Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за "отмытые" средства, - Reuters

Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за

В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо после аналогичных заявлений США, касающихся собственности в Кентукки и Техасе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Коломойский, один из самых известных олигархов Украины и считающийся ключевым политическим покровителем президента Украины Владимира Зеленского, отверг предыдущие обвинения. Брюс Маркс, американский адвокат, представляющий интересы Коломойского, не ответил на запрос о комментариях по последней жалобе. Связаться с представителями другого бизнесмена, Геннадия Боголюбова, для получения комментариев не удалось. Ранее он никак не комментировал этот вопрос", подчеркивает издание. 

В заявлении министерства юстиции США отмечается, что Коломойский и Боголюбов использовали незаконно присвоенные средства из украинского Приватбанка для покупки коммерческой недвижимости в Огайо.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе Приватбанка, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты. В целом, по данным Министерства юстиции, недвижимость в трех штатах США оценивается в 60 миллионов долларов.

Боголюбов Геннадий (114) Коломойский Игорь (1799) США (27762) Приватбанк (837)
+102
З наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим дорогі Порохоботи!!!!Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за "отмытые" средства, - Reuters - Цензор.НЕТ 5235
31.12.2020 08:31 Ответить
+78
Читаю Прокуратура выдвинула обвинения Коломойскому...Думаю "Они что там совсем охренели". Прочитал еще раз... Прокуратура США... Тогда понятно. Прокуратура Зеленского еще доплату Коломойскому может организовать.
31.12.2020 08:45 Ответить
+68
Несколько тварей просто ГРАБЯТ НАРОД УКРАИНЫ !!! Из за них живем в такой заднице !!! Манипулируют всеми президентами не говоря о продажных судьях и шлюх депутатских
31.12.2020 08:32 Ответить
Страница 5 из 5
Тобто знову Юлька уінуатая? Бери калькулятор і рахуй - за Юлі українці жили в Сто разів заможніше. Юля має тобі цю правду в морду тикати?
31.12.2020 16:10 Ответить
Киевлянам она хотела понравиться , а как жилось в Днепре при ней спроси у жителей.
31.12.2020 16:16 Ответить
Иван ты случаем не влюблен в нее ? Кроме шуток. Ты ее видишь через розовые очки. К тебе многие с сочувствием относятся из-за твоей преданности.
31.12.2020 16:19 Ответить
Скажу пану відверто. Ще за Лазаренка ставивсь до Юлі, як до його "дівчинки". Але з часу її діяльності на посаді віце прем'єра у 1999-2001хх Україна пішла вгору. Юля перекрила бартер і олігархи почали платити податки. Припинились віялові, Україна розрахувалась з Рашою за газ, отримали багаторічну заборгованість шахтарі і бюджетніки, люди почали отримувати зарплатню грошима, а не унітазами. В країні з'явились гроші. За це пуйло дав вказівку Юлю покарати. І Медведчук(глава АП Кучми) вперше посадив Юлю за грати, її чоловік відсидів рік і емігрував, а свекра довели до могили. Все Юліне оточення було репресоване. Ви пішли б заради України на таку жертву, Вікторе?
31.12.2020 16:35 Ответить
Скажем так я тоже не для себя жил ( похоже тут я был не прав ) Юлька капитально приложила руку к уничтожению армии.По сути была чуть ли не главным врагом. Очевидной выгоды не просматривалось . Возможно выполняла приказ мордора. Раз вы Днепр знаете то вот вам то что тоже вам известно. В Кайдаках был авиационный полк. Аэропорта в Днепре не было. Был военный аэродром и здание аэровокзала. Депутатом от гарнизона был лазаренко. А правой рукой у него юлька Полк уничтожили а аэродром у паши купил каламойский. Только в восточной Украине было уничтожено около 500 самолетов. Это только самолетов.И это все при юльке. Она была больше чем премьер
31.12.2020 17:54 Ответить
Просто приходила команда из правительства уничтожить ( именно уничтожить) такую то часть . Через неделю -следующую и так до конца. Самолеты у нас хотели купить арабы, нам это запретили и заставили порезать на металлолом , который кто то из правительства и украл. Самолет порядка 30 тонн титана ,алюминия и нержавейки
31.12.2020 18:00 Ответить
Офігєть. Юля знищила 500 літаків. Але окрім пана Віктора про це ніхто не знає. Може пану час ще раз "чогось" нюхнути?
31.12.2020 18:34 Ответить
Учитывая ее возраст -то очень дешево
31.12.2020 16:27 Ответить
чучело за какю Жюли? Я тебе конкретный вопрос задал при Порошенко Жюля усералсь визжала за тарифный геноцид свейчас при ЗЕкловуне закнулась и молчит, ты Жюльканутый всё прекрасно понял и начал визжать про времена от царя гороха при какой то Жюлии. ЧТо ты дурачка включаешь ЗЕбил Жюлькаботный
31.12.2020 18:34 Ответить
Сулима! Вали к КУЯМ! Задрав всіх своєю тупістю-селюк неотесаний !
31.12.2020 19:17 Ответить
Евреи уже несколько поколений селюками не бывают. Это насчет Сулимы.
01.01.2021 01:04 Ответить
И вот теперь, во всех этих делах Минюста США против бени по отмыванию денег после воровства из Привата, если где ни будь в процессе выяснения офшорных компаний мелькнёт имя или компашка действующего презедента - а вполне может быть, учитывая расследование в Лондоне по Привату, бени, клоуна, то Минюст америки будет приглашать преиздента на допросы в США.
31.12.2020 16:01 Ответить
этого хорошо. потужному приготовиться.
31.12.2020 16:16 Ответить
В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо после аналогичных заявлений США, касающихся собственности в Кентукки и Техасе. Источник: https://censor.net/ru/n3240018

Давно пора цю бородату бабуню посадити на нари
На зону, приватник ти наш
31.12.2020 16:22 Ответить
До Кентукі й Техасу додалося Огайо.
Американське правосуддя збирається відібрати в колишніх акціонерів Приватбанку нерухомість в Клівленді!
Беня в ах... ї , бо не встиг розпродати своє майно в США !👍🏼😄😄😄
31.12.2020 16:29 Ответить
Простое сравнение зарплат рабочих на предприятиях Порошенко и Коломойского говорит обо всём.
31.12.2020 16:31 Ответить
?????
01.01.2021 01:10 Ответить
Зарплата рабочих на предприятиях Коломойского гораздо меньше чем у Порошенко, ферштейн?
01.01.2021 02:06 Ответить
Зеленский обязан выдать коломойского США, иначе зекоманду ждут санкции
31.12.2020 17:08 Ответить
Продать свое майно в США невозможно Коломойскому в четырех штатах США они под арестом....
31.12.2020 17:25 Ответить
Отсидка и задержание в США, со временем ждет всех олигархов, связанных с москвой.
31.12.2020 19:22 Ответить
Кулеба вмовляе Байдена запросити Вову на инавгурцию , аби ШО? Похлопотать за БЕню - чи це Беня його там хоче викорисатити ги-ги- ги. А в Україні БЕня суди виграє БЛІН!
31.12.2020 19:34 Ответить
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3552
31.12.2020 19:37 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ ДОЛЖЕН УКРАИНЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАВРОВ.
31.12.2020 19:39 Ответить
Беня в рік Бика, не бикуй...Бо зараз рулят штати...
31.12.2020 19:59 Ответить
Надо побыстрее выдать Каломойшу американцам... Тюрьма его заждалась...
31.12.2020 20:20 Ответить
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3157
31.12.2020 20:40 Ответить
Нарешті!
31.12.2020 21:03 Ответить
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 4103
31.12.2020 21:10 Ответить
Зате у нашої влади питань до коломойського нема. Не дарма беня свого кишенькового болванчика зробив преЗЕдентом. П'ять років індульгенції йому забезпечено. А далі, тупе бидло обере наступного холуя коломойського з партії за майбутнє бені. Ще п'ять років. А там...новий проект якщо не скопититься.
31.12.2020 21:37 Ответить
Бойко их ЖОПЗЖ только что поздравил на 1+1 украинцев с Новым Годом, я чё то подумал что Коломойский дал добро на ввод российских оккупационных войск на территорию Юго востока Украины
31.12.2020 21:46 Ответить
Негры на омериканскай киче беню уже заждалисся.
01.01.2021 00:29 Ответить
"Ну що, допоможуть тобі твої мільярди підняти мило, містере олігарх?"
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 5180
01.01.2021 06:23 Ответить
Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters - Цензор.НЕТ 3753
01.01.2021 06:03 Ответить
Респект амерам! Якщо не наша, то хоч прокуратура США покарає цього виродка коломойшу
01.01.2021 09:13 Ответить
Тепер мені зрозуміло, чому клоун різко почав конфліктувати з коломоем - просто щоб його дупа не постраждала! Господи, які ж земразі все ж таки жалюгідні !
01.01.2021 10:42 Ответить
Страница 5 из 5
 
 