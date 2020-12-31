Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за "отмытые" средства, - Reuters

В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо после аналогичных заявлений США, касающихся собственности в Кентукки и Техасе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Коломойский, один из самых известных олигархов Украины и считающийся ключевым политическим покровителем президента Украины Владимира Зеленского, отверг предыдущие обвинения. Брюс Маркс, американский адвокат, представляющий интересы Коломойского, не ответил на запрос о комментариях по последней жалобе. Связаться с представителями другого бизнесмена, Геннадия Боголюбова, для получения комментариев не удалось. Ранее он никак не комментировал этот вопрос", подчеркивает издание.

В заявлении министерства юстиции США отмечается, что Коломойский и Боголюбов использовали незаконно присвоенные средства из украинского Приватбанка для покупки коммерческой недвижимости в Огайо.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе Приватбанка, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты. В целом, по данным Министерства юстиции, недвижимость в трех штатах США оценивается в 60 миллионов долларов.

