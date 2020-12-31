Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет", - Шабунин о взрывчатке возле квартиры матери

Правоохранительная система Украины не способна обеспечить элементарную безопасность своих граждан.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил активист Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывной (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", - подчеркивает он.

"Правоохранительная система не может обеспечить уже даже не справедливость - элементарную безопасность своих граждан. Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность /коррумпированность /госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы", - отмечает Шабунин.

При этом он подчеркивает, что все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная. По мнению активиста, правоохранительная, судебная и система политики безопасности деградируют/продаются с пугающей скоростью. "Скоростью, которая все меньше совместима с выживанием страны", - убежден он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

"И на все это политическое руководство страны реагирует, в лучшем случае, видосикамы, в худшем - защитой от наказания управленцев этих деградированных систем. Не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений", - добавил Шабунин.

"Или мы, украинцы, восстановим государственные институты, или перестанем существовать как страна. Я убежден, что мы восстановим. С Божьей помощью это произойдет значительно быстрее, чем бы того хотелось олигархам, русским и всей коррупционной шобле, которая их обслуживает. Попутно напомню, Нацполиция Авакова за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках и говорить не приходится", - подытожил Шабунин.