интересная тенденция. Кацапы как-то навербовали нашего украинского говна и оно теперь українською ламаною мовою старается изображать альтернативную реальность. Вот только качество троллей стало ниже на порядки. Когда-то, когда еще не закрыли форум на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, приходилось иметь дело с настоящими ольгинскими волками. Ребята были подготовленные, хорошо в теме, с прекрасными бойцовскими качествами. Их учили хорошему русскому языку, психологии и еще хрен знает чему. Чтобы поставить их на место, приходилось потрудиться. Но потом качество тролля упало, стало скучновато с ними и все перешло в заунывный срач с матюками и тупым гоневом. Нынешний ольгинский наемник настолько баран, что сразу начинает с тупого гонева и не выходит из из этой позиции до момента, пока не получит в табло. А после этого просто уссывается и сливается. Ольгинские, вы же нихрена не заработаете. Тридцать сребренников отработать нужно. Вы не стараетесь, твари, СТАРАЙТЕСЬ!!!
31.12.2020 13:42
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3499
31.12.2020 14:15
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2384
31.12.2020 14:23
Все Зеленский ты попал ,спекся ,ну ты и Поц , Шармута , Бен зона , 😡😡😡
31.12.2020 14:24
Я даже не сомневалась.Спасибо,Петр Алексеевич!
31.12.2020 15:12
Если такая операция (по захвату) и планировалась,так только под руководством фсб рф для дискредитации Украины.
31.12.2020 15:39
Так сывочолый перехитрил ФСБ, он давно санкционировал эту операцию, просто скрывал это. Внедрялся в логово врага

Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5640
31.12.2020 15:52
Даже не сомневаюсь.
31.12.2020 15:57
Як кац...апня ненавидить Пороха.
31.12.2020 19:57
Тада. Причем в ЦРУ планировалась для дескредитации Украины.

Короче, коЗЕлика после всех зашкваров очень ждут на инаугурации Байдена. Уже прям дорожки расстелили.
31.12.2020 17:15
Большего ты выдавить из себя не смог?
31.12.2020 18:28
Порох посадив деревце, поливав, ростив, прийшов клоун вирубив та й ще обісрав і сказав це все Порох
Що циркова бурса робе з людиною.
31.12.2020 16:30
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3374
31.12.2020 16:34
гы-гы
31.12.2020 17:11
Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1903
31.12.2020 17:14
И ведь Байдену Порох скажет то же самое, если уже не сказал.

Так что ЗЕ ждут веселые времена...
31.12.2020 17:17
Скажет,если на порог пустят.
31.12.2020 18:30
ти сумніваєшся, що Пороха Байден запросив на інавгурацію?
31.12.2020 19:32
Напевне вже зараз, придворний розвідник пише виправдання за той самий роковий дзвінок, що мовляв вони, кажучи про вагнеровців, думали за прихильників Рихарда Вагнера.

P.S. Якесь зе-лененьке дуже проситься на інавгурацію до США? Угу… Як раз самий час!
31.12.2020 18:12
КС Вові на яйця наступив . Суд в США наклав на БЕніну нерухомість ще й в Огайо! З НОВИМ РОКОМ АФЕРИСТОВИЧІ!
31.12.2020 19:38
Украине от этого какая польза? Загребут бабло, недвижимость.... себе, для этого же все и делается. Это как Паша Лазаренко, ну сел в мырыканську тюрягу и что? Все бабло до цента звезднополосатые наперсточники оставили себе. Где деньги, Зин ©
31.12.2020 19:51
не мешай порохоботам ощущать перемогу , главное что пеця не у руля и слава богу
31.12.2020 19:58
а що він хіба в Україні вже відсудив те бабло, що у нього в штатах забрали. ГОЛОВНЕ ЩО ВЖЕ Й НЕ ВІДСУДИТЬ - бо названо звідки ті гроші...
Але з ким я та про що ?
31.12.2020 20:16
Петре Олесійовичу, тут Вову Венедіктова КС-ом опускає, а тут ще Ви з вагнерівцямі... А воно дурне рок-н-рол розучує на фортопійяні - в США зібралось з Кулебою на інавгурацію
31.12.2020 20:13
Разве только в чемодане Кулебы проедет. Дипломатическим багажом.
01.01.2021 14:33
а что же за пять лет не успел завершить? ах, да, на второй срок себе отложил.
31.12.2020 21:13
https://eurosolidarity.org/2020/12/31/bellingcat-gotuye-rozsliduvannya-a-netflix-znime-hudozhnij-film-pro-spravu-vagnerivcziv-poroshenko/ Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» - Порошенко


Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Прямий» заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.
31.12.2020 21:33
громадянин паРаші з агентурним погонялом буратіно,відомий в Україні,як шмаркля, віслюк і **********,усьо...політичний труп. дЄрьмак також.
31.12.2020 21:50
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга Мальдивский, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский.
Порохоботов надо спасать.
01.01.2021 14:59
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників "Рошен" з лайном у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботін.
01.01.2021 15:02
