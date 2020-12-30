РУС
Новости
3 568 47

Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что опреснение воды для Крыма станет возможным только после нескольких лет работы как минимум.

Об этом он сказал в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Главное - определить какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода - там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду по направлению Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться - тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум", - сообщил Аксенов.

При этом он вновь повторил, что опреснение воды - единственный гарантированный выход для Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

"На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы уже ведутся на Азовском море, и мы согласовали с Маратом Хуснуллиным (российским куратором по Крыму. - Ред.) данную позицию, и уже приступили компании, которые уполномочены, компетентно к этой работе. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько это возможно быстро сделать", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".

Крым (26454) водоснабжение (728) Аксенов Сергей (361) вода (927)
Топ комментарии
+14
Глупости .
В ОАЭ опреснёную воду пить нельзя , используется только для полива и в технологических процессах . Стоит , примерно , как Фанта .
В Израиле питьевая есть , после доп. обработки . По цене пива .
Задавятся крысчане такую воду пить .
Экономьте . Везде засуха .
30.12.2020 22:06 Ответить
+13
усміхаємось

Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 7006
30.12.2020 22:10 Ответить
+12
Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 8892
30.12.2020 22:23 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
Ему еще взяться "научить говорить осла" (с) - будет полный комплект.
30.12.2020 22:01 Ответить
Да уж, Ходжа Насреддин воистину бессмертен.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:04 Ответить
зато ВОТ! Якутии скульптор изобразил символ грядущего года изваянием быка из православного навоза....

Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 2450
30.12.2020 22:21 Ответить
это у кацапов национальное в навозе жить и ковыряться чего они только с него не лепили..
31.12.2020 07:31 Ответить
"мы ее (воду) сможем подавать в Северо-Крымский канал...."

Господи, спаси и помилуй !!!!!
выбрасывать огромные деньги на опреснение воды и потом сливать ее в Канал, где она будет испаряться и уходить в землю !

Кретины !!!
31.12.2020 02:13 Ответить
Опресненную воду в Крыму увидят - может быть
Но увидят не все - это точно !
31.12.2020 02:28 Ответить
Лет через 10-15
31.12.2020 06:46 Ответить
ты неисправимый оптимист.
показать весь комментарий
За это время они весь водоносный слой угандошат и их опреснение даст в итоге ситуацию хуже чем сейчас.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:01 Ответить
Це вже було в 50-их роках минулого сторіччя !!!))
30.12.2020 22:03 Ответить
Они , наверно , и с Херсонщины подземку качают...
30.12.2020 22:16 Ответить
Это врядли...
показать весь комментарий
не угандошат, если будут опресненку сливать в Канал - там гиганская фильтрация !!!!
вода просачивается в почву !

Итак, основная проблема системы в целом - это фильтрация огромных количеств воды, которая выводит из строя продуктивные площади. Борьба с этим явлением ведется, во-первых, путем улучшения противофильтрационных свойств русел каналов, во-вторых, за счет постройки дренажной сети, которая сбрасывает избыток подземных вод в озера или море. Такие работы ведутся достаточно широко.
13 декабря 2010 г.
http://adminland.ru/crimea/books/20904007/part05.htm
31.12.2020 02:24 Ответить
а вот еще оттуда же:

Каковы же перспективы строительства Северо-Крымского канала? Пока закончено сооружение первой очереди, начата вторая. Выполнение всех работ рассчитано на 12-15 лет; масштабы их грандиозны. Будет сооружен трубопровод, снабжающий водой областной центр. Воды Днепра придут в город-герой Севастополь, в курортные города и поселки Южного берега. Соединительный канал свяжет магистральное русло с Черноморской веткой; будет построена новая ветка Красноперекопск-Саки. Дополнительно будет орошено 300 тысяч гектаров засушливых земель. В ходе сооружения второй очереди канала будут вестись и работы по расширению русла, чтобы он смог пропустить увеличившееся количество воды. Ведь после завершения строительства второй очереди наш полуостров ежегодно будет получать 5 миллиардов м.3 воды. В настоящее время забетонирована только часть русла, постепенно весь канал оденется в бетонную рубашку.
31.12.2020 02:25 Ответить
Блин, ну не смеши меня. Какую опресненку сливать. Там нужны сотни миллионов кубов чтобы опреснить почвы. Это Днепр можно было туда заливать, а они будут опреснять даже не миллион кубов в год.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:07 Ответить
это не хочу сливать опресненку в Канал, а Аксенов.
фах ему в руки и еще несколько ниже задницы!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:06 Ответить
30.12.2020 22:01 Ответить
"Води нет,но ви держитесь!" !!!)))
показать весь комментарий
Моча!.. Только мочапровод спасет Крым!
Все остальное, это сделки с совестью!
Герои "рускаи весны" должны пить мочу!
Православная моча это плюс 100 юнитов к духовности!
30.12.2020 22:04 Ответить
Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 8892
30.12.2020 22:23 Ответить
Маречок, маречок😷
показать весь комментарий
отплясался винторогий, не уберегли юнгу, с БРОНЕТЕМКИНА "ПОНОСЕЦ" на бис....
Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 8641
показать весь комментарий
30.12.2020 22:31 Ответить
Ну шож , раз такие дела ... . То нада паследние разработки роскосмоса по захвату марса и луны использавать . )) .
показать весь комментарий
Глупости .
В ОАЭ опреснёную воду пить нельзя , используется только для полива и в технологических процессах . Стоит , примерно , как Фанта .
В Израиле питьевая есть , после доп. обработки . По цене пива .
Задавятся крысчане такую воду пить .
Экономьте . Везде засуха .
30.12.2020 22:06 Ответить
на Мальте ее тоже никто не пьет - моются, потом стирают белье... и ооочень дорого.
показать весь комментарий
да они там все озолотились уже!!! при рахе! могут себе позволить талую воду из Альп, чартерами заказывать!
показать весь комментарий
Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1376
показать весь комментарий
парашный гоблин расчирикался.
показать весь комментарий
"Нєт врємєні на раскачку!"
показать весь комментарий
усміхаємось

30.12.2020 22:10 Ответить
"Пасть порву,моргали виколю!!" !!!))
показать весь комментарий
Милая фотка.А там ниже новость про Петю,так на форуме такое мочилово. ежду 95 кварталом и 5 каналом, еле живой ушел.Смотрю на фото и отдыхаю.
показать весь комментарий
Кремль от высказываний Кулебы по Крыму трясёт ,как с бодуна.Таки Кулеба поставит им клизмы.Зима может и оттянуть агонию.Но не надолго.
показать весь комментарий
Кулеба - мощный старик...! Отец украинской демократии... Кремль негодуэ
показать весь комментарий
Все это очень хорошо, но для опреснения воды требуется дешевая электроэнергия (и в больших количествах). Еще при СССР в Казахстане была построена станция по опреснению воды (в г. Шевченко - сейчас Актау). Но ее появление стало возможным лишь благодаря тому, что рядом с ней была Шевченковская АЭС. Проектная мощность станции составляла примерно 20 тысяч кубометров воды в сутки (для сравнения: только лишь Симферополю требуется 165 тысяч кубометров воды в сутки). Сейчас планируется ее модернизировать и довести суточное производство опресненной воды до 40 тысяч кубометров. А еще нужно что-то делать с отходами, которые неизбежно будут появляться в процессе очистки. В общем, даже если они что-то там и построят, то водичка, учитывая отсутствие дешевой электроэнергии, будет золотой. Да и не хватит ее для покрытия нужд всего полуострова...
показать весь комментарий
30.12.2020 22:34 Ответить
"Влада" Криму відмовилася опріснювати воду - дорого

02.05.2018 12:59

"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.

Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські http://news.allcrimea.net/news/2018/5/2/vlasti-priznali-chto-krym-ne-smozhet-opresnyat-morskuju-vodu-102179/ ЗМІ .
"Вирішити проблему питної води в https://www.ukrinform.ua/tag-krim Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.
За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.

Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.
Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.
31.12.2020 01:03 Ответить
Новость за 2018 год )) Но по сути все изложено верно. Проблема в том, что эти упоротые могут построить эти станции, даже невзирая на их дороговизну и экономическую нецелесообразность. Просто ради того, чтобы продемонстрировать свою особую упоротость. Как это было в случае с мостом через Керченский пролив. Мол, вы все говорили, что нельзя, а мы взяли и вам всем назло построили. Так и с этим может быть...
показать весь комментарий
Зачем для всех. Для нужд военных баз. Остальных по дороге жизни,мосту-в родную говень (за Урал).
показать весь комментарий
гоблин нёс муйню

на закате дня :
воду опресню
напою... коня
был в Крыму - лавров
улетел ... в ростов
показать весь комментарий
За " опреснением воды " теперь будут наблюдать все НАТО вские союзники .
показать весь комментарий
Фантомас-опреснитель прилетел.. О... уже улетел...
показать весь комментарий
...после нескольких лет работы Крым уже успеет стать пустыней - природа своё возьмёт
показать весь комментарий
Это приведет ещё к одной экологической катастрофе,которая коснется и нас море начнет неизбежно засоливатся,постепенно начнут изчезать то одни то другое обитатели.Где кацапы там полный пипец
показать весь комментарий
Сушняк на несколько лет обеспечен.
показать весь комментарий
сушняк в Крыму отныне будет вечный - изменения климата
показать весь комментарий
Теперь родина с материка будет поить страдальцев "березовым соком", коего у нее в избытке. Если конечно все желающие "ее поламити, люли-люли поломати", не извели символы под корень. Да, уж "умом не понять" то, что без ума делается. Природа - не люди, ее не обманешь. Бурите, Шура, бурите, скважины, - они золотые, сколько можно будет бабла отмыть!
показать весь комментарий
Просто нужно немного подождать .
показать весь комментарий
