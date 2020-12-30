РУС
РФ предоставила Армении 10 миллионов евро на помощь людям, выехавшим из Нагорного Карабаха

РФ предоставила Армении 10 миллионов евро на помощь людям, выехавшим из Нагорного Карабаха

Российская Федерация безвозмездно предоставила Армении 10 миллионов евро для софинансирования индивидуальных мер финансовой помощи вынужденно перемещенному населению Нагорного Карабаха в Республике Армения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

"28 декабря подписано соглашение между Министерством финансов Республики Армения и Министерством финансов Российской Федерации, согласно которому Российская Федерация предоставляет бесплатную финансовую помощь в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предназначены для софинансирования мер финансовой помощи для населения, покинувшего Нагорный Карабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки"

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Читайте также: Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times

+14
Во всех этих приколах я ржал в голос с такой новости:
"Жители армянского села в Нагорном Карабахе сожгли свои дома, что б они не достались азербайджанцам. А потом оказалось, что их село не передадут Азербайджану"
31.12.2020 02:02 Ответить
31.12.2020 02:02 Ответить
+12
Тю,яка дешева повія, Вірменія !!)))
30.12.2020 23:59 Ответить
30.12.2020 23:59 Ответить
+11
вот честно,я родился в Казахстане,там армян и азербайджанцев куча,но по личному опыту хотя армяне и христиане(для меня европейца вроде бы ближе) но нет -азербайджанцы намного честнее,добрее и не стараются тебя н@***** как армяне,,,
31.12.2020 00:40 Ответить
31.12.2020 00:40 Ответить
Тю,яка дешева повія, Вірменія !!)))
30.12.2020 23:59 Ответить
30.12.2020 23:59 Ответить
а що поробиш, "если друг оказался вдруг..." ?
31.12.2020 01:32 Ответить
31.12.2020 01:32 Ответить
А естли ето любов..??)
31.12.2020 08:12 Ответить
31.12.2020 08:12 Ответить
А козломордые паспорта где? Что за динамо?
31.12.2020 00:09 Ответить
31.12.2020 00:09 Ответить
Российская Федерация безвозмездно предоставила Армении 10 миллионов Источник: https://censor.net/ru/n3240006 гы!! слово,,безвозмездно"тут явно неуместно!!так как либо уже взяли кацы кратно либо ещё отобьют(не важно чем и каким способом)боюсь что дорого эти мульёны армянам обойдутся!!
31.12.2020 00:12 Ответить
31.12.2020 00:12 Ответить
нормально..унитазы и оконные рамы у этих уродов уже есть
31.12.2020 00:13 Ответить
31.12.2020 00:13 Ответить
Які щедрі лапті, аж жуть. Банабакам вилізе боком це бЭзвозмЭздно.
31.12.2020 00:17 Ответить
31.12.2020 00:17 Ответить
10 млн - это копейки - это стоимость пары единиц вооружения, среди сотен, которые Армения потеряла в ходе защиты скреп...
Это как пластырь на огнестрельное ранение - боком этот пластырь уже не выйдет Максимум, что Рашка поимеет с этих 10млн - это попиариться на ТРК, какие мол мы щедрые и бескорыстные....Было бы хуже, если бы они Армении "гумконвои" прислали
31.12.2020 09:43 Ответить
31.12.2020 09:43 Ответить
Теперь на армянах будут свою бесполезную вакцину испытывать.
31.12.2020 00:25 Ответить
31.12.2020 00:25 Ответить
Ржу-нє магу! Аукціон надзвичайної щедрості! - по три бакса кожному вірменину в колонії за вірність метрополії.
31.12.2020 00:27 Ответить
31.12.2020 00:27 Ответить
вот честно,я родился в Казахстане,там армян и азербайджанцев куча,но по личному опыту хотя армяне и христиане(для меня европейца вроде бы ближе) но нет -азербайджанцы намного честнее,добрее и не стараются тебя н@***** как армяне,,,
31.12.2020 00:40 Ответить
31.12.2020 00:40 Ответить
Вірмен ********* кинув ще в 20-ті роки віддавши частину Вірменії Туркам і надії затягнути Турцію в совок. Не вийшло... Компенсували за рахунок азербайджанців "розділяючи і владарюючи". Ось і маємо наслідки - війна.
31.12.2020 00:56 Ответить
31.12.2020 00:56 Ответить
Забрали эти деньги у жителей условной Калмыкии. Ну ничего, потерпят ради величия этой недостраны
31.12.2020 01:02 Ответить
31.12.2020 01:02 Ответить
Золотовалютные резервы РФ на 18 декабря 2020 года - 593,6 млрд. долл. США. За время санкций выросли более чем на 200 мрлд.
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

Деньги то у них есть. Но в одном вы правы, на Калмыкию они бы все равно их не потратили.
31.12.2020 01:44 Ответить
31.12.2020 01:44 Ответить
это фиктивные деньги, дурень лишнехромосомный! реально там 0 рублей 00 копеек
31.12.2020 02:15 Ответить
31.12.2020 02:15 Ответить
Кардашьян, Симоньян и всей этой братии осталось сделать удивленное лицо и спросить: а что, так можно было?
31.12.2020 01:04 Ответить
31.12.2020 01:04 Ответить
Жалкая подачка.
31.12.2020 01:45 Ответить
31.12.2020 01:45 Ответить
Во всех этих приколах я ржал в голос с такой новости:
"Жители армянского села в Нагорном Карабахе сожгли свои дома, что б они не достались азербайджанцам. А потом оказалось, что их село не передадут Азербайджану"
31.12.2020 02:02 Ответить
31.12.2020 02:02 Ответить
А где ссылка на первоисточник?
31.12.2020 06:23 Ответить
31.12.2020 06:23 Ответить
А тебя в гугле забанили? И єта, если шо - у тебя есть слуги норота, что б их напрягать )
31.12.2020 09:28 Ответить
31.12.2020 09:28 Ответить
Доказательства предоставляет обвинитель. Если тупой, ознакомься с международным правом.
31.12.2020 19:28 Ответить
31.12.2020 19:28 Ответить
То, что ты туп - очень заметно.
Ты меня обвиняешь и пишешь такое. Ну не дебил ли?
А вообще-то, эта новость была здесь же на цензоре.
31.12.2020 20:15 Ответить
31.12.2020 20:15 Ответить
Ты же тупее на порядок. Брешешь и подтвердить не можешь.
01.01.2021 00:28 Ответить
01.01.2021 00:28 Ответить
Ты не только туп
Но, каак и всякий поциент психушки, страдаеш полной амнезией. Или деменцией?
Сжалимся над хворыми:
https://censor.net/ru/photo_news/3233404/armyane_sojgli_selo_charaktar_v_karabahe_no_azerbayidjan_ego_tak_i_ne_zanyal_foto

01.01.2021 00:34 Ответить
01.01.2021 00:34 Ответить
Село Чарактар.
31.12.2020 19:12 Ответить
31.12.2020 19:12 Ответить
Село 40 лет без урожая. Где ссылка на первоисточник?
31.12.2020 19:29 Ответить
31.12.2020 19:29 Ответить
На палатки хватит,денех нет,но вы денржитесь...
31.12.2020 05:37 Ответить
31.12.2020 05:37 Ответить
Це ціна мрії Вірменії по імперії Тиграна Великого, яку вони профукали і розікрали, як до речі розікрадуть і цю допомогу їх стратегічного партнера, який (як завжди ) і їх зрадив тепер запхнув їх корумпованій владі рота цим хабарем..
31.12.2020 08:10 Ответить
31.12.2020 08:10 Ответить
Рашкинские "миротворцы", одних только унитазов украдут из Карабаха,на большую сумму!
31.12.2020 08:17 Ответить
31.12.2020 08:17 Ответить
Со-со-со-фінансірованіє
31.12.2020 09:45 Ответить
31.12.2020 09:45 Ответить
На мою думку, якби зразу виділити 10 млд. баксів, усім вірменам, які б захотіли виїхати з Карабаху, то там нікого б не залишилось.
31.12.2020 11:07 Ответить
31.12.2020 11:07 Ответить
... і війни б, можливо, не було. Подейкують, що свого часу Алієв пропонував таке вірменам.
31.12.2020 15:11 Ответить
31.12.2020 15:11 Ответить
ватка смерды потерпят ради галустянок
31.12.2020 11:18 Ответить
31.12.2020 11:18 Ответить
это хорошо.
31.12.2020 16:08 Ответить
31.12.2020 16:08 Ответить
презираю армяшек.
01.01.2021 00:40 Ответить
01.01.2021 00:40 Ответить
 
 