Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что опреснение воды для Крыма станет возможным только после нескольких лет работы как минимум.
Об этом он сказал в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Главное - определить какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода - там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду по направлению Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться - тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум", - сообщил Аксенов.
При этом он вновь повторил, что опреснение воды - единственный гарантированный выход для Крыма.
"На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы уже ведутся на Азовском море, и мы согласовали с Маратом Хуснуллиным (российским куратором по Крыму. - Ред.) данную позицию, и уже приступили компании, которые уполномочены, компетентно к этой работе. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько это возможно быстро сделать", - подчеркнул Сергей Аксенов.
Напомним, Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".
13 декабря 2010 г.
http://adminland.ru/crimea/books/20904007/part05.htm
Каковы же перспективы строительства Северо-Крымского канала? Пока закончено сооружение первой очереди, начата вторая. Выполнение всех работ рассчитано на 12-15 лет; масштабы их грандиозны. Будет сооружен трубопровод, снабжающий водой областной центр. Воды Днепра придут в город-герой Севастополь, в курортные города и поселки Южного берега. Соединительный канал свяжет магистральное русло с Черноморской веткой; будет построена новая ветка Красноперекопск-Саки. Дополнительно будет орошено 300 тысяч гектаров засушливых земель. В ходе сооружения второй очереди канала будут вестись и работы по расширению русла, чтобы он смог пропустить увеличившееся количество воды. Ведь после завершения строительства второй очереди наш полуостров ежегодно будет получать 5 миллиардов м.3 воды. В настоящее время забетонирована только часть русла, постепенно весь канал оденется в бетонную рубашку.
02.05.2018 12:59
"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.
Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські http://news.allcrimea.net/news/2018/5/2/vlasti-priznali-chto-krym-ne-smozhet-opresnyat-morskuju-vodu-102179/ ЗМІ .
"Вирішити проблему питної води в https://www.ukrinform.ua/tag-krim Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.
За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.
Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.
Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.
