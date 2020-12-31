РУС
Новости Коронавирус и карантин
3 260 55

Китай выводит на рынок вакцину от коронавируса компании Sinopharm. Эффективность препарата - около 79%

В четверг Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm.

Об этом пишет Reuters,  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Sinopharm сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 79,34%.

"Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками, которые все еще проходят испытания", - пишет издание.

Вакцина Sinopharm указывает на прогресс, достигнутый Китаем в глобальной гонке за успешную разработку вакцин от COVID-19.

Четыре другие вакцины от Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук также находятся на финальных стадиях испытаний, что подчеркивает усилия Китая по разработке собственной вакцины, чтобы бросить вызов западным конкурентам.

Президент Си Цзиньпин пообещал сделать китайские вакцины глобальным общественным благом и заключил несколько крупных сделок на поставки в другие страны.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (3133) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+10
Вакцина не сертифицирована как и российская, эффективность хуже чем у европейских и американских, цена выше. Но наши придурки все равно собрались её закупать.
31.12.2020 08:59 Ответить
+10
Европейские и американские фарм компании не обязаны нам что-то продавать. Это зеленые долбодятлы должны были ездить к ним и договариваться, как это делал израиль, страны европы и др.
31.12.2020 09:35 Ответить
+5
Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79% - Цензор.НЕТ 4034
31.12.2020 09:38 Ответить
Вакцина не сертифицирована как и российская, эффективность хуже чем у европейских и американских, цена выше. Но наши придурки все равно собрались её закупать.
31.12.2020 08:59 Ответить
Ціну формує ринок.Неякісну купувати не будуть.Ефективність-не гірша,ніж в проблематичної астрозенеківської.
31.12.2020 09:06 Ответить
Цены формирует себестоимость и жажда наживы! Зомбированному охлосу в нашей стране будут колоть всякую китайскую или кацапскую херню...а тем кто в "теме" не будут ничего колоть!
31.12.2020 09:38 Ответить
Причины две - там можно получить откат и на украинцам зеленой блевотине *****.
31.12.2020 09:22 Ответить
Европейские и американские фарм компании не обязаны нам что-то продавать. Это зеленые долбодятлы должны были ездить к ним и договариваться, как это делал израиль, страны европы и др.
31.12.2020 09:35 Ответить
Ни одна из вакцин не прошла все необходимые испытания, тем не менее что делать?
31.12.2020 09:31 Ответить
так нормальную клоунам никто не продает.
С КЛОУНАМИ ТУПО НЕ ХОТЯТ РАЗГОВАРИВАТЬ
31.12.2020 10:53 Ответить
Применение европейских и американских вакцин в Украине - невозможно. Минус 70 для хранения - нет такого оборудования в Украине. И преступниками будут те, кто закукпит для страны такие вакцины.
31.12.2020 10:59 Ответить
Мудра влада може організувати пункти зберігання таких вакцин та возити туди людей для щеплення, але це не про зебілів, вони провакцинуються британськими чи німецькими препаратами, а для тупого піпла і китайська під'***** годиться.
31.12.2020 14:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

Olduser @travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream



Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
31.12.2020 13:08 Ответить
В Польщі одними з перших отримали прививки найвищі посадові особи і зробили вони це відкрито перед об'єктивами телекамер з трансляцією на всю Польщу тільки за ради того щоб населення Польщі їм повірило і якомога мосовіше прийняло участь у щепленні!
31.12.2020 09:01 Ответить
а про физраствор в фанфуриках ты думал?
31.12.2020 09:04 Ответить
Нащо? Такі тупі вигадки тільки антиваксери безмозглі розповсюджують.
31.12.2020 10:28 Ответить
То нехай всіх китайців колять.
А рашня не змогла навіть нормальний аспірин синтезувати. Про яку вакцину мова ?
31.12.2020 09:01 Ответить
Зачем писать чушь
31.12.2020 09:32 Ответить
відколи це правду називають чушь ?
31.12.2020 09:33 Ответить
ASTROZENECA тоже дураки, что связались с Гамалеей?
31.12.2020 09:44 Ответить
в який спосіб зв'язались ?
31.12.2020 09:45 Ответить
Заключили соглашения о совместных исследованиях
31.12.2020 11:36 Ответить
ну, дорогуша, клінічне випробування це дещо більше ніж дослідження.
31.12.2020 11:58 Ответить
Клинические испытания - это один из этапов исследований
31.12.2020 12:05 Ответить
Тобто, ви погоджуєтесь, що вакцину будуть випробовувати на москалях.
31.12.2020 12:14 Ответить
почали клінічне випробування своєї вакцини на кацапах ?
31.12.2020 09:46 Ответить
Вы к психиатру не пробовали обратиться?
31.12.2020 11:46 Ответить
а вам допомогло ?
щось не помітно - певно, ще працювати і працювати психіятрам над вами.
31.12.2020 11:59 Ответить
может 7.9%? так ещё поверю
31.12.2020 09:03 Ответить
Ну уж если даже китайцы признают что их вакцина хуже то там реальная эффективность процентов 50-60.
31.12.2020 09:05 Ответить
Уханьци клин клином вышибают.
31.12.2020 09:06 Ответить
Это очень удобно, тем кто все равно заболеет после 2 уколов этой вакцины будут просто говорить что им не повезло попасть в этот 21% неудачников.))
31.12.2020 09:08 Ответить
И заплатит за то, чтобы попасть в эти 21% ~1000 грн.
31.12.2020 11:05 Ответить
Один я прочитал свинофарм, это для кого вакцина?
31.12.2020 09:10 Ответить
Желаю тебе и твоей семье точно также переболеть, как я. А потом посмотрю, ушлепок, что ты тявкать будешь.
31.12.2020 11:31 Ответить
Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm Источник: https://censor.net/ru/n3240020\\\\\

Там коммунисты же - а гос-во поддерживает Свинофарм - наши опять купят какой-то "новичок"?
как мона вообще воспринимать красножопых ублюдков то?
даже видео есть - франц. медсестры распаковывают халаты и маски типо "помощь Китая"(но за деньги) и ..... много крепких слов используют.
31.12.2020 09:23 Ответить
Чето доверие к Китаю нет, особенно, когда от них же и пошел этот вирус. Добавить сюда еще коммунистический режим, который ввел у себя тотальную цензуру, чтобы ни слова плохого не сказали про Китай, и выходит серьезная причина для подозрений к этой вакцине.
31.12.2020 09:37 Ответить
Китай виводить на ринок вакцину проти коронавірусу компанії Sinopharm. Ефективність препарату - близько 79% - Цензор.НЕТ 4034
31.12.2020 09:38 Ответить
Всем кто верит в эффективность кацапской вакцины, предлагаю колоть ее прямо в голову, для того чтобы уберечь ягодицы, ведь думаете вы именно жопой, а не головой.
31.12.2020 09:38 Ответить
Логично. Очевидно так же нужно поступать со всеми кто верит в эффективность любой "ковидной " вакцины так как такие люди думают именно жопой а не головой.
31.12.2020 10:45 Ответить
Учора, на СТБ, в новинах бачив що Гівнюк заявив що ефективність вакцини, яку закупають в Китаї 97%
31.12.2020 09:43 Ответить
Ніколи не дивіться телебачення: бо буде прогресувати хвороба "ТБ головного мозку"!
31.12.2020 10:01 Ответить
Гниды узкоглазые. Заразили весь мир, а теперь своё говно с новым штаммом впихивают как вакцину. Какой дурак её вколет себе не знаю...
31.12.2020 09:57 Ответить
ЇЇ "https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi"
31.12.2020 10:51 Ответить
Китайці можуть собі це дозволити: при ефективності 79% (навіть якщо 21% будуть летальними) їх все одно залишиться не набагато менше мільярда!!!
31.12.2020 09:58 Ответить
І "українська" влада може собі це дозволити.
31.12.2020 10:54 Ответить
Да і хвороби смертельні вже не ті, і війни гібридні, і вакцини з ефективністб 79 %, і люди мілкі та тупі ...
31.12.2020 10:10 Ответить
О, "мудрий" нарід, твоя зелена влада про тебе вже "потурбувалась". Замовила те, що ще тільки виходить і менш ефективне. Різниця в ціні "онукам вистачить".

https://censor.net/ru/news/3239920/pervaya_partiya_kitayiskoyi_vaktsiny_sinovac_sostavit_700_tys_doz_besplatno_poluchat_vrachi_i_lyudi
31.12.2020 10:50 Ответить
Если вколоть 2 раза, то эффективность будет 1-0,21*0,21=0,956, т. е. 95,6%
31.12.2020 11:28 Ответить
Да хоть головой бейтесь об стену, и до потери голоса спорьте о качествах вакцины для США и ЕС сравнивайте с Рос и КИТАЙСКОЙ, но у вас нет ни какой! И все страны думают о СВОЁМ НАРОДЕ! И если кто то посмеет на сторону продать в ущерб своему народу, то правительство потеряет право на переизбрание. Что в этом не логичного? В 2022году может и поделятся, с барского плеча.
31.12.2020 11:55 Ответить
«Мы ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают после инсультов или воспаления мозга», - пояснил Ученые не нашли частиц вируса ни в самом мозге больных, ни в его сосудах. То есть капилляры мозга разрушились не из-за заражения SARS-CoV-2, а из-за очень высокой активности иммунитета, который начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов. В результате в них появились «дыры», только часть которых заполняли тромбы и микроглия (защитная ткань мозга). Вот это пугает, а кто переболел дауном не станет? Но противники прививок, вам можно и на красный свет переходить!
31.12.2020 12:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GDov-SeRaNM теплая китайская куртка
31.12.2020 14:03 Ответить
Хороша вакцина, надвоє баба ворожила, альбо вмре або буде жила.
31.12.2020 14:28 Ответить
 
 