2 417 13

Из-за халатности чиновника ОГА цена восстановления моста в Станице Луганской была завышена на 3,3 млн грн, - прокуратура

Из-за халатности чиновника ОГА цена восстановления моста в Станице Луганской была завышена на 3,3 млн грн, - прокуратура

Прокурорами Луганской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской ОГА по факту служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник облгосадминистрации в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через р. Северский Донец на пункте пропуска не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта инфраструктуры в эксплуатацию.

Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем на 3,3 млн грн. Бюджетные средства были безосновательно уплаченные в пользу подрядной организации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Автор: 

мост (1040) правоохранительные органы (2972) прокуратура (5060) силовики (2800) Станица Луганская (189) Луганская область (6542)
Топ комментарии
+15
Украл - это теперь халатность? )
30.12.2020 22:34 Ответить
30.12.2020 22:34 Ответить
+4
правильно понимаеш!!и у меня сомнений никаких!!эт раньше было ,,торговля на крови"нынче это всего навсего банальная халатность!!равно как и на передовой ранений нет!(от слова никаких)в нынешних реалиях это всего навсего ,,боевая травма"и окупанты нигде не встретиш есть только ,,та сторона"как никак полтора года прошло!!,,покращення" наступило!! с эпохой бедности покончено!! живи наслаждайся!!и ничем не заморачивайся!!
30.12.2020 22:57 Ответить
30.12.2020 22:57 Ответить
+3
А нужен-ли был тот мост ?
30.12.2020 22:46 Ответить
30.12.2020 22:46 Ответить
Украл - это теперь халатность? )
30.12.2020 22:34 Ответить
30.12.2020 22:34 Ответить
От вже ж тварі! Як на безкарності навчилися наживатися!
30.12.2020 22:43 Ответить
30.12.2020 22:43 Ответить
правильно понимаеш!!и у меня сомнений никаких!!эт раньше было ,,торговля на крови"нынче это всего навсего банальная халатность!!равно как и на передовой ранений нет!(от слова никаких)в нынешних реалиях это всего навсего ,,боевая травма"и окупанты нигде не встретиш есть только ,,та сторона"как никак полтора года прошло!!,,покращення" наступило!! с эпохой бедности покончено!! живи наслаждайся!!и ничем не заморачивайся!!
30.12.2020 22:57 Ответить
30.12.2020 22:57 Ответить
Да разве это халатность .Выше новость .-Директору метро в Днепре шьют халатность на 250 млн.Вот это халатность.А это так-мелкий проступок.
31.12.2020 00:23 Ответить
31.12.2020 00:23 Ответить
его величество откат
30.12.2020 22:35 Ответить
30.12.2020 22:35 Ответить
Вы зебилы? С самого начала шло разворовывание денег со слугами. Что в даунбассе не воруют, и когда? Всегда воруют. Это самый продажный регион.
30.12.2020 22:42 Ответить
30.12.2020 22:42 Ответить
А нужен-ли был тот мост ?
30.12.2020 22:46 Ответить
30.12.2020 22:46 Ответить
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vidkriv-mist-u-stanici-luganskij-58437
Драсте ... ВАва ж " миротворець і об"єднальщик"
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vidkriv-mist-u-stanici-luganskij-58437 www.president.gov.ua


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fru%2Fnews%2Fprezident-vidkriv-mist-u-stanici-luganskij-58437&psig=AOvVaw2CL-uDWcRLw6DGWOlJxLyd&ust=1609448088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKj_6MPL9u0CFQAAAAAdAAAAABAD Президент открыл мост в Станице Луганской - Официальное интернет-представительство

Из-за халатности чиновника ОГА цена восстановления моста в Станице Луганской была завышена на 3,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9540
30.12.2020 22:58 Ответить
30.12.2020 22:58 Ответить
Чуток не вписался в смету
30.12.2020 22:52 Ответить
30.12.2020 22:52 Ответить
а почему, когда кто то рядовой ворует комп или тв или что другое, то это кража, а когда чинушки слямдили пару-тройку лямов, то это халатность. может мне кто нибудь растолковать?
30.12.2020 22:54 Ответить
30.12.2020 22:54 Ответить
сам же пишеш!!(рядовой ворует!!) а чиновник он всего навсего ,,присваивает"и в библии пишет: не укради!!а вот присвоить как бы можно и не грех!а если присвоенным ещё с кем в верхах поделился тебе даже докажут что это богоугодное дело!!(как то так)
показать весь комментарий
30.12.2020 23:03 Ответить
Украинский когнитивный дурдом:
Чиновники "из-за халатности" зарабатывают миллионы!
30.12.2020 23:02 Ответить
30.12.2020 23:02 Ответить
О тепер воровство называют халатностью - шото новое в нашем дурдоме
31.12.2020 00:23 Ответить
31.12.2020 00:23 Ответить
 
 