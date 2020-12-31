В 2020 году Россия усилила и расширила дезинформационную активность, - Польские спецслужбы

В 2020 году выросла дезинформационная и пропагандистская активность России на польском направлении. При этом использовались как традиционные нарративы, так и новые, связанные с пандемией или выборами в Беларуси.

Об этом в комментарии РАР заявил представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин

"Усилились действия России, которая уже много лет осуществляет системные агрессивные информационные атаки против Польши. Российские нарративы, направленные против нашей страны, распространялись институтами и государственными субъектами, в том числе чиновниками высокого уровня и СМИ, которые находятся под контролем Кремля действуют в его интересах", - отметил Жарин.

По его словам, пропагандистские материалы публиковались на многих языках: русском, английском, польском и др. Часть этих операций поддерживалась хакерскими атаками, пропагандирующими тезисы Кремля.

Представитель министра-координатора по вопросам спецслужб подчеркнул, что Польша на протяжении многих лет является одной из главных целей информационных атак России.

"Типовые действия Кремля против интересов Польши включают: неуважение Польши на международной арене, ослабление отношений Польши с соседями, дестабилизацию военного сотрудничества в рамках НАТО, усиление напряженности между Польшей и США, атаку на энергетическую политику, попытки подорвать авторитет польской армии, указания на то, что Польша пропитана "русофобией", представление Польши как страны, которая является причиной кризиса в отношениях между Западом и Россией ", - заявил Жарин.

По его словам, в этом году российская пропаганда использовала не только типичные для себя нарративы, но и тему пандемии, в частности для того, чтобы попытаться выйти из международной изоляции. Кремль убеждал, что в свете пандемии и для преодоления кризиса Запад должен тесно сотрудничать с Россией на "нормальных" началах.

"Москва давила на Запад, чтобы он отказался от политики санкций. Информационная деятельность во время COVID-19 использовалась для того, чтобы заставить Запад признать оккупацию Крыма и в интересах осуществляемых российской стороной боевых действий на Востоке Украины", - заявил Жарин.

