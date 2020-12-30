РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10407 посетителей онлайн
Новости
5 584 29

Мужчина сломал руку николаевскому патрульному, предложившему ему проехать в райотдел из-за подозрения в причастности к краже

Мужчина сломал руку николаевскому патрульному, предложившему ему проехать в райотдел из-за подозрения в причастности к краже

В Николаеве мужчина сломал руку патрульному, который предложил проехать в райотдел для выяснения обстоятельств возможного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, 29 декабря в полицию поступило сообщение о краже на ул. Песчаной в областном центре. Местные жители вернулись в свой частный дом и обнаружили поврежденным замок, входную дверь и разбитое окно.

Прибыв на место происшествия, патрульные увидели избитого заявителя, телесные повреждения которому, со слов его жены, нанесли четверо парней, которые на момент приезда полицейских стояли по другую сторону дороги.

Правоохранители пригласили участников конфликта проехать в отделение полиции, на что один из них агрессивно отреагировал и подбежал к полицейскому, пытаясь его ударить в лицо. Обороняясь, правоохранитель поднял руку, по которой злоумышленник ударил. В медицинском учреждении врачи диагностировали у правоохранителя перелом руки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева. ФОТОрепортаж

Мужчине, который причинил полицейскому телесные повреждения, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК Украины "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Сейчас молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, при процессуальной поддержке прокуратуры ему сообщено о подозрении в совершении преступления, а в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Продолжаются следственные действия.

Автор: 

Николаевская область (2199) Нацполиция (16712) правоохранительные органы (2972) силовики (2800)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Посмотрю какой ты будешь счастлив, когда тебя грабонут, а защитить будет некому
показать весь комментарий
30.12.2020 23:46 Ответить
+13
В напавшего на полицейского надо было стрелять....Хотя бы по конечностям....
показать весь комментарий
30.12.2020 23:46 Ответить
+12
Уровень подготовки нашей полиции, просто поражает.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько будет продолжаться этот мусорской беспредел!
показать весь комментарий
30.12.2020 23:41 Ответить
это лайк , однозначно лайк , жаль что только руку сломал .
мужику респект .
показать весь комментарий
30.12.2020 23:43 Ответить
Посмотрю какой ты будешь счастлив, когда тебя грабонут, а защитить будет некому
показать весь комментарий
30.12.2020 23:46 Ответить
А он же не фраер голимый. Он криминальный авторитет. Диванный. Ворам свободу и все такое ))).
показать весь комментарий
31.12.2020 00:06 Ответить
Ви впевнені,що ота малоросла,слабосила та ненавчена гопота здатна когось захистити?..
показать весь комментарий
31.12.2020 10:33 Ответить
В напавшего на полицейского надо было стрелять....Хотя бы по конечностям....
показать весь комментарий
30.12.2020 23:46 Ответить
Нужно всем гражданам выдать оружие,чтоб они стреляли,если на полицейского нападают,бьют полицейского,обижают.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:22 Ответить
Странная история, если это воры то чего они стояли и ожидали полицию. И я очень сомневаюсь что ударом кулака можно сломать руку.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:50 Ответить
Челюсть можно, а руку нет?
показать весь комментарий
31.12.2020 00:00 Ответить
"Бриллиантовая" рука, чистая рука, рука, кого надо рука или в даном случае - сахарная рука
показать весь комментарий
31.12.2020 08:18 Ответить
Та это просто стояли конченные безмозглые молодые загашенные уроды. Недоношенным просто надо быковать. Много таких очень стало. К сожалению...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:08 Ответить
Знаем мы эти "предложения"
Может мужчина просто утилизировал прилипший мусор?
показать весь комментарий
30.12.2020 23:51 Ответить
Выяснение отношений между группировками или между враждующими сторонами (даже не обязательно криминальными) полицай просто попал между ними . Тут нужно проявлять строгость Закона, и тот кто нарушает Закон должен нести ответственность . В то что эти четверо невинные овечки я НЕ поверю , даже если пострадавший сам далеко не ангел
показать весь комментарий
31.12.2020 00:05 Ответить
Уровень подготовки нашей полиции, просто поражает.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:05 Ответить
Позорище. Такое только в Украине. Зачем мы платим налоги на содержание этого балагана? Полиция обязана защищать граждан при любых обстоятельствах, а она не в состоянии даже себя защитить от какого-то быдла. Ситуация такая кто бы их защитил. Реальные мальчики для битья, но за наши деньги.
показать весь комментарий
31.12.2020 03:58 Ответить
Да потому что их поставили в такое положение дурацкими законами - полицейские фактически бесправны. Что бы не сделал при задержании - окажешься виноват
показать весь комментарий
31.12.2020 07:53 Ответить
Бачив я таких поліцаїв не раз. Затягують під будь яким приводом у райвідділ а потім у підозрюваних руки або ноги зламані...
показать весь комментарий
31.12.2020 04:47 Ответить
Уволить
показать весь комментарий
31.12.2020 06:59 Ответить
пусть бы мусору еще и мозги сламали... видать поведение мусора было такое, что мужик не выдержал свинства и просто немного научил мента жизни...
показать весь комментарий
31.12.2020 07:16 Ответить
Хде афаковские шокера?
показать весь комментарий
31.12.2020 07:24 Ответить
в рюкзаках на вертолетах
уже подлетают
показать весь комментарий
31.12.2020 09:39 Ответить
Да, это не старушек, сидящих без масок на скамечке у подъезда, штрафовать.
То ли еще будет.
показать весь комментарий
31.12.2020 07:28 Ответить
Как там в фильме:
" - Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Тогда задержаны!" (С)

Пистолетик то был у патрульного?
Или то патрульный декоративный?
показать весь комментарий
31.12.2020 07:30 Ответить
Ощущение что чтото не так с полицейскими, не тренированные и будто тупят, не осознают опасности.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:05 Ответить
да, набрали дармоедов, как ***** блох
показать весь комментарий
31.12.2020 09:41 Ответить
Теперь этот урод будет и зарплату получать, и лечиться за государственный счет.
Полицию надо сократить в 1000 раз.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:44 Ответить
Вот если бы полицейский предложил кофе или пива..... Надо знать что предлагать преступнику.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:16 Ответить
то есть, задержали только нападавшего? а остальные просто пошли себе по своим делам? )
показать весь комментарий
31.12.2020 11:30 Ответить
 
 