РФ предоставила Армении 10 миллионов евро на помощь людям, выехавшим из Нагорного Карабаха

Российская Федерация безвозмездно предоставила Армении 10 миллионов евро для софинансирования индивидуальных мер финансовой помощи вынужденно перемещенному населению Нагорного Карабаха в Республике Армения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

"28 декабря подписано соглашение между Министерством финансов Республики Армения и Министерством финансов Российской Федерации, согласно которому Российская Федерация предоставляет бесплатную финансовую помощь в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предназначены для софинансирования мер финансовой помощи для населения, покинувшего Нагорный Карабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки"

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Читайте также: Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times