Массовую вакцинацию в Украине необходимо провести в марте-апреле, иначе будет катастрофа, - Порошенко

Массовую вакцинацию украинцев необходимо обеспечить в марте-апреле 2021 года. Кроме этого необходимо разработать механизм логистики препарата, чтобы сохранить его целебные свойства.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что прежде всего необходимо провести одномоментное тестирование, чтобы выявить пути распространения коронавируса и остановить болезнь.

"Чтобы сразу проверить все контакты, иначе тестирование не имеет смысла, для того, чтобы сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус", - заявил Порошенко.

"Мы должны провести полное тестирование сейчас, до марта. Мы должны разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. Начиная с конца марта, в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев, по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальных ", - считает пятый президент.

"Любые позиции по локдауну, изоляции должны видеть свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля - это вакцинация. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Великобритании уже вакцинировано более 600 тысяч человек. По состоянию на сейчас во многих странах, начиная от Израиля и заканчивая Соединенными Штатами Америки, десятки и сотни тысяч вакцинированных. Скажите, пожалуйста, а сколько в Украине людей прошли вакцинацию? Ноль! ", - констатирует Петр Порошенко.

"Если сейчас не направить все усилия на то, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе", - отмечает он.

Порошенко привел данные по расследованию журналистов ВВС о том, что Украина в отличие от других стран мира предусматривает получение лишь 8 миллионов доз на весь 2021 год.

"Это означает, что провакцинировано может быть максимум 4 миллиона людей вплоть до 2022 года", - подчеркивает Порошенко.

"Мы должны обеспечить, как пишут журналисты ВВС, не менее 20-22 миллионов доз вакцины. Потому что это и есть покрытие всех групп риска: медицинских работников, лиц пожилого возраста, в первую очередь, домов престарелых, учителей, воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, представителей социальных служб, и в целом их количество составляет 20 миллионов. Абсолютно бессмысленно останавливаться на 2 или 4 миллионах доз вакцины ", - считает Петр Порошенко.

"Но речь идет не только о том, чтобы мы закупили эту вакцину. Речь идет о том, чтобы начиная с декабря был создан механизм логистики, потому что вакцины предусматривают такую ​​логистику, которой у нас просто не существует. Так же, как и не существует нигде в мире. Потому что при температуре -18 эти вакцины не сохранишь. Напротив, если она попадает в температуру 15-18 градусов, вакцина тут же теряет свои свойства, которые помогают лечить", - говорит Порошенко.

Он отмечает, что у власти есть два месяца для того, чтобы создать логистику для вакцинации.

