В 2020 году Россия усилила и расширила дезинформационную активность, - Польские спецслужбы

В 2020 году Россия усилила и расширила дезинформационную активность, - Польские спецслужбы

В 2020 году выросла дезинформационная и пропагандистская активность России на польском направлении. При этом использовались как традиционные нарративы, так и новые, связанные с пандемией или выборами в Беларуси.

Об этом в комментарии РАР заявил представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Усилились действия России, которая уже много лет осуществляет системные агрессивные информационные атаки против Польши. Российские нарративы, направленные против нашей страны, распространялись институтами и государственными субъектами, в том числе чиновниками высокого уровня и СМИ, которые находятся под контролем Кремля действуют в его интересах", - отметил Жарин.

По его словам, пропагандистские материалы публиковались на многих языках: русском, английском, польском и др. Часть этих операций поддерживалась хакерскими атаками, пропагандирующими тезисы Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для противодействия информационной агрессии РФ необходима международная коалиция: Польша, Литва, Эстония хорошо понимают, о чем идет речь, - Дробович

Представитель министра-координатора по вопросам спецслужб подчеркнул, что Польша на протяжении многих лет является одной из главных целей информационных атак России.

"Типовые действия Кремля против интересов Польши включают: неуважение Польши на международной арене, ослабление отношений Польши с соседями, дестабилизацию военного сотрудничества в рамках НАТО, усиление напряженности между Польшей и США, атаку на энергетическую политику, попытки подорвать авторитет польской армии, указания на то, что Польша пропитана "русофобией", представление Польши как страны, которая является причиной кризиса в отношениях между Западом и Россией ", - заявил Жарин.

По его словам, в этом году российская пропаганда использовала не только типичные для себя нарративы, но и тему пандемии, в частности для того, чтобы попытаться выйти из международной изоляции. Кремль убеждал, что в свете пандемии и для преодоления кризиса Запад должен тесно сотрудничать с Россией на "нормальных" началах.

"Москва давила на Запад, чтобы он отказался от политики санкций. Информационная деятельность во время COVID-19 использовалась для того, чтобы заставить Запад признать оккупацию Крыма и в интересах осуществляемых российской стороной боевых действий на Востоке Украины", - заявил Жарин.

Также читайте: Призывы не носить маску - это часть гибридной войны, - президент Латвии Левитс

дезинформация (352) Польша (8621) россия (96949)
+7
А скоко за VPN-каналы бащляете?
31.12.2020 01:58
+6
Та да. Электорат Зесрани иногда такую чушь мелет откровенно антиукраинскую и не понимает этого. Реально нужно лишать права голоса такую мразь.
31.12.2020 07:05
+5
Адіку теж Польща більше всього муляла та заважала. Нічого в історії не міняється. Ху#ло навіть не побоялось знищити всю військову та політичну еліту Польщі в одному літаку.
31.12.2020 01:38
31.12.2020 01:38
А в чем деза по поводу пандемии или Белоруси? По конткретней можно? В Белоруси мы и так видим, что происходит...пандемия...а что пандемия? В уши льют все кому не лень. Западную вакцину не тролят, свою продвигают, как и все остальные разработчики...
показать весь комментарий
31.12.2020 01:48
31.12.2020 01:58
Ви шо! Це діаспора! Їх тут туєва хуча трампоідних антиковідників.
показать весь комментарий
31.12.2020 02:21
Ага. Діаспора із Зауралля.
показать весь комментарий
31.12.2020 06:44
31.12.2020 04:18
РАБссия увеличила бюджет пропагандонам Скабеевым и прочему быдлу типа Соловьева Сикелева до 10 миллиардов на 2021 год,а это значит будут поливать грязью не только Польшу,Украину и США...
показать весь комментарий
31.12.2020 05:29
Но 75% электората любая деза заходит на ура!
показать весь комментарий
31.12.2020 06:51
31.12.2020 07:05
31.12.2020 07:40
На выборах передо мной брала бюллетень пожилая женщина. Украинский паспорт у неё был в обложке с гербом СССР. Как вы думаете что она пришла выбирать? Она пришла выбирать для себя и своих детей СССР! И судя по поведению, это была активная часть электората. Это хорошо что коммунистов запретили, потому что на следующих выборах мы бы могли только на одном лозунге «колбаса по 2 руб» стать УССР. Вот кого права голоса лишать.... но, к сожалению, среди молодежи не меньше отбитых, гаджеты сделали своё дело, половина писать грамотно не умеют а в голове только пароли от Фейсбук и Инстаграмм и манипулировать ими очень легко...
показать весь комментарий
31.12.2020 07:49
Ничего страшного! Уж сколько пропаганды было в сссры,-и что спасло? То же самое будет и сейчас,-рашка развалится! Так что пусть тратят деньги даром. У пропагандонского канала "евроньюс" языков вещания было 16,-а теперь 13 (или уже 12) и так будет во всем.Веревочка наматывается на колышек,и анаконда делает свое дело. А с приходом новой администрации в США скоро шагреневой коже будет конец.Тролли останутся без миски под столом,и будут стоять на углу- "Же не манж па си жур..."!
показать весь комментарий
31.12.2020 08:07
31.12.2020 16:53
І на Цензорі одні кацапи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:38
 
 