РУС
Новости Агрессия России против Украины
Житель Мариуполя приговорен к 4 годам тюрьмы за участие в НВФ наемников РФ и кражи

Судом вынесен приговор в отношении жителя Мариуполя, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования и совершил кражи (ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Он приговорен к 4 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурором в суде было доказано, что в течение нескольких месяцев 2014 года осужденный, вступив в ряды НВФ РФ, осуществлял патрулирование на территории Ленинского и Буденновского районов г.. Донецка для выявления лиц, несогласных с действиями оккупационной администрации, после чего вернулся в Мариуполь.

Кроме того, в сентябре 2019 - январе 2020 года мужчина совершил ряд краж, проникнув в частные домовладения на территории Левобережного района Мариуполя.

боевик (16779) Мариуполь (5742) приговор (1265) юстиция (758) наемники рф (2098)
А должно быть 24 года. И по десятке судьям и прокурорам.
30.12.2020 22:46 Ответить
"Да здравствует украинский суд,самий гуманний суд в мире!" !!! На пожиттєве колорадську потвору,з обушком в уранові копальні ,за миску баланди !!)))
30.12.2020 22:56 Ответить
Люто плюсую: кацапо-фашисти нашим людям (на приклад - татарам вв окупованому Криму) за х.з.що, так просто - 10, 15, 20 років ввалюють!
30.12.2020 23:09 Ответить
30.12.2020 22:46 Ответить
30.12.2020 23:09 Ответить
30.12.2020 22:56 Ответить
Ну, привези какой нибудь солдат или офицер из зоны ООС пистолет или пачку патронов, то в случае поимки, он получит 5 лет как минимум.
А тут ведь дело совсем другое!
показать весь комментарий
30.12.2020 22:57 Ответить
Якщо вкарси мішок цукру, можуть дати більше.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:05 Ответить
А за курку голови сільради ,то пожиттєве !!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 23:07 Ответить
А шо не почетную грамоту и наградное оружие?
показать весь комментарий
30.12.2020 23:28 Ответить
НВФ, а не НЗФ.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:40 Ответить
За измену родине 4 года?
показать весь комментарий
31.12.2020 01:47 Ответить
В нынешних реалиях это достижение. Хорошо хоть не условно.
показать весь комментарий
31.12.2020 07:49 Ответить
Через год-полтора выйдет на свободу с"чистой"совестью и не факт ,что снова объявится в НВФ...Вот такое у нас гуманно-преступное судейство..
показать весь комментарий
31.12.2020 14:17 Ответить
 
 