Житель Мариуполя приговорен к 4 годам тюрьмы за участие в НВФ наемников РФ и кражи
Судом вынесен приговор в отношении жителя Мариуполя, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования и совершил кражи (ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Он приговорен к 4 годам лишения свободы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокурором в суде было доказано, что в течение нескольких месяцев 2014 года осужденный, вступив в ряды НВФ РФ, осуществлял патрулирование на территории Ленинского и Буденновского районов г.. Донецка для выявления лиц, несогласных с действиями оккупационной администрации, после чего вернулся в Мариуполь.
Кроме того, в сентябре 2019 - январе 2020 года мужчина совершил ряд краж, проникнув в частные домовладения на территории Левобережного района Мариуполя.
