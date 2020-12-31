Двое школьников издевались над одноклассником в Херсоне, на их родителей составили админпротокол, - полиция

В Херсоне двое 10-летних мальчиков унижали одноклассника. Школьники обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.

Мать пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата.

Женщина услышала, как двое учеников запугивали ее сына и нецензурно выражались в его адрес.

"После проведения проверки факт буллинга подтвердился", - сообщили в полиции.

За поступки детей будут отвечать родители, в отношении которых составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Полицейские также провели профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями.

