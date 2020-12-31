Массовую вакцинацию в Украине необходимо провести в марте-апреле, иначе будет катастрофа, - Порошенко
Массовую вакцинацию украинцев необходимо обеспечить в марте-апреле 2021 года. Кроме этого необходимо разработать механизм логистики препарата, чтобы сохранить его целебные свойства.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко отметил, что прежде всего необходимо провести одномоментное тестирование, чтобы выявить пути распространения коронавируса и остановить болезнь.
"Чтобы сразу проверить все контакты, иначе тестирование не имеет смысла, для того, чтобы сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус", - заявил Порошенко.
"Мы должны провести полное тестирование сейчас, до марта. Мы должны разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. Начиная с конца марта, в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев, по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальных ", - считает пятый президент.
"Любые позиции по локдауну, изоляции должны видеть свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля - это вакцинация. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Великобритании уже вакцинировано более 600 тысяч человек. По состоянию на сейчас во многих странах, начиная от Израиля и заканчивая Соединенными Штатами Америки, десятки и сотни тысяч вакцинированных. Скажите, пожалуйста, а сколько в Украине людей прошли вакцинацию? Ноль! ", - констатирует Петр Порошенко.
"Если сейчас не направить все усилия на то, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе", - отмечает он.
Порошенко привел данные по расследованию журналистов ВВС о том, что Украина в отличие от других стран мира предусматривает получение лишь 8 миллионов доз на весь 2021 год.
"Это означает, что провакцинировано может быть максимум 4 миллиона людей вплоть до 2022 года", - подчеркивает Порошенко.
"Мы должны обеспечить, как пишут журналисты ВВС, не менее 20-22 миллионов доз вакцины. Потому что это и есть покрытие всех групп риска: медицинских работников, лиц пожилого возраста, в первую очередь, домов престарелых, учителей, воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, представителей социальных служб, и в целом их количество составляет 20 миллионов. Абсолютно бессмысленно останавливаться на 2 или 4 миллионах доз вакцины ", - считает Петр Порошенко.
"Но речь идет не только о том, чтобы мы закупили эту вакцину. Речь идет о том, чтобы начиная с декабря был создан механизм логистики, потому что вакцины предусматривают такую логистику, которой у нас просто не существует. Так же, как и не существует нигде в мире. Потому что при температуре -18 эти вакцины не сохранишь. Напротив, если она попадает в температуру 15-18 градусов, вакцина тут же теряет свои свойства, которые помогают лечить", - говорит Порошенко.
Он отмечает, что у власти есть два месяца для того, чтобы создать логистику для вакцинации.
ХОТІЛОСЬ БИ,АЛЕ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ..
ТОМУ ЙМОВІРНІШЕ ВЖЕ ВОСЕНИ..разомз африкою..
Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.
ВЗАГАЛІ-ТО цілющі властивості речовин-у знахарок і ворожок,а не у медицині
Ну вибач,Пєтя,що тебе,з твоєю корупцією і Схемами теж досі не прийняли в ЄС!
то чого Пєтя ниє?
за "котли"
А Петру Алексєєвичу спасибо за помощь людям , которую его команда сейчас оказывает , не обращая внимания на
дикий вой мокшанских уродов !
На протестовану грошей у "держави" немає. Роздеребанені на " великому крадівництві ВАЗеленського".
1.ще не інфікована навіть третина популяції..
2.Вакцина(поки що)-на 9 місяців захищає.
3.Вірус мутує.куди-ніхто не скаже
Це у тому світлі, що в кінці тунелю, у білих капцях?
Який ти злий!
А втім я не проти.
можешь гулять, убогий !
Згоден! Зеленський - падлюка !
А до весни перехворіють всі наші незнайомі...
Ясна річ, це не будуть впкцини рф
И рошен ,гдидко , так и не продал, а какие клятвы давал
наприклад,угорщина відмовилась від рашистського фуфла Спутнік більше тому,що у лаптєногих відсутні потужності для випуску навіть мільйона доз..
Україна підписала перший контракт про постачання https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-ot-koronavirusa/ вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).
Міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується https://www.obozrevatel.com/politics/ukraina-poluchit-vdvoe-bolshe-besplatnyih-doz-vaktsinyi-protiv-covid-19-nemchinov.htm?_ga=2.240994886.434290157.1609006193-1361094868.1608138110&_gl=1*3i0xi0*_ga*MTM2MTA5NDg2OC4xNjA4MTM4MTEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTMwNzk4OC4yNy4xLjE2MDkzMTMzNTIuMA.. отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX - не 8 млн, а 16 млн безплатних доз.
Заступник міністра закордонних справ https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evgenij-enin.htm Євген Єнін заявив, що Польща пообіцяла https://news.obozrevatel.com/ukr/society/polscha-poobitsyala-viddati-ukraini-1-5-mln-doz-vaktsini-vid-covid-19-enin.htm передати Україні 1,5 млн доз вакцини .