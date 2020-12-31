РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7438 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 408 163

Массовую вакцинацию в Украине необходимо провести в марте-апреле, иначе будет катастрофа, - Порошенко

Массовую вакцинацию в Украине необходимо провести в марте-апреле, иначе будет катастрофа, - Порошенко

Массовую вакцинацию украинцев необходимо обеспечить в марте-апреле 2021 года. Кроме этого необходимо разработать механизм логистики препарата, чтобы сохранить его целебные свойства.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что прежде всего необходимо провести одномоментное тестирование, чтобы выявить пути распространения коронавируса и остановить болезнь.

"Чтобы сразу проверить все контакты, иначе тестирование не имеет смысла, для того, чтобы сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус", - заявил Порошенко.

"Мы должны провести полное тестирование сейчас, до марта. Мы должны разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. Начиная с конца марта, в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев, по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальных ", - считает пятый президент.

"Любые позиции по локдауну, изоляции должны видеть свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля - это вакцинация. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Великобритании уже вакцинировано более 600 тысяч человек. По состоянию на сейчас во многих странах, начиная от Израиля и заканчивая Соединенными Штатами Америки, десятки и сотни тысяч вакцинированных. Скажите, пожалуйста, а сколько в Украине людей прошли вакцинацию? Ноль! ", - констатирует Петр Порошенко.

"Если сейчас не направить все усилия на то, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе", - отмечает он.

Порошенко привел данные по расследованию журналистов ВВС о том, что Украина в отличие от других стран мира предусматривает получение лишь 8 миллионов доз на весь 2021 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский

"Это означает, что провакцинировано может быть максимум 4 миллиона людей вплоть до 2022 года", - подчеркивает Порошенко.

"Мы должны обеспечить, как пишут журналисты ВВС, не менее 20-22 миллионов доз вакцины. Потому что это и есть покрытие всех групп риска: медицинских работников, лиц пожилого возраста, в первую очередь, домов престарелых, учителей, воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, представителей социальных служб, и в целом их количество составляет 20 миллионов. Абсолютно бессмысленно останавливаться на 2 или 4 миллионах доз вакцины ", - считает Петр Порошенко.

"Но речь идет не только о том, чтобы мы закупили эту вакцину. Речь идет о том, чтобы начиная с декабря был создан механизм логистики, потому что вакцины предусматривают такую ​​логистику, которой у нас просто не существует. Так же, как и не существует нигде в мире. Потому что при температуре -18 эти вакцины не сохранишь. Напротив, если она попадает в температуру 15-18 градусов, вакцина тут же теряет свои свойства, которые помогают лечить", - говорит Порошенко.

Он отмечает, что у власти есть два месяца для того, чтобы создать логистику для вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Порошенко Петр (19649) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Зелебоби, ну де ви там? Така тема.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:40 Ответить
+16
Совет для Порошенко -- Купить вакцину, провакцинировать своих сторонников, остальньіе вьімрут иии вьі --Президент!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 09:44 Ответить
+15
Катастрофа в порошенка вже була ,коли не вибрали президентом.
показать весь комментарий
31.12.2020 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
10 вакцин ему одному вместо меня и моих родных
показать весь комментарий
31.12.2020 10:19 Ответить
Это поздно. Нужно сейчас начинать....
показать весь комментарий
31.12.2020 10:19 Ответить
Це манія величності чи комплекс Бога?
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
Нет - это шизофрения!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:35 Ответить
Нужно вакцинироваться в январе-феврале. В апреле-мае с теплом эпидемия и так пойдет на спад...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:24 Ответить
Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити в березні-квітні 2021 року.

ХОТІЛОСЬ БИ,АЛЕ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ..
ТОМУ ЙМОВІРНІШЕ ВЖЕ ВОСЕНИ..разомз африкою..


Крім цього, необхідно розробити механізм логістики препарату, щоб зберегти його цілющі властивості.


ВЗАГАЛІ-ТО цілющі властивості речовин-у знахарок і ворожок,а не у медицині
показать весь комментарий
31.12.2020 10:28 Ответить
Подрыв зеленых жоп предсказуем. Их рейтинг летит в трубу, а виноват в этом Петр Алексеевич.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:30 Ответить
Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!", - констатує Петро Порошенко.

Ну вибач,Пєтя,що тебе,з твоєю корупцією і Схемами теж досі не прийняли в ЄС!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:30 Ответить
вакцинацію РАНІШЕ ПРОХОДЯТЬ ЧЛЕНИ єС..

то чого Пєтя ниє?
показать весь комментарий
31.12.2020 10:38 Ответить
Тему про Петіну кАрупцію і схеми, так і будите "ківити" сьомий рік, чи вже факти приведете ?
показать весь комментарий
31.12.2020 10:40 Ответить
Зеленский будет первым президентом Украины, которого посадят за государственную измену. Если, конечно, Янучару в ********** раньше не выловят.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:33 Ответить
Взагалі-то першим мав би сісти Пєтя.
за "котли"
показать весь комментарий
31.12.2020 10:40 Ответить
лялька "Гундосик" з кітайського інтернет-мегазину
показать весь комментарий
31.12.2020 12:05 Ответить
Только не умрите от смеха.

Миша кРадуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу. Санта Барыга 😂😂😂

(С) Дзюрело
А Петру Алексєєвичу спасибо за помощь людям , которую его команда сейчас оказывает , не обращая внимания на
дикий вой мокшанских уродов !
показать весь комментарий
31.12.2020 10:35 Ответить
Вони вже закупили ... китайську. Очікують ПЕРШУ партію. Заразом і проексперементують на нарідові.
На протестовану грошей у "держави" немає. Роздеребанені на " великому крадівництві ВАЗеленського".
показать весь комментарий
31.12.2020 10:38 Ответить
Зеленые торбохваты за откаты с незарегистрированной китайской "вакцины" уложат в могилу полстраны, пока оставшиеся в живых не начнут строить виселицы на Крещатике...
показать весь комментарий
31.12.2020 11:28 Ответить
В марте-апреля вакцинация уже не нужна. За это время все переболеют.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:39 Ответить
ні..
1.ще не інфікована навіть третина популяції..
2.Вакцина(поки що)-на 9 місяців захищає.
3.Вірус мутує.куди-ніхто не скаже
показать весь комментарий
31.12.2020 10:42 Ответить
И тут Остапа понесло.....
показать весь комментарий
31.12.2020 10:50 Ответить
Целебные свойства эта пять, петр алексеевич
показать весь комментарий
31.12.2020 10:54 Ответить
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:56 Ответить
ну поблюй, поблюй, і поплач, поплач - повинно попустити і побачиш Пороха у новому світлі

а на майбутнє - піть надо меньше боярки, то й перестанеш обригуватись
показать весь комментарий
31.12.2020 11:45 Ответить
"... побачиш Пороха у новому світлі"?
Це у тому світлі, що в кінці тунелю, у білих капцях?
Який ти злий!
А втім я не проти.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:53 Ответить
все сказал?
можешь гулять, убогий !
показать весь комментарий
31.12.2020 12:07 Ответить
Подивись, недоколиханий довбенику, на себе - пхаєш отой во недоречні смайлики, як дівчисько-підліток або мала дитина. Дурень-дурнем і сказати нічого.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:48 Ответить
Лучше бы промолчал про этот развод короноверущих соплям
показать весь комментарий
31.12.2020 10:56 Ответить
После 8 января она и так придет., или "он" в виде песца. Провести вакцинацию весной 2021 это даже для ведущих стран мира невозможная задача. Тем более для таких отстойных как Раша, которая готова продать свою фуфловакцину всему миру но не может да и не сможет в 2021 году обеспечить даже свою недоимперию. так что Петро сказанул что то из области фантастики ( легко рассуждать со стороны и ставить нереальные планы, как при этом не относиться к такому "феномену" как Зепрезидент и его команда "чьих то слуг". Есть надежда что летом чуть чуть попустит, а вот до октября - ноября 2021 года конечно уже нужно будет в идеале провакцинировать значительное число граждан Украины ( хотя реально если удастся сделать это хотя бы для 25% это будет удача, больше не потянем)
показать весь комментарий
31.12.2020 11:00 Ответить
Який дебіл взагалі проводить вакцинацію весною? Це щоб люди в літню спеку не хворіли грипом??
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
Хай вакцинується той хто її,китайську вакцину,закупляє і свою родину не забуває вакцинувати китайським фуфломіцином !!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 11:33 Ответить
Ага, тут багато сидить послідовників цинічного бариги, якому поперек горла стоять цинічні бандери.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:13 Ответить
Зеленський не ділиться своїми статками.

Згоден! Зеленський - падлюка !
показать весь комментарий
31.12.2020 11:49 Ответить
Петя ,яка вкцинація,дороги треба будувати!!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 11:34 Ответить
Где, в Панаме?
показать весь комментарий
01.01.2021 01:24 Ответить
На фіга, якщо ми і всі наші знайомі вже перехворіли?
А до весни перехворіють всі наші незнайомі...
показать весь комментарий
31.12.2020 11:36 Ответить
Самые дорогие люди, которые есть в нашей стране - Президенты (ВСЕ!), Кабинет министров, ВСЕ депутаты. Вот с них и начните, пожалуйста! Ну нельзя же лишиться столь дорогих для народа людей страны. Да и вакцина, небось, недешевая...
показать весь комментарий
31.12.2020 11:47 Ответить
.
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
.


.
.
..
показать весь комментарий
31.12.2020 12:14 Ответить
Забувають люди Пецю, забувають.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:50 Ответить
Не вакцинация а утилизация зебилов
показать весь комментарий
31.12.2020 13:12 Ответить
Готовий вакцинуватись (в т.ч. платно) будь-яким препаратом, завезеним за сприяння ПО.Порошенка
Ясна річ, це не будуть впкцини рф
показать весь комментарий
31.12.2020 13:36 Ответить
а якщо не "за сприяння",то не будеш?))
показать весь комментарий
31.12.2020 17:24 Ответить
Схавай "шалену бджiлку" - попустит
показать весь комментарий
01.01.2021 01:23 Ответить
Масову вакцинацію в Україні необхідно провести в березні-квітні, інакше буде катастрофа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
показать весь комментарий
31.12.2020 15:13 Ответить
вот **** мальдивская загнула... в Германии массовую вакцинацию с лета 2021 планируют.. и деньги есть, просто столько вакцины нет.
И рошен ,гдидко , так и не продал, а какие клятвы давал
показать весь комментарий
31.12.2020 15:44 Ответить
новини не такі погані,просто вакцини поки що обмаль..
наприклад,угорщина відмовилась від рашистського фуфла Спутнік більше тому,що у лаптєногих відсутні потужності для випуску навіть мільйона доз..

Україна підписала перший контракт про постачання https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-ot-koronavirusa/ вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).

Міністр Кабміну Олег Немчінов підкреслив, що Україна готується https://www.obozrevatel.com/politics/ukraina-poluchit-vdvoe-bolshe-besplatnyih-doz-vaktsinyi-protiv-covid-19-nemchinov.htm?_ga=2.240994886.434290157.1609006193-1361094868.1608138110&_gl=1*3i0xi0*_ga*MTM2MTA5NDg2OC4xNjA4MTM4MTEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTMwNzk4OC4yNy4xLjE2MDkzMTMzNTIuMA.. отримати вдвічі більшу партію вакцини проти коронавірусу в межах COVAX - не 8 млн, а 16 млн безплатних доз.

Заступник міністра закордонних справ https://www.obozrevatel.com/ukr/person/evgenij-enin.htm Євген Єнін заявив, що Польща пообіцяла https://news.obozrevatel.com/ukr/society/polscha-poobitsyala-viddati-ukraini-1-5-mln-doz-vaktsini-vid-covid-19-enin.htm передати Україні 1,5 млн доз вакцини .
показать весь комментарий
31.12.2020 17:22 Ответить
вакцин к тому времени физически столько не произведут.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:20 Ответить
У слепотрастого, наверное, рассчитали, что начало вакцинации физически может начаться не раньте, чем через месяц после этого и тем самым подготовили платформу для очередного воя!!! Чувак явно готовит почву для след. выборов.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:00 Ответить
Це манія величності чи комплекс Бога?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:03 Ответить
Вот нет катастрофы, а она откуда то должна взяться, прям по расписанию. На руку глобалистам играет экс-президент.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:53 Ответить
катастрофи у світі: цунамі, землетруси,торнадо, повені.... катастрофи в Україні: Зеленський,Порошенко,Янукович....
показать весь комментарий
01.01.2021 06:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 