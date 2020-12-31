В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человека, выявлены 9 699 новых случаев, выздоровели - 11 803

По состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️ госпитализированы - 2704 человека;

▪️ летальных случаев - 209;

▪️ выздоровели - 11 803 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 055 047 человек;

🔺 выздоровели - 709 993 человека;

🔺 летальных случаев - 18 533;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5585615.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 111471 случай;

Винницкая область - 22 500 случаев;

Волынская область - 33 016 случаев;

Днепропетровская область - 58 561 случай;

Донецкая область - 36 391 случай;

Житомирская область - 39 202 случая;

Закарпатская область - 28 200 случаев;

Запорожская область - 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;

Киевская область - 59 204 случая;

Кировоградская область - 8 448 случаев;

Луганская область - 10 508 случаев;

Львовская область - 61 268 случаев;

Николаевская область - 30 900 случаев;

Одесская область - 71 125 случаев;

Полтавская область - 36 079 случаев;

Ривненская область - 40 990 случаев;

Сумская область - 40 642 случая;

Тернопольская область - 34 023 случая;

Харьковская область - 69 377 случаев;

Херсонская область - 17 752 случая;

Хмельницкая область - 39 187 случаев;

Черкасская область - 39 011 случаев;

Черновицкая область - 40 017 случаев;

Черниговская область - 29 897 случаев.