Операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована мной в 2018 году, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко сделал сенсационное признание относительно проведения операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал Порошенко в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – заявил лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко добавил, что будут судить и высшее должностное руководство России.

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей – ред.), но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – заявил политик.

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

"Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", – подытожил Порошенко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

