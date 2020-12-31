Нет рекомендаций употреблять витамины D, C и цинк для профилактики или лечения COVID-19, - ВОЗ

Пока нет рекомендаций по употреблению витаминов D и C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Радіо Свобода сообщил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ.

"ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19", - добавил он.

Глава офиса ВОЗ в Украине отметил, что витамины D и C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

"Потребление микроэлементов должно поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки), либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", - отметил Ярно Хабихт.

Если же показатель витамина D у человека предельный или когда продукты, полные витамином D, не употребляются, а влияние солнечного света ограничено, "рекомендуется употреблять витамин D в дозах 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями".

Вредные последствия от чрезмерного употребления витамина D - гиперкальциурия и гиперкальциемия - не возникают при рекомендуемых уровнях потребления, добавил глава ВОЗ.

"Рекомендуемый прием для всех возрастных групп все еще значительно ниже низкий уровень побочных эффектов 50 мг/день", - сказал он.

Чтобы оставаться здоровыми, говорит глава ВОЗ в Украине, следует употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, ношению маски, использованию дезинфектора и пребыванию дома при плохом самочувствии.

Ранее об отсутствии научных данных об эффективности вышеуказанных микроэлементов в профилактике или лечении COVID-19 Радіо Свобода сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В Минздраве также отметили, что потребление любых форм препаратов, в том числе витаминов, должно происходить исключительно по назначению врача.

В последнее время в СМИ появилось немало сообщений о том, что некоторые исследования показывают: люди, у которых дефицит витамина D могут иметь более высокие риски заболеть COVID-19 или болезнь может проходить тяжело. Были сообщения и о цинке "как щите от коронавируса".

Как сообщил Радіо Свобода сервис Liki24.com, спрос на витамины в Украине существенно вырос с начала пандемии и "остается стабильно высоким".

По этим данным, чаще всего пользователи сервиса ищут витамин D и для взрослых, и для детей - за последние две недели октября количество таких запросов увеличилось вдвое. Спрос на цинк, добавляют, увеличился в семь раз. При этом цены на витамины в аптеках, отмечает сервис, остаются стабильными.

Радіо Свобода обратилось в Гослекслужбу с вопросами о спросе и ценах и ожидает ответа.