Двое школьников издевались над одноклассником в Херсоне, на их родителей составили админпротокол, - полиция

В Херсоне двое 10-летних мальчиков унижали одноклассника. Школьники обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Мать пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата.

Женщина услышала, как двое учеников запугивали ее сына и нецензурно выражались в его адрес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге

"После проведения проверки факт буллинга подтвердился", - сообщили в полиции.

За поступки детей будут отвечать родители, в отношении которых составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Полицейские также провели профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями.

Также читайте: Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

Нацполиция (16712) Херсон (3023) школа (3034) буллинг (69)
Топ комментарии
+5
Вопрос не простой. Почти у всех были ситуации, когда приходилось отстаивать себя. Но... Оправдывает ли это тех, кто поставил себя выше спокойного мальчика? Вседозволенность не получившая отпора, разрушает не только жизнь жертвы. Я вполне допускаю, что подавляющее большинство великих, становились жертвами агрессии. И не всем это помагало. Надо признать, что люди - разные и относиться с уважением надо уметь каждому. Этим и отличается воспитанный человек... И приучать надо с детства.
А поле драк возможны травмы. Которые остаются навсегда. Оно нам надо?
31.12.2020 08:10 Ответить
+4
хм.. а то что тут один тупой школьник с Кривбасса издевается над всей страной полиции и всем остальным я смотрю пох !? "второго шанса не дадим вам - у вас и первый лишним был!"
31.12.2020 01:17 Ответить
+4
Полегчает малому только если этих двух идиотов выпорют хорошенько!
31.12.2020 01:25 Ответить
А кем мама школьника приходится редактору Цензора?
31.12.2020 01:05 Ответить
Они обозлятся и малому будет вообще не сахар. Эта фигня с привлечением родителей никогда не работала особо. Малому полегчает только если он сам сможет дать по настоящему хороших п.....й кому-нибудь из обидчиков и они переключатся на кого-то послабее. Но если бы он мог это сделать - то и проблемы бы не возникло.
31.12.2020 06:38 Ответить
если вломит обидчикам, то родители обидчиков напишут заявление, круговая порука.
31.12.2020 14:31 Ответить
добавлю, штрафы чтобы ноги подкосились для родителей будут стимулировать заниматься воспитанием а не симуляцией.
31.12.2020 14:33 Ответить
кто обозлится? Ничего не будет, языки со страху в задницы позасасывает и на том все. У меня тоже когда то была такая проблема, и никто там на родителей ничего не писал, словили потом, разукрасили и все, сидят молча. С дураками по демократичному нельзя.
31.12.2020 16:06 Ответить
"Школьники обзывали его, насмехались, толкали и запугивали" - вместо того, чтоб научить постоять за себя, защитить честь и достоинство, растят хлюпиков и нытиков, поощеряют трусость, слюнтяйство и соплежуйство. Нужно проходить социализацию и не создавать ни для кого парниковых условий, они должны научится справлятся со своими проблемами, получить опыт преодоления страха и стресса, приобрести уверенность в себе и своих силах, быть психически устойчивыми к проблемам и трудностям, окружающая среда враждебна, борьба - это залог выживания и эволюции вида. Кто потом будет защищать страну от агрессоров и оккупантов, кому потом "жаловаться" на собственную никчемность, трусливость и неумение принять жесткие, но принципиальные решения!?
31.12.2020 05:57 Ответить
Социализация подростков - это ряд испытаний, представляемых самой жизнью, и результат их прохождения формирует будущую личность человека, его основные вкусы, модели поведения, а главное самооценку и оценку личности окружающими!
31.12.2020 06:05 Ответить
Мамаша - дура (где отец, если он вообще есть?) В мою юность у нас в классе был такой тюфяк (рос без отца), за которого мамочка решала все его проблемы, а он "не рыба, ни мясо" (после школы она даже ездила с ним сдавать мессию в ВУЗе), годы шли мамы не стало, а он спился и забомжевал, потому что не был приспособлем и готов к самостоятельной жизни и прянятию даже простых и повседневных решений!
31.12.2020 06:22 Ответить
Спиться может любой, даже президент таких великих стран как Россия или Украина. А в ваших комментариях ничего кроме лести самому себе нет.
31.12.2020 06:29 Ответить
А какой "лести" вы пишите? В тренде "защищать и оберегать" (сдувать пылинки) с подрастающего поколения, но это не просто ошибка - это беда и ПРЕСТУПЛЕНИЕ против будущего (которое может окончится очень печально)! Мы не в сказке живем (где дольно быть все "прекрасно" и со счастливым концом), жить иллюзиями и утопиями чрезвычайно опасно и опрометчиво. Эмоции - это ЖИВОТНОЕ ИНСТИНКТИВНОЕ наследие, а надо жить умом, интеллектом и логикой (что отличает ЧЕЛОВЕКА от животных), даже если это не так "благостно", "приятно" и не вызывает идилии и восторга!
31.12.2020 06:44 Ответить
У кого в тренде? Кто "мы"? Не лезь за всех и каждого расписываться, балабол.
31.12.2020 07:54 Ответить
даже президент таких великих стран как Россия\\\\\\\\


это тот клоун шо в Вашингтоне в трусах дразнил таксистов?
вяликий, чо.

а то шо он совок, а среди совков 90% алкашей - ничо?
блин, прежде стать презарвативом "вяликой рашки", он десятилетиями бухал - "спился" чо.
я надеюсь шо вы так оригинально пошутил про "великость" рашки?
31.12.2020 09:30 Ответить
назвать Россию великой страной в контексте определённых обстоятельств, например, якутского монументального постмодернизма, сам Бог велели.
31.12.2020 10:08 Ответить
не, ну вы просто Раху назвал великой как и нашу страну - получается шо типо обоерябое шоле?
хотя.... почти так же - мы типо самые бедные в Европе, а ватники - радуются когда у них строят новый сортир.
кстати, а шо там скульптор то? новую "композицию" слепил?
фото бы выложили. а то искать неохота(в сортах "материала" не разбираюсь)
31.12.2020 10:22 Ответить
Раха как дитя украинства не может быть, не великой. Другой вопрос в том что дитятко выросло и спилось, а местами обосралось. Не признавать великость Рахи это не признавать саму сущность украинства и славянского миссионерства в целом. Мы им дали возможность. Они - отказались. Велика она только до тех пор, пока сосала сосцы украинства, но как говорится, нет бывших президентов.Так и нет бывшей великой Рахи. Да, она обосралась. Но на ней печать великого украинства. В этом и есть её великость.
31.12.2020 11:44 Ответить
А лучше сразу со скалы сбрасывать тех, кто в одиночку не может противостоять толпе одноклассников. Ведь окружающая среда враждебна, а он не устойчив к проблемам.
А можно просто быть людьми и людьми воспитывать своих детей. Хотя нет, это сильно сложно. Проще свою вину переложить на слабых. А х..ле они слабые такие и не превозмогают?!
31.12.2020 06:46 Ответить
ну, если НЕ СПРАВИТСЯ с собственными проблемами, не найдет решения и выхода (и взрослые с опытом не подскажут как правильно справлятся с этим), то не нужно будет "сбрасывать", ибо сам "сбросится" или жизнь "сбросит" (эволюцию и законы естественного отбора при всем желании соплежуи-фантазеры и утописты-сказочники отменить не смогут, ибо они заложнны в принципы этого реального мира)!
31.12.2020 07:06 Ответить
Не спорю, реальный мир - то ещё дерьмо. Но кто кто создаёт такой мир, в котором слабым нет места?
Этот ребенок может быть умным или талантливым, может быть в разы полезней обществу чем те, кто его травит вместе взятые. но его сломают сначала в школе, потом, если не повезет - в армии. И человек, став закомплексованный инвалидом с детства, правда либо сопъется либо выпилится, либо примет "реальность" и сам станет унижать уже тех, кто слабее его.
31.12.2020 09:02 Ответить
Не надо из себя корчить "мать Терезу"(кстати, та еще стерва и **** была), надо заниматься собственными проблемами и следить за собой (своим поведением), не лезть туда, где не понимаешь сути проблем (профан), а если и понимаешь, то все равно решить не сможешь (на то есть немало причин и обстоятельств). Волки не станут без отсуствия еды травоядными, а бараны не поумнеют (даже если и просидят в универсиретских аудиториях полжизни и "получат" докторскую степень) Это не вам лично (а в целом по вопросу)! Глупо решать сегодня то, что не имеет решения (которое устроит, если не всех, то хотя бы многих)!
31.12.2020 09:34 Ответить
слу, ну напр. ребенок "аутист" или БЕЗНОГN = его толпа ущемляет и смеется над ним.
а теперь представь шо это - твой ребенок. Ну и шо? то же самое писать будешь - пастаять за сибя, дать сдачи и прикуп?
че ты ся ставишь "ментором" то?
31.12.2020 09:33 Ответить
если они смеются, то это их проблемы, а мой ребенок - моя проблема (никто кроме меня, моих предков и моего выбора его матери в том не виновен)!
31.12.2020 09:49 Ответить
ну так я вам и говорю то же самое - если ребенок не дай Зевс, "не такой" и не может ответить - обосрав обидчиков, то это ваша проблема.
а чья же еще? а я напишу с поучениями что-то такое как вы выше написал. просто надо "зреть в корень"
31.12.2020 10:03 Ответить
Все это уже было 'Падающего толкни' . Адольф тоже очень любил этого философа
31.12.2020 07:31 Ответить
Пинать образ дохлого фюрера - удел глупых и слабых (надо иметь свое мнение и знания и делать собственные выводы)! Нужно уметь признавать, что при всех его недостатках, ОШИБКАХ, просчетах и банальной глупости (ибо результат не победа, а поражение) он и его соратники не так уж были неправы по очень многим вопросам!
31.12.2020 07:42 Ответить
Вы ошибаетесь. Буллинг, дедовщина - это уродливые явления в обществе, в которых нет вообще ничего такого, что может пойти на пользу. А если подростки изнасилуют жертву, вы тоже будете говорить, что жертва 'сама виновата'?
В данном случае я писала о Ницше, который проповедовал похожие с вашими идеи.
31.12.2020 08:00 Ответить
Происходит только то, для чего есть ПРИЧИНЫ и УСЛОВИЯ (нравится или не нравится - это не изменит обстоятельств и условий), будет другая среда и обстановка, будет иная действительность, я лишь пишу, что надо быть адекватными и логичными, знать и понимать причины происходящего и находить ОПТИМАЛЬНЫЙ И РАЗУМНЫЙ подход к ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! Мне много, что не нравится, но осознаю ПОЧЕМУ это происходит именно так (а не иначе) и думаю, а что нужно делать в этих конкретных условиях и в этих обстоятельствах (без самообмана, илющий и беплодных фантазий, реално ПО СУЩЕСТВУ)!
31.12.2020 08:15 Ответить
Вы способны анализировать, а дети - не всегда. Но в вашем анализе даже нет необходимости. Мир уже давно определился с тем, что насилие в любой его форме - неприемлемо, кроме как защита. Сейчас все накалено до предела и так, мало того, что война, которая наложила свой отпечаток на все, так ещё и внутри государства все воюют со всеми вместо объединения. Все эти обстоятельства ретранслируются на наших детей. Кроме того нельзя исключать влияние интернета , комп игр, всяких сообществ. Поэтому с вашей точкой зрения очень просто быть несогласной, потому как вы абсолютно неправы.
31.12.2020 10:15 Ответить
"Мир ни с чем не ОПРЕДЕЛИЛСЯ"! Мы все РАЗНЫЕ, каждый со "своими тараканами" (большими и малыми, усатыми и безусыми). Далеко ходить не надо, если беспристрастно и объективно взглянуть, то даже среди родных и близких вам (любимых) есть разница в мировоззрении, знаниях и шкале ценностей, не говоря уже о соседях. Некоторые могут быть наивно уверенными, что люди окружающие их почти полностью (или по большей части) разделяют их взгляды, ценности и убеждения. Но это большое заблуждение и ошибка (часто роковая), мало кто догадывается, что на самом деле творится в голове других (какие "тараканы" и куда и посему бегут или "отморозились") Порой логика там неуместна, потому что часто бывает ирационально, а порой шизофренично (от 5 до 20% случаях)
31.12.2020 10:33 Ответить
Понятно. Но именно для этого человечество наработало определенные правила поведения в социуме. Эти правила , конечно, нарушаются. В той или иной мере. Рашка, например, наплевав на международные правила , захватила наши территории.
31.12.2020 11:02 Ответить
АВСОЛЮТНО быть "правым" или "неправым" нельзя, нужно определить систему координат (относительно которой расматривается ситуация), если мы стоим друг на против друга, то то что у вас "правое", то у меня "левое" и наоборот! Что хохлу хорошо, то свинье смерть (хотя речь об одном и том же, о сале)!
31.12.2020 10:42 Ответить
Ницше вроде "был себе на уме"?
хотя не читал. Ленина - читал немного.....
как и все кому с 40 лет и он не лох))
(туалетная бумага была дорогая то)
31.12.2020 09:37 Ответить
Намного полезнее читать Капитал . Даже сейчас Маркс во многом прав. Но , естественно, с корректировкой на актуальную реальность.
31.12.2020 10:06 Ответить
не особо уважаю авторов шо одну формулировку расписывают в многотомиях.
как напр. Карлос Кастанеда, пишут шо 14 книг высрал(лохи платят за писанину о "трипах" грибоедов)
31.12.2020 10:10 Ответить
Идеи Маркса опережают время и к сожалению попали не в те руки.В запрете частной собственности есть смысл, если взглянуть на наших мошенников, обкрадывающих казну и нарид на десятки миллиардов долларов.Нариду нужно оставить предпринимательство, а реальный сектор экономики подчинить министерствам. Олигархов - в расход.
31.12.2020 10:18 Ответить
Круто. Но утопично. Олигархов, если даже чуть-чуть начинают зажимать, они начинают атаковать. Только посмотреть на 'инвесторов' по зеленой энергетике, которые в лице ахметова хотят, чтобы 'рабы платили' вечно. И нас собственно никто не спрашивал, хотим ли мы такие тарифы, знали ответ и поэтому решили нас 'облагодетельствовать' без нашего согласия. А вы их в расход предлагаете.
31.12.2020 10:56 Ответить
Но утопично.

====
Отнюдь. Южнокорейские министерства управляют основными секторами. Энергетика, транспорт и прочее. Что касается зелёных тарифов - их оплачивают далеко не из вашего кармана, подробности я уже описывал.
31.12.2020 11:33 Ответить
читаю как раз книгу о нем - жесть. дочитал правда тока до 1925-го или 27-го года - все твари шо обсерают его, настолько тупые шо не знают даже.
31.12.2020 09:35 Ответить
а "толкают" не такие как я, о "защитники" (с медвьежьими услугами "помощи"), по настоящему сильный и увереный в себе не придирется к более слабому, если тот не будет показушно на публику дерзить и хамить (нарываясь на неприятности и выяснения отношений)!
31.12.2020 07:49 Ответить
Вопрос не простой. Почти у всех были ситуации, когда приходилось отстаивать себя. Но... Оправдывает ли это тех, кто поставил себя выше спокойного мальчика? Вседозволенность не получившая отпора, разрушает не только жизнь жертвы. Я вполне допускаю, что подавляющее большинство великих, становились жертвами агрессии. И не всем это помагало. Надо признать, что люди - разные и относиться с уважением надо уметь каждому. Этим и отличается воспитанный человек... И приучать надо с детства.
А поле драк возможны травмы. Которые остаются навсегда. Оно нам надо?
31.12.2020 08:10 Ответить
по этой другим темам можно написать целый академический труд на стыке социологии, психологии и этологии, но все в итоге сведется к простой истине, которую мы много раз слышали, но понимание приходит с большим опытом и после долгих раздумий и горьких выводов: НИКТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ, КРОМЕ НАС САМИХ (и наших предков) НЕВИНОВАТ (не несет ответственности), все наши неудачи и беды - это наши собственые проблемы (никто их решать за нас не обязан), впрочем как ЗАСЛУГИ И ПОБЕДЫ - это тоже наше (и наших предков) достояние, оценка нашим усилиям и результат усердий!
31.12.2020 08:40 Ответить
бред - если дома родители - быдло, то ребенок не виноват шо его напр. дразнят..... быдлом
я не понимаю напр. если родители, скажем, с каким-то заболеваниеи и знают шо родят такого же, то "никто ему невиноват"? А если подумать?
31.12.2020 10:13 Ответить
Знаешь как он пройдёт социализацию ? В США таких примеров массы- 2 или больше на одного заведомо стайно на более слабого.... Он возьмёт папин автомат( как в сша) и завалит пол класса... Выскочут демократы и начнут свистеть про запрет оружия все равны все братья и прочую хрень....» бог создал человека - а Самуил Кольт сделал всех равными»
31.12.2020 11:09 Ответить
Тебе с твоими лагерными понятиями дорога в запоребрик
01.01.2021 19:06 Ответить
Звідки це в 10-річних дітей ?
І для чого ?
Але закомплексовані саме таким чином намагаються самоствердитися і піднятися у власних очах. В дорослому віці теж.
Я за те, щоб вміти постояти за себе (це не завжди бійка). Не завжди можна сподіватися на допомогу, або це може забрати багато часу, нервів і сил.
Також - не всі здатні на це: потрібно вчити і вчитися.
Бувають і справді ситуації, коли без втручання інших не зарадиш.
Краще, щоб подібного взагалі не було як явища.
31.12.2020 08:23 Ответить
а вы сам скока киндеров имеешь то?
там у вас мона просто с 10 наплодить и жить как .... ну не как шейх, но как крутой чувак. завидую кстати - ниче не делаешь а только хаваешь, развлекаешься и .... ниче не делаешь.
31.12.2020 09:39 Ответить
Пацана надо переводить в другую школу или на домашнее. Паралельно пока на домашнем сдать на бокс если нет противопоказаний. Не будет ему в том классе житья. Будет его игнорить весь класс. Считать стукачем. Херсон город большой можна попробовать затерятся. Хотя не факт что в новой школе все повторится. Хто интересуется поирайте Луркморе Школьная иерархия. Там все понятно и доходчиво написано как вести себя в таких случаях
31.12.2020 14:39 Ответить
 
 