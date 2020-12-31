Китай выводит на рынок вакцину от коронавируса компании Sinopharm. Эффективность препарата - около 79%
В четверг Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Sinopharm сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 79,34%.
"Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками, которые все еще проходят испытания", - пишет издание.
Вакцина Sinopharm указывает на прогресс, достигнутый Китаем в глобальной гонке за успешную разработку вакцин от COVID-19.
Четыре другие вакцины от Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук также находятся на финальных стадиях испытаний, что подчеркивает усилия Китая по разработке собственной вакцины, чтобы бросить вызов западным конкурентам.
Президент Си Цзиньпин пообещал сделать китайские вакцины глобальным общественным благом и заключил несколько крупных сделок на поставки в другие страны.
С КЛОУНАМИ ТУПО НЕ ХОТЯТ РАЗГОВАРИВАТЬ
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream
Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
А рашня не змогла навіть нормальний аспірин синтезувати. Про яку вакцину мова ?
щось не помітно - певно, ще працювати і працювати психіятрам над вами.
Там коммунисты же - а гос-во поддерживает Свинофарм - наши опять купят какой-то "новичок"?
как мона вообще воспринимать красножопых ублюдков то?
даже видео есть - франц. медсестры распаковывают халаты и маски типо "помощь Китая"(но за деньги) и ..... много крепких слов используют.
