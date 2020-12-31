РУС
Новости
4 119 45

Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве - самая теплая за время наблюдения. Температура не опустилась ниже 4,5° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5° С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение оставило 3,0° С и было зафиксировано в 2003 году.

Киев (26012) рекорд (247) синоптики (57)
+17
это тепло будет включено в платежку за тепло
31.12.2020 02:28 Ответить
+14
При Порохе такого не было...
31.12.2020 01:53 Ответить
+13
Значить в лютому газ буде коштувати 20 грн за куб. Менші об'єми споживання, менше надходжень до бюджету. Треба ж звідкись брати кошти на утримування цієї всієї шобли *****.
31.12.2020 05:17 Ответить
Это в ОП у Зеленых чучел с юридическим образованием от ТЮЗа пердаки полыхали так что потеплело в Киеве от темы-шухера с КСУ - типа, шош мы клоуны *** натворили !!!??
31.12.2020 01:49 Ответить
При Порохе такого не было...
31.12.2020 01:53 Ответить
+9 вечером было в Киеве.. полночная жара)
31.12.2020 01:53 Ответить
31.12.2020 02:00 Ответить
"Е....ть - копать!"
Сказали лилипуты перед мертвым телом Гулливера...
31.12.2020 01:55 Ответить
Зими не буде. Можна починати готуватись до відкриття пляжного сезону. Досить їсти тістечка та салати! Всі на кето дієту!
31.12.2020 01:59 Ответить
это тепло будет включено в платежку за тепло
31.12.2020 02:28 Ответить
Ночь на 30 декабря в Киеве побила рекорд - температура не опустилась ниже 4,5°, - обсерватория им. Срезневского - Цензор.НЕТ 3945
31.12.2020 04:21 Ответить
Колорадский ватник этой шмаре больше подойдет по скидочной цене всего лишь 1945 грн Ночь на 30 декабря в Киеве побила рекорд - температура не опустилась ниже 4,5°, - обсерватория им. Срезневского - Цензор.НЕТ 8698
31.12.2020 05:54 Ответить
Скоро в Україні пальми рости будуть
31.12.2020 02:53 Ответить
Скорее кактусы. Пальмы - это где жарко и вода. Но мы то живем в глубине материка. Поэтому - кактусы. Кто не верит - посмотрите на штат Монтана в США, который примерно на той же широте, что и Украина, там сейчас происходят как раз эти процессы из-за глобального потепления, вместо степи и лесостепи - полупустыни и пустыни.
31.12.2020 03:53 Ответить
Особливо, враховуючи, якими темпами ми вирубуємо ліси
31.12.2020 05:27 Ответить
А нашо ти вирубуєш ліси?
01.01.2021 18:59 Ответить
Да, очень даже возможно. Уровень грунтовых вод во многих местах Украины упал. У нас этим летом на дачах у многих людей колодцы повысыхали. Природа мстит человеку за все свинство которое он творил с ней за последние 50-100 лет.
31.12.2020 08:10 Ответить
Есть графики скачков температуры чуть ли не за миллион лет, когда людей еще небыло. Кому тогда природа мстила? Динозаврам или птеродактилям?
01.01.2021 19:00 Ответить
Историческое несоответствие сравнения в том, что человечество за один век так загрязнило планету пластиком, токсичными отходами, газами и т.д. т.п., как за многие миллионы лет не смогли загадить её никакие птеродактили и динозавры.
показать весь комментарий
Не пальми, а скорпіони, гадюки , саксаул, арча, кураї і паливо з вердблюжих кизяків. Коли влада безмозгла і корумпована, а народ темний і відсталий то тут не може бути пальм.
31.12.2020 10:13 Ответить
Значить в лютому газ буде коштувати 20 грн за куб. Менші об'єми споживання, менше надходжень до бюджету. Треба ж звідкись брати кошти на утримування цієї всієї шобли *****.
31.12.2020 05:17 Ответить
У меня каждый год объемы потребления увеличиваются. Площадь одна и таже,температура программатора одна и таже,температура "за бортом" повышается и также повышается расход газа. Просто загадка.
31.12.2020 07:30 Ответить
Старіші з кожним роком, тому і на зігрівання більше потрібно😂😂😂
31.12.2020 07:52 Ответить
я помітив низький тиск газу у котлі за рахунок чого форсунки не горять як слід і стали довше гріти воду разів у 2,5. тому можливо що це впливає і на витрати кубів
31.12.2020 08:35 Ответить
Спасибо за информацию. Заметил,что языки пламени стали меньше(не такими высокими). Даже в душе не тот нагрев. Должен заметить,что при первом подоражании (Порошенко),цена была высокая на тот момент,но результат был.
31.12.2020 09:09 Ответить
А не будете брать газ- отключим свет, сказала украинская власть
31.12.2020 09:44 Ответить
То что зима будет теплой я на цензоре говорил еще в августе...
31.12.2020 05:33 Ответить
вау... как я пропустил такое сообщение... меняй ник на Синоптик.. теперь сижу удивляюсь 12 градусов в Николаеве ... а мог бы еще с августа знать
31.12.2020 07:16 Ответить
а эта (ныняшняя ночь) с 30 на 31 стала еще теплее так как в Киеве не опускалась ниже 7 или 8 даже сейчас +8 в Киеве 6:15 утра
31.12.2020 06:15 Ответить
в Харькове +3 на 6:22 утра
31.12.2020 06:23 Ответить
Ночь на 30 декабря в Киеве побила рекорд - температура не опустилась ниже 4,5°, - обсерватория им. Срезневского - Цензор.НЕТ 2415
31.12.2020 06:31 Ответить
Спасибі бобрам, і всім правоохоронним органам,ОПУ і КМУ а також ВР за вщент вирізані ліси! Пенькі дають змогу швидко прогріти землю і швидко злити воду в річки. Я не здивуюсь коли олігархи тут збудують Каракуми №2
31.12.2020 08:03 Ответить
У нас сейчас,в Кишиневе, 9 градусов.
31.12.2020 08:11 Ответить
Держите нас в курсе!
01.01.2021 19:01 Ответить
Жопа, т.е. свято приближается.
31.12.2020 09:04 Ответить
С таким теплом нужно срочно повышать цены на газ и его доставку !
А то так и зима пройдёт , мама Кобелева побираться пойдёт ...
31.12.2020 09:06 Ответить
Так уже повысили и не раз и ето еще только начало. Скоро за хранение и недобор газа будут требовать плату по формуле *Бери или Плати*. Наша власть есть окупанты
31.12.2020 09:25 Ответить
Ну , хоть за маму Кобелева мы теперь спокойны ...
31.12.2020 09:26 Ответить
зима как в Грузии
31.12.2020 09:13 Ответить
через 10 лет Новый год на пляже в плавках!
31.12.2020 09:14 Ответить
Или на верблюде с мордой завязанной от песка и пыли по пути к водным миражам))
31.12.2020 09:26 Ответить
не ну ТАКОЕ будет не раньше чем через 100 лет .
31.12.2020 09:50 Ответить
Ну и отлично. Ато я не представляю что бы было если бы в Украине были зимы как раньше под 30 градусов мороза при нынешних тарифах и ценах на газ. Обмороженных было бы каждый день как от коронавируса сейчас
31.12.2020 09:23 Ответить
Природа как-бы намекает - берите палатки и на Майдан !
31.12.2020 10:46 Ответить
Ядерна зима потроху закінчується. Років через 50 сніг на зиму буде велика рідкість, а зернові будуть вирощувати на північним полярним кругом. Ми будемо ходити одягнуті так, як "античні" статуї.
Ясно, якщо до того часу не почнеться наступна ядерна зима...
31.12.2020 11:39 Ответить
Ми станемо неграми , а негри шкварками.
31.12.2020 19:45 Ответить
 
 