Мужчина сломал руку николаевскому патрульному, предложившему ему проехать в райотдел из-за подозрения в причастности к краже

В Николаеве мужчина сломал руку патрульному, который предложил проехать в райотдел для выяснения обстоятельств возможного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, 29 декабря в полицию поступило сообщение о краже на ул. Песчаной в областном центре. Местные жители вернулись в свой частный дом и обнаружили поврежденным замок, входную дверь и разбитое окно.

Прибыв на место происшествия, патрульные увидели избитого заявителя, телесные повреждения которому, со слов его жены, нанесли четверо парней, которые на момент приезда полицейских стояли по другую сторону дороги.

Правоохранители пригласили участников конфликта проехать в отделение полиции, на что один из них агрессивно отреагировал и подбежал к полицейскому, пытаясь его ударить в лицо. Обороняясь, правоохранитель поднял руку, по которой злоумышленник ударил. В медицинском учреждении врачи диагностировали у правоохранителя перелом руки.

Мужчине, который причинил полицейскому телесные повреждения, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК Украины "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Сейчас молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, при процессуальной поддержке прокуратуры ему сообщено о подозрении в совершении преступления, а в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Продолжаются следственные действия.