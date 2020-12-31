РУС
Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет", - Шабунин о взрывчатке возле квартиры матери

Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой

Правоохранительная система Украины не способна обеспечить элементарную безопасность своих граждан.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил активист Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывной (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", - подчеркивает он.

"Правоохранительная система не может обеспечить уже даже не справедливость - элементарную безопасность своих граждан. Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность /коррумпированность /госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы", - отмечает Шабунин.

При этом он подчеркивает, что все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная. По мнению активиста, правоохранительная, судебная и система политики безопасности деградируют/продаются с пугающей скоростью. "Скоростью, которая все меньше совместима с выживанием страны", - убежден он.

Возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

"И на все это политическое руководство страны реагирует, в лучшем случае, видосикамы, в худшем - защитой от наказания управленцев этих деградированных систем. Не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений", - добавил Шабунин.

"Или мы, украинцы, восстановим государственные институты, или перестанем существовать как страна. Я убежден, что мы восстановим. С Божьей помощью это произойдет значительно быстрее, чем бы того хотелось олигархам, русским и всей коррупционной шобле, которая их обслуживает. Попутно напомню, Нацполиция Авакова за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках и говорить не приходится", - подытожил Шабунин. 

взрывчатка (854) Нацполиция (16712) Ровно (536) Шабунин Виталий (605)
+18
Шабунін таке ж гівно як і Зечмо
31.12.2020 09:57 Ответить
+16
А чем недоволен? Наслаждайся своим "только бы не Порошенко".
31.12.2020 10:00 Ответить
+8
Это при Порохе можно было врать и поливать инфогавном без наказанно, а при чИлавеколюбивом выдающемся руковАдителе Вселенной ВаЗеленском, граната под дверью это проявление демократии и любви..
Теперь жри Шабунька то, чего ты заслужил!
31.12.2020 10:11 Ответить
Шабунін таке ж гівно як і Зечмо
31.12.2020 09:57 Ответить
Обоснуй... дай предположу: шабунин - соросенок.
31.12.2020 10:08 Ответить
це не спростовує того, що він - гівно. Таких - багато. Олігарх Пінчук, наприклад...
31.12.2020 10:15 Ответить
Наближається суд Лінча над олігархами, які є реальними замовниками всього цього бардаку та нападів на активістів!
31.12.2020 10:42 Ответить
а дрони будуть?
31.12.2020 13:00 Ответить
Он богохульствовал и осуждал святого Петра Святосладкого. Сжечь его!
31.12.2020 10:15 Ответить
я не прихильник Порошенко,але те,що він був найнятий певний час працювати проти Бариги -лише підтвердЖує,що ВОНО- "білобрисе" ЧМО.
31.12.2020 10:20 Ответить
я НЕ ПРИХИЛЬНИК СВЯТОГО ПЕТРА ОЛЕКСiЙОВИЧА. - отак правильно. 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 12:42 Ответить
чистопородний кацап, що ще від нього чекати
31.12.2020 13:01 Ответить
Авакова та Баканова потрібно знімати з посад, вони не працюють а лише витрачають наш час!
31.12.2020 10:21 Ответить
"....Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПР) в опровержении информации о якобы злоупотреблениях этой организацией грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. В связи с этим ГФС проверяет обнародованные депутатом Павлом Пинзеником данные о мошенничестве со стороны данной ЦПР. По данным следствия, значительный объем средств, полученных от международных доноров, был выведен на несколько десятков ФОПов, принадлежащих, в том числе, самим сотрудникам центра.По мнению юристов, в случае подтверждения фиктивности этих операций руководителей ЦПК может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность

На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."

".....Поводом для иска активистов к депутату стала история годичной давности. В мае 2017 года Павел Пинзеник провел брифинг, на котором обнародовал материалы расследования общественной организации «Национальный интерес Украины». ЦПК в 2013-2016 годах получил от грантодателей 1,2 млн долларов. Средства были выделены на реализацию ряда социальных программ. По мнению авторов расследования, в большинстве случаев выполнение этих программ было слабо подтверждено, а донорам предоставляли недостоверную информацию о достигнутых результатах.
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
31.12.2020 12:42 Ответить
Поросенко с Мертвечуком тебе об этом рассказали?
31.12.2020 10:16 Ответить
не,кацапня типа влексеевых .
чо там,трусы стираете своим соросятам?
31.12.2020 10:32 Ответить
Він з дитинства таким був-хитрим,безпринципним,слизьким і підлуватим!
31.12.2020 11:14 Ответить
Разборки между папой Бубочки и мамой Шабунина?
31.12.2020 09:59 Ответить
А чем недоволен? Наслаждайся своим "только бы не Порошенко".
31.12.2020 10:00 Ответить
Це вже дуже гівняний самопіар! (ІМХО)
31.12.2020 10:03 Ответить
це рука кремля підкинула выбуховку
31.12.2020 10:05 Ответить
"Насрати Вашій мамі у великодній очіпок!"©
31.12.2020 10:07 Ответить
Фаріонисі треба вчитись у Вас справжній українській мові...
31.12.2020 10:25 Ответить
Йов, дуже не вихваляйте, абис не зкурвивси!
Гречно перепрошую, шановний мосьпане, але ж ся згляньте, звідкіля ж серед мене ся взяти тієї справжньої української мови, де б мені було її надибати? Нехай Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство, сама-саміська іграшка й та зплескана з грубого заліза, вітамінне недоїдання й колиска з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо коли у колиски провалювалоси дно, завжди падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під колискою зненацька опиняласи отай во раніше згадана клята цяцянка із залізяччя, най во її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є вичерпний перелік злиднів та скрут, що мене спіткали. А ще отій во кляті бамбули та вар'яти, що у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й надалі) позабанують всі кнайпи, здибанки й колиби, що статечним газдам не стане де й порцією горівки ся почастувати.
(писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
P.s. Ніц не згадуйте отуй во кляту Люциперову вуйну Фаріон, абис її лукавий щезник сплюндрував, - бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно.
31.12.2020 11:44 Ответить
Ой, яка ж соковита мова! Як сі файно на душі. Най та кацапська щелепа вставними зубами поклацає.
31.12.2020 12:07 Ответить
Да знаю я этого доморощенного филолога лубочного, ничтоже сумняшеся в его бахвальстве и жеманстве. Споткнётся на крыльце парадной, зашибёт макушку о поребрик и строит из себя искушённого ценителя малороссийского наречия - взалкал прослыть притчей во языцех.
01.01.2021 06:05 Ответить
Так у нас на Тернопільщині говорили.
31.12.2020 19:52 Ответить
С Божьей помощью это произойдет значительно быстрее

ахах, да, да, почитай про то шо твой "бог" вытворял - и я же не вру и не лгу - "тамженаписано"
31.12.2020 10:08 Ответить
Різдвяні писанки.
31.12.2020 10:08 Ответить
Мама, визивай поліцію!
31.12.2020 10:10 Ответить
Это при Порохе можно было врать и поливать инфогавном без наказанно, а при чИлавеколюбивом выдающемся руковАдителе Вселенной ВаЗеленском, граната под дверью это проявление демократии и любви..
Теперь жри Шабунька то, чего ты заслужил!
31.12.2020 10:11 Ответить
Не согласен. Жрать придется всем без исключения.И я не сторонник, что бы кому нибудь из злорадствующих или их родственникам подложили под дверь такой же "подарок" на новый год. Не стоит превращаться в скотов.
31.12.2020 10:59 Ответить
Украинский Навальный. Но почему мировой общественности по**й?
31.12.2020 10:12 Ответить
наваляти би обом... мені обох не шкода, коли їх ***** і ***** травлять, чи новічком, чи толом.
31.12.2020 10:16 Ответить
Мог бы придумать и поинтересней.
31.12.2020 10:13 Ответить
Для этого нужно иметь мозги.
31.12.2020 12:09 Ответить
Яке ж воно нице,це "соросятко" Шабунін...
Кому воно здалось,продажне..?
і купити його дешевше,ніж винаймати для нього кілера...
31.12.2020 10:18 Ответить
Я не знаю хто такий Шабунін і його мама.
Але! Так не вбивають, хотіли би вбити - вбили би. Шеремета хотіли вбити - вбили. А підкинути гранату під двері, та ще й так недолуго це не спроба вбивства, це дитсадок та журнашюшне верещання.
31.12.2020 10:22 Ответить
Граната для Вітренко
Навряд чи хтось згадає вже цю історію
https://zaxid.net/blogi_tag50977/ Блоги - https://zaxid.net/blogger/blogger_u51769/ Сергій Руденко

2 жовтня 1999 року після зустрічі з виборцями у Кривому Розі дві гранати РГД-5 пожбурили в тодішнього кандидата у президенти Наталію Вітренко та двох її довірених осіб - Володимира Марченка та Наталію Лимар. Постраждало 45 людей.
Рейтинг Мороза пішов до низу. Кучма у другому турі виграв вибори у Симоненка.
У замовленні теракту звинуватили керівника виборчого штабу у Кривому Розі Олександра Мороза - Сергія Іванченка. Було засуджено 5 осіб. Іванченко отримав 15 років. Пізніше - після оприлюднення плівок майора Мельниченка мова йшла про причетність до замаху на лідера ПСПУ спецслужб. Щоправда, далі цього справа не пішла.
У 2004 році Кучма помилував Іванченка
31.12.2020 11:14 Ответить
ОДИН ДЛЯ РЕЙТИНГА И СВОЕГО ОПРАВДАНИЯ ОРГАНИЗОВУЕТ ПОХИЩЕНИЕ СОБСТВЕННОГО АДВОКАТА. 😆😅🤣😂😝
ДРУГОЙ ЕЩЁ ЦИНИЧНЕЕ, ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ СОБСТВЕННУЮ МАТЬ. 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 10:23 Ответить
тому що Чмо.(
31.12.2020 11:15 Ответить
А чего он хочет то, чтоб все его родственников охраняли круглосуточно. Да и кому он нахрен нужен. А если боится чего то нанимай охрану сам.
31.12.2020 10:25 Ответить
Це справжнє паскудство - використовувати маму для власного піару...І при цьому ганити владу...А я ще пам"ятаю ефір на каналі Пінчука,і Зєлю там біля мікрофону,який запопадливо і по холуйськи ловив поради Шабуніна та іншої соросні...
31.12.2020 10:29 Ответить
дешовый Пиар чтобы все помнили хфамилию этого "антикорупционера".....
31.12.2020 10:29 Ответить
кому оно нужное? за что его убивать? за то, что он знает секретный проход к платному туалету на рязанском вокзале?
хоть как-то пытается бедняга пиариться, но получается плохо.
31.12.2020 10:30 Ответить
О, Боже! Та на фиг ты кому-то, вонючка, сдался! Об тебя никто мараться никогда не будет, и не надейся)
31.12.2020 10:50 Ответить
Да кому ты нужен, говнюк белобрысый, от тебя ни пользы стране, ни вреда коррупционерам.
31.12.2020 11:03 Ответить
Лутше б они нас продали Американцам а так продадут России с патрохами
31.12.2020 11:20 Ответить
Был такой фильм 'Стой, или моя мама будет стрелять'
31.12.2020 11:38 Ответить
А такого б не було, якби мама любила швидкість.
31.12.2020 12:09 Ответить
Ой.... Шабунін каміння розкидав, прийшов час його збирати.
31.12.2020 12:24 Ответить
Поставили б задачу - давно б убили. А так ще питання хто і для чого це непотрібне залізо підклав... схоже на цирк на дроті.
31.12.2020 12:40 Ответить
а запалы в гранаты вставить просто забыли...))))
31.12.2020 14:02 Ответить
Хотели пустой гранатой убить маму Шабунина, за его правдорубческую деятельность отчасти на благо Бени...тьфу!
31.12.2020 14:15 Ответить
этот синдром называется мания преследования - лечиться надо
31.12.2020 14:45 Ответить
Скільки ж тут, в коментах, пісюнів ватно-баранячих кацапоорінтованих.
31.12.2020 14:53 Ответить
во какао боты на Шабунина накинулись.
теперь ясно откуда ноги растут.
31.12.2020 16:28 Ответить
Как можно убить гранатой без запала? Просто курьер НП принес гранаты,мамы дома не было - вот и оставил под дверью.Запалы досьавят позже...
31.12.2020 19:03 Ответить
 
 