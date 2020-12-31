Двое школьников издевались над одноклассником в Херсоне, на их родителей составили админпротокол, - полиция
В Херсоне двое 10-летних мальчиков унижали одноклассника. Школьники обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Мать пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата.
Женщина услышала, как двое учеников запугивали ее сына и нецензурно выражались в его адрес.
"После проведения проверки факт буллинга подтвердился", - сообщили в полиции.
За поступки детей будут отвечать родители, в отношении которых составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса".
Полицейские также провели профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это тот клоун шо в Вашингтоне в трусах дразнил таксистов?
вяликий, чо.
а то шо он совок, а среди совков 90% алкашей - ничо?
блин, прежде стать презарвативом "вяликой рашки", он десятилетиями бухал - "спился" чо.
я надеюсь шо вы так оригинально пошутил про "великость" рашки?
хотя.... почти так же - мы типо самые бедные в Европе, а ватники - радуются когда у них строят новый сортир.
кстати, а шо там скульптор то? новую "композицию" слепил?
фото бы выложили. а то искать неохота(в сортах "материала" не разбираюсь)
А можно просто быть людьми и людьми воспитывать своих детей. Хотя нет, это сильно сложно. Проще свою вину переложить на слабых. А х..ле они слабые такие и не превозмогают?!
Этот ребенок может быть умным или талантливым, может быть в разы полезней обществу чем те, кто его травит вместе взятые. но его сломают сначала в школе, потом, если не повезет - в армии. И человек, став закомплексованный инвалидом с детства, правда либо сопъется либо выпилится, либо примет "реальность" и сам станет унижать уже тех, кто слабее его.
а теперь представь шо это - твой ребенок. Ну и шо? то же самое писать будешь - пастаять за сибя, дать сдачи и прикуп?
че ты ся ставишь "ментором" то?
а чья же еще? а я напишу с поучениями что-то такое как вы выше написал. просто надо "зреть в корень"
В данном случае я писала о Ницше, который проповедовал похожие с вашими идеи.
хотя не читал. Ленина - читал немного.....
как и все кому с 40 лет и он не лох))
(туалетная бумага была дорогая то)
как напр. Карлос Кастанеда, пишут шо 14 книг высрал(лохи платят за писанину о "трипах" грибоедов)
====
Отнюдь. Южнокорейские министерства управляют основными секторами. Энергетика, транспорт и прочее. Что касается зелёных тарифов - их оплачивают далеко не из вашего кармана, подробности я уже описывал.
А поле драк возможны травмы. Которые остаются навсегда. Оно нам надо?
я не понимаю напр. если родители, скажем, с каким-то заболеваниеи и знают шо родят такого же, то "никто ему невиноват"? А если подумать?
І для чого ?
Але закомплексовані саме таким чином намагаються самоствердитися і піднятися у власних очах. В дорослому віці теж.
Я за те, щоб вміти постояти за себе (це не завжди бійка). Не завжди можна сподіватися на допомогу, або це може забрати багато часу, нервів і сил.
Також - не всі здатні на це: потрібно вчити і вчитися.
Бувають і справді ситуації, коли без втручання інших не зарадиш.
Краще, щоб подібного взагалі не було як явища.
там у вас мона просто с 10 наплодить и жить как .... ну не как шейх, но как крутой чувак. завидую кстати - ниче не делаешь а только хаваешь, развлекаешься и .... ниче не делаешь.