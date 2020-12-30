Работы по опреснению воды в Крыму и ее подаче займут как минимум несколько лет, - марионетка Кремля Аксенов

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что опреснение воды для Крыма станет возможным только после нескольких лет работы как минимум.

Об этом он сказал в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Главное - определить какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода - там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду по направлению Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться - тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум", - сообщил Аксенов.

При этом он вновь повторил, что опреснение воды - единственный гарантированный выход для Крыма.

"На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы уже ведутся на Азовском море, и мы согласовали с Маратом Хуснуллиным (российским куратором по Крыму. - Ред.) данную позицию, и уже приступили компании, которые уполномочены, компетентно к этой работе. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько это возможно быстро сделать", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".