РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8610 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 039 31

Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС

Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а около Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что вечером противник активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". Так, с целью выявления огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.

На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

"В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе ООС.

Также подчеркивается, что с начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Автор: 

боевик (16779) обстрел (29135) Донбасс (26962)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1350
показать весь комментарий
31.12.2020 08:14 Ответить
+7
Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7667
показать весь комментарий
31.12.2020 09:09 Ответить
+6
Це фото мабуть вже увійшло в історію. Архієпископ Симферопольський, Кримський Климент захищає українську військову частину від російських агресорів. Таким має бути справжній священник - служити Богу і захищати правду. А не освячувати зброю і благословляти вбивць!

Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7221
показать весь комментарий
31.12.2020 08:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А обсє знову зафіксувало 300-400 обстрілів
показать весь комментарий
31.12.2020 08:13 Ответить
354,35, если точно.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:17 Ответить
Їх ехолокатори фіксують усі постріли, ну а наші в залежності від "політичної доцільності". Настали таки зелені часи
показать весь комментарий
31.12.2020 08:46 Ответить
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1350
показать весь комментарий
31.12.2020 08:14 Ответить
шото затихло в квазиреспубликах с блогерами-командирами типа моторолы дремова и прочих ..Самые крутые ликвидации это моторолы и захарченка ..четко сработано и главное почесному не то что питушня фсбшная дверные ручки и труселя Новичком брызгает из под флакона с женскими духами
показать весь комментарий
31.12.2020 08:17 Ответить
Странно то, что ОВ найдено на трусах и на горлышке бутылки...
Видимо знают друг друга неплохо.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:19 Ответить
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4306
показать весь комментарий
31.12.2020 08:22 Ответить
https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin
@GirkinGirkin
показать весь комментарий
31.12.2020 08:22 Ответить
"Неприцельные" штук 6 120х прилетело от сепаров к Золотому
показать весь комментарий
31.12.2020 08:24 Ответить
Бандерівців і правосеків персонально!
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2234
показать весь комментарий
31.12.2020 08:24 Ответить
З якої це радості ?
показать весь комментарий
31.12.2020 08:31 Ответить
Тебя это не касается.
Порохоботов я не поздравляю.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:07 Ответить
Та і бандерівцям ватяні вітання не надто приємні.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:10 Ответить
Це фото мабуть вже увійшло в історію. Архієпископ Симферопольський, Кримський Климент захищає українську військову частину від російських агресорів. Таким має бути справжній священник - служити Богу і захищати правду. А не освячувати зброю і благословляти вбивць!

Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7221
показать весь комментарий
31.12.2020 08:24 Ответить
Що, уже наперед вітають наших хлопців ?
Уроди !

Цікаво, цього року блазень подзвонить вітати х**ло.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:24 Ответить
Всенепременно!
Это ж ваше тайное желание... Да?
Какая будет тема для обсуждения...
показать весь комментарий
31.12.2020 08:29 Ответить
Ні, бажання інакше формулюються.

А щодо тлі - то бажання у мене лише одне.
І зовсім не таємне.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:37 Ответить
Чего же тебя заботит эта дурацкая тема о поздравлении *****?
Давай твоё "не таємне" лучше обсудим.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:43 Ответить
Чому це вона раптом дурна ?
Минулого року дзвонило.

Турбує вона якраз тебе, бо вчепився в неї.
Болить за гундосого ?

Сильно обговорювати не вийде зараз:
1. збираюся спати, пізно вже, втомлена.
2. не збираюся псувати собі передсвятковий настрій.

В Новому Році вже.
З прийдешнім !
показать весь комментарий
31.12.2020 08:49 Ответить
Мне плевать на твои оба - на "таємне" и "не таємне".
показать весь комментарий
31.12.2020 08:51 Ответить
No problem.
Плюй собі.
Поки слина не кінчиться.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:54 Ответить
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4211

Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 499
показать весь комментарий
31.12.2020 08:28 Ответить
Новости из обезьянника
Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2961
показать весь комментарий
31.12.2020 08:29 Ответить
Ходаковский про резервацию:
Динамика у нас отрицательная, мы стоим на пороге потери целых отраслей. Сами мы выжить не в состоянии. Эта херня надолго и ещё будет падение. Нас не признают, а о присоединении можно говорить, только, если небо на землю упадёт

https://www.youtube.com/watch?t=1499&v=JeTfrWsgED4&feature=youtu.be
показать весь комментарий
31.12.2020 08:37 Ответить
террористы стреляют...а в это время те, кто должен это упреждать, вплоть до физического устранения противника, - разведка - дрочит в кустах...
показать весь комментарий
31.12.2020 08:38 Ответить
если Ві не в курсе...на период перемирия от главнокакбыкомандующего великого полкоОтводца преЗЕдента запретили и разведку и дроны и ответку... (только в случае если сепары уже в наших окопах - можно...но желательно ножами - чтоб не спровоцировать ту сторону)
это я конечно где-то утрирую... но запретов очень много (каких-то подмахивающих врагу)
показать весь комментарий
31.12.2020 10:53 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4974
показать весь комментарий
31.12.2020 08:52 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7667
показать весь комментарий
31.12.2020 09:09 Ответить
КПВВ...очередь кормильцев в Украину...
Терористи стріляли з великокаліберних гранатометів і кулеметів біля Авдіївки і Попасної. За добу 5 порушень режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5982

..
показать весь комментарий
31.12.2020 10:46 Ответить
Алооо !.


Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ .


-поставьте пожалуста песню===


= 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ......
.
.
.
.
.. . .......................... . ..
А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .. . .


..


.
. ******** !!.
.
ДОЛЛОРОВ !!!!
............, а не РУБЛЕЙ !!!,, .
.
.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:42 Ответить
нету потерь - хорошо.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:13 Ответить
 
 