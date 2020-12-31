Ночь на 30 декабря в Киеве побила рекорд - температура не опустилась ниже 4,5°, - обсерватория им. Срезневского

Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве - самая теплая за время наблюдения. Температура не опустилась ниже 4,5° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5° С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение оставило 3,0° С и было зафиксировано в 2003 году.

