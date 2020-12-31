Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС
За минувшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.
"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а около Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что вечером противник активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". Так, с целью выявления огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.
На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
"В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе ООС.
Также подчеркивается, что с начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
