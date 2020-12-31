В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человека, выявлены 9 699 новых случаев, выздоровели - 11 803
По состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️ госпитализированы - 2704 человека;
▪️ летальных случаев - 209;
▪️ выздоровели - 11 803 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 055 047 человек;
🔺 выздоровели - 709 993 человека;
🔺 летальных случаев - 18 533;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5585615.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 111471 случай;
Винницкая область - 22 500 случаев;
Волынская область - 33 016 случаев;
Днепропетровская область - 58 561 случай;
Донецкая область - 36 391 случай;
Житомирская область - 39 202 случая;
Закарпатская область - 28 200 случаев;
Запорожская область - 54 088 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;
Киевская область - 59 204 случая;
Кировоградская область - 8 448 случаев;
Луганская область - 10 508 случаев;
Львовская область - 61 268 случаев;
Николаевская область - 30 900 случаев;
Одесская область - 71 125 случаев;
Полтавская область - 36 079 случаев;
Ривненская область - 40 990 случаев;
Сумская область - 40 642 случая;
Тернопольская область - 34 023 случая;
Харьковская область - 69 377 случаев;
Херсонская область - 17 752 случая;
Хмельницкая область - 39 187 случаев;
Черкасская область - 39 011 случаев;
Черновицкая область - 40 017 случаев;
Черниговская область - 29 897 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отже в нас просто припинили масове тестування.
ненавиджу клованів.
А дбати про себе, в першу чергу мають самі власники "біомаси", бо як каже прислів"я "На державу надійся, а сам не плошай"!
давайте ближчу статистику порівняємо.
чего ты прицепился к статистике, которая настолько же правдива как и Сам Великий Ленин?
вы, лицемеры, от вашей "веры" подохло в сотни раз больше двуногих чем от этого вируса.
так понятно?
или скажешь шо не на таком языке или не так "кому"(запятую) поставил?
А взагалі, прямих ліків від вірусів, на відміну від бактерій, немає, все зводиться до того - подолає хворобу сам організм, чи ні. А медичні препарати (процедури), спрямовані лише на підвищення опірних сил організму.
Для тебя на "ПРЯМОМ" записан другой видосик.
Якось не камільфо.
Зроби хочаб тітри.