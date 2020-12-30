Из-за халатности чиновника ОГА цена восстановления моста в Станице Луганской была завышена на 3,3 млн грн, - прокуратура
Прокурорами Луганской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской ОГА по факту служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник облгосадминистрации в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через р. Северский Донец на пункте пропуска не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта инфраструктуры в эксплуатацию.
Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем на 3,3 млн грн. Бюджетные средства были безосновательно уплаченные в пользу подрядной организации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Драсте ... ВАва ж " миротворець і об"єднальщик"
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vidkriv-mist-u-stanici-luganskij-58437 www.president.gov.ua
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fru%2Fnews%2Fprezident-vidkriv-mist-u-stanici-luganskij-58437&psig=AOvVaw2CL-uDWcRLw6DGWOlJxLyd&ust=1609448088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKj_6MPL9u0CFQAAAAAdAAAAABAD Президент открыл мост в Станице Луганской - Официальное интернет-представительство
Чиновники "из-за халатности" зарабатывают миллионы!