Из-за халатности чиновника ОГА цена восстановления моста в Станице Луганской была завышена на 3,3 млн грн, - прокуратура

Прокурорами Луганской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской ОГА по факту служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник облгосадминистрации в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через р. Северский Донец на пункте пропуска не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта инфраструктуры в эксплуатацию.

Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем на 3,3 млн грн. Бюджетные средства были безосновательно уплаченные в пользу подрядной организации.

