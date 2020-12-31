РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человека, выявлены 9 699 новых случаев, выздоровели - 11 803

По состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️ госпитализированы - 2704 человека;

▪️ летальных случаев - 209;

▪️ выздоровели - 11 803 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 055 047 человек;

🔺 выздоровели - 709 993 человека;

🔺 летальных случаев - 18 533;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5585615.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 111471 случай;

Винницкая область - 22 500 случаев;

Волынская область - 33 016 случаев;

Днепропетровская область - 58 561 случай;

Донецкая область - 36 391 случай;

Житомирская область - 39 202 случая;

Закарпатская область - 28 200 случаев;

Запорожская область - 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;

Киевская область - 59 204 случая;

Кировоградская область - 8 448 случаев;

Луганская область - 10 508 случаев;

Львовская область - 61 268 случаев;

Николаевская область - 30 900 случаев;

Одесская область - 71 125 случаев;

Полтавская область - 36 079 случаев;

Ривненская область - 40 990 случаев;

Сумская область - 40 642 случая;

Тернопольская область - 34 023 случая;

Харьковская область - 69 377 случаев;

Херсонская область - 17 752 случая;

Хмельницкая область - 39 187 случаев;

Черкасская область - 39 011 случаев;

Черновицкая область - 40 017 случаев;

Черниговская область - 29 897 случаев.

+5
Кількість смертей не зменшується.
Отже в нас просто припинили масове тестування.
+5
Вчера во "фридоме" (Киев) был новогодний концерт квартала95. Т.е это уже минимум третий концерт этих шутов за последнюю неделю. А вы еще спрашиваете откуда такие мелкие цифры по заболевшим в стране, и почему дурантин объявят только после новогодних праздников. Просто это бизнес зеленского и его друганов: корпоративы и концерты, они не хотят отказываться от такого количества бабла. Поэтому степановым и рисуются нужные цифры по заболевшим.
+4
Наказано смерті ковід зменшувати: писати іншу причину смерті
Наказано смерті ковід зменшувати: писати іншу причину смерті
Мы тебя услышали.
Кількість смертей не зменшується.
Отже в нас просто припинили масове тестування.
"Квартал" має провести Новорічні корпоративи, це не обговорюється !
та вже задовбав той цирк.
ненавиджу клованів.
От скажіть, антиковідники - чи від грипу вмирало стільки люду щодня ?
Під час "іспанки" вимирали цілими населеними пунктами.
А дбати про себе, в першу чергу мають самі власники "біомаси", бо як каже прислів"я "На державу надійся, а сам не плошай"!
та коли це було - ще до медицини.
давайте ближчу статистику порівняємо.
блин, да от вашей "веры" умирало не раз с 3040к. тушен на день - но вам это как-то
чего ты прицепился к статистике, которая настолько же правдива как и Сам Великий Ленин?
членораздельно, пажалуйста
типо ты не понял и так то?
вы, лицемеры, от вашей "веры" подохло в сотни раз больше двуногих чем от этого вируса.
так понятно?
или скажешь шо не на таком языке или не так "кому"(запятую) поставил?
Будьте толерантними, не турбуйте людину, вона вже почала святкувати Новий Рік...
Не всі віруси медицині підвладні, проти СНІДу вакцину так і не винайшли, з грипом фіфті-фіфті, як вгадають., а як піде справа з ковідною, невідомо. Бо і сам вірус не досліджений толком, і кінцевій результат ефективності вакцини невідомий, вірус наступного року може просто банально мутувати і поки на виробляють нової вакцини, знову прийдуть, Лох і Даун...
Тобто, нічого конкретного заперечити ви не можете. Гаразд.
Так СНІД же всього 40 років як "винайшли", при "медицині"...
А взагалі, прямих ліків від вірусів, на відміну від бактерій, немає, все зводиться до того - подолає хворобу сам організм, чи ні. А медичні препарати (процедури), спрямовані лише на підвищення опірних сил організму.
То э так, панэ. На Закарпатти маски не носять и рукы з мылом нэ мыють. Бо ковида ж нэмаэ, а то э грып )))
Завтра будет мало, а послезавтра очень много.
Бубочка уже записал новогодний видосик, как при нем похорошела Украина? Люди стали богаче, дороги дороже и здоровее, а война закончилась?
Не смотри его видосик.
Для тебя на "ПРЯМОМ" записан другой видосик.

В Україні за добу від COVID-19 померло 209 людей, виявлено 9 699 нових випадків, одужало- 11 803 - Цензор.НЕТ 6972
Краще дивитися поздоровлення П'ятого,ніж пів-шостого.
В Україні за добу від COVID-19 померло 209 людей, виявлено 9 699 нових випадків, одужало- 11 803 - Цензор.НЕТ 3626
На російській від тебе?
Якось не камільфо.
Зроби хочаб тітри.
зачем? шоп тебе понятно было? вот возьми, найди у ся Фотошоп, скачай рисунок, сделай, залей сюда, а перед этим на сайт шоп сюда ссылку и залилось, а потом я те поставлю "лайкос" - идет?
Вчера во "фридоме" (Киев) был новогодний концерт квартала95. Т.е это уже минимум третий концерт этих шутов за последнюю неделю. А вы еще спрашиваете откуда такие мелкие цифры по заболевшим в стране, и почему дурантин объявят только после новогодних праздников. Просто это бизнес зеленского и его друганов: корпоративы и концерты, они не хотят отказываться от такого количества бабла. Поэтому степановым и рисуются нужные цифры по заболевшим.
Ти що, не чув що в єйної супруги Ленки, навіть власного житла немає Баба в сорок років мріє про власний дах над головою Хай вже трохи підкосять бабла, може хоч на якусь хрущовку вистачить. Будь милосердним, дбай про ближнього.
А в чому проблема? З милим і на держдачі рай.
На держ-дачі, якась холера, люстри познімала і золото пообдирала, який-же тепер там рай?..
І яка ж це падлюка таке сотворила? Часом не "рука бариги"?
А які дурники ходять на їх концерти. Від цього кватралу у владі вже верне...
Неужели кто то еще верит в єту Ковид-брехню про Пандемию?
То э так, панэ. На Закарпатти маски не носять и рукы з мылом нэ мыють. Бо ковида ж нэмаэ, а то э грып )))
