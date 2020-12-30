Главные новости 30 декабря: Татарова не арестуют, Тупицкого не пускали на работу

Татарова не арестуют, Тупицкого не пускали на работу, Хомчак мечтает о команде "вперед", Украина получит китайские вакцины от коронавируса, - главные новости Украины за 30 декабря

Татарова не арестуют

Прокуроры отозвали ходатайство об аресте замглавы ОП Олега Татарова с залогом 10 млн гривен, суд удовлетворил их заявление. В Офисе генпрокурора считают, что Татаров по-прежнему имеет статус адвоката, а раз так - сообщение ему о подозрении нарушает нормы УПК. И.о. главы САП Грищук настаивает, что подозрение является обоснованным.

Тем временем Татаров решил встать на стезю борьбы с коррупцией и обвинил в коррупционных правонарушениях члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко. Лещенко в ответ поблагодарил Татарова за рекламу и рассказал, как ему угрожают из-за замглавы ОП.

Микитась пока на свободе

Суд не смог избрать меру пресечения скандальному экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в похищении его собственного юриста. Сначала Микитась не явился на заседание, потом полиция не могла его найти, на второе заседание Микитась пришел, но его адвокаты заявили отвод судье.

Защитники экс-застройщика утверждают, что в его деле могут быть сфальсифицированные доказательства: второй обвиняемый Чернев якобы переписывался сам с собой с двух телефонов, сымитировав заказ на похищение юриста, а потом одного из абонентов переименовал в "Максим Микитась".

Заседание продолжится завтра в 9 утра, будут рассматривать вопрос отвода судьи.

Тупицкого не пускали на работу, кризис обостряется

Сотрудники управления госохраны пытались с утра не пустить на работу отстраненного накануне от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александр Тупицкого. Попасть внутрь здания он смог, только когда на его имя выписали пропуск для посетителей.

Тем временем кризис обостряется: в Конституционном Суде заявили, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого является юридически ничтожным, представитель президента в КС Вениславский говорит, что спецзаседание, которое собрались проводить в КС - это правовой нигилизм.

Хомчак мечтает о команде "вперед"

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду "вперед".

При этом Хомчак отметил, что украинский народ может быть не готов к такой войне.

"Мы ... должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем что будет. Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ?" - спросил он.

Свежие рейтинги: Зеленский теряет поддержку, ОПЗЖ - набирает

Согласно новому опросу от КМИС, рейтинг президента Владимира Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%. Среди партий наибольшей поддержкой пользуется ОПЗЖ с 23,1%, далее следуют "СН" - 20,9%, "ЕС" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%, Радикальная партия Ляшко - 6,1%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%.

Украина получит китайские вакцины от COVID-19

Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech - крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Первую партию в 700 тыс. доз поставят ​​в течение 30 дней после официальной регистрации вакцины в Китае, вакцины из этой партии бесплатно получат люди из группы риска.