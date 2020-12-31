Ночь на 30 декабря в Киеве побила рекорд - температура не опустилась ниже 4,5°, - обсерватория им. Срезневского
Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве - самая теплая за время наблюдения. Температура не опустилась ниже 4,5° С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5° С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущее рекордное значение оставило 3,0° С и было зафиксировано в 2003 году.
Топ комментарии
+17 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий31.12.2020 02:28 Ответить Ссылка
+14 Baden
показать весь комментарий31.12.2020 01:53 Ответить Ссылка
+13 Revty Vasya
показать весь комментарий31.12.2020 05:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сказали лилипуты перед мертвым телом Гулливера...
А то так и зима пройдёт , мама Кобелева побираться пойдёт ...
Ясно, якщо до того часу не почнеться наступна ядерна зима...