Китай выводит на рынок вакцину от коронавируса компании Sinopharm. Эффективность препарата - около 79%

В четверг Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm.

Sinopharm сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 79,34%.

"Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками, которые все еще проходят испытания", - пишет издание.

Вакцина Sinopharm указывает на прогресс, достигнутый Китаем в глобальной гонке за успешную разработку вакцин от COVID-19.

Четыре другие вакцины от Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук также находятся на финальных стадиях испытаний, что подчеркивает усилия Китая по разработке собственной вакцины, чтобы бросить вызов западным конкурентам.

Президент Си Цзиньпин пообещал сделать китайские вакцины глобальным общественным благом и заключил несколько крупных сделок на поставки в другие страны.

