7 671 78

В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора. ФОТО

В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора. ФОТО

Ривненская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения подозрительных предметов у квартиры матери активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Вечером 30 декабря 2020 года в г.Ривне у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ривненской области, взято на контроль руководством Офиса Генерального прокурора.

В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора 01
В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора 02
В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора 03
В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора 04
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривне обнаружено самодельное взрывное устройство.

Автор: 

Топ комментарии
+9
Сразу же оговорка: шабунин мне несимпатичен. Но пока альбинос обличает всю королевскую рать, я готов слушать ...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:16 Ответить
+8
На слові соросьонок кацап спалився...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
+7
Макети гранат є тільки у правоохоронців і саме вони і влаштували цю провокацію, щоб відімстити за послідовну позиції Шабуніна по притягненню до відповідальності Татарова! Авакова та Баканова потрібно знімати з посад!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Собирались взорвать...."
показать весь комментарий
31.12.2020 10:08 Ответить
гранаты у них не той системы!))
показать весь комментарий
31.12.2020 10:20 Ответить
Макети гранат є тільки у правоохоронців і саме вони і влаштували цю провокацію, щоб відімстити за послідовну позиції Шабуніна по притягненню до відповідальності Татарова! Авакова та Баканова потрібно знімати з посад!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:57 Ответить
РАНЬШЕ ТАКИЕ МАКЕТЫ БЫЛИ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ. 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
31.12.2020 11:34 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показать весь комментарий
31.12.2020 11:38 Ответить
ДИТИНКО, ЗАПИТАЙ У СВЕi МАМИ iЗ ТАТОМ. ВОНИ ТОБi РОЗКАЖУТЬ ШО ТАКОЭ НВП. 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
31.12.2020 11:42 Ответить
На НВП були макети на яких живого місця не було, а ці нові тільки но з упаковки зі складів.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:44 Ответить
Так це було давно, зараз вже такі макети є тільки в ментовці, ДСНС, СБУ, НГУ та СБУ. Схоже що взяті ці макети з арсеналів правоохоронців і це нескладно довести. Макети з вихолощеними зарядами абсолютно нові непокоцані, тільки з упаковки, їх ніхто для навчання не використовував, на них немає інвентарних номерів, отже вони тільки но зі складу і відразу в "роботу" по залякуванню активістів та журналістів! Думаю що друзі Ігора Палиці, яких він приютив на Волині після їх звільнення по люстрації з одеської ментовки, привезли ці макети з сусідньої області і підкинули активісту, який заважає Коломойському.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:43 Ответить
iXПЕРДь 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
31.12.2020 11:48 Ответить
той єгорка упоротий, з ним сперечатись час гаяти, у спам того икзперда
показать весь комментарий
31.12.2020 12:56 Ответить
продаются свободно , токи черные , или темно зеленые
видел год - полтора назад , эфок не видел , а рг , ргд , в новом году надо в магаз зайти и посмотреть
показать весь комментарий
31.12.2020 16:33 Ответить
Брешите , гниды калозеленые ! Ну , шабунин тоже хорош ! На Порошенко можно было грязь лить , а эти шакалы с вами панькаться не будут
показать весь комментарий
31.12.2020 10:26 Ответить
Ахахаха!
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1184
показать весь комментарий
31.12.2020 10:43 Ответить
Это зедебилы после айкосов?
показать весь комментарий
31.12.2020 11:35 Ответить
Возможно... но это петя на работе.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:56 Ответить
Українською спочатку навчися писати, а потім судитимеш про патріотизм тут!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
О, кацапа понесло... Чо ховаєшся під гейропейським швейцарським стягом? Триколора встидаєшся?
P.S. Ти дійсно щиро віриш у ці наміри Кузьменко? От скажи - ти дійсно думаєш, що вбивство маловідомого журналіста і удар із Града дозволили б змінити державний будуй?))
показать весь комментарий
31.12.2020 10:34 Ответить
Найсмішніше те, що мова про "удар із Града" велася через кілька років після вбивства журналіста, але якимось чином аваківці приплели ці фрази до звинувачень, бо "говорила про гради, значить хотіла дестабілізації і тому вбила журналіста". Певно в часі повернулася і бомбу підклала...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
Не Кузьменко , а Савченко Надя !
показать весь комментарий
31.12.2020 10:40 Ответить
Болт! Обнаружен.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:11 Ответить
подрывник слесарь-меломан
любит стерео
показать весь комментарий
31.12.2020 10:52 Ответить
І все тобі відомо, аж завидки беруть.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:14 Ответить
Тобі відомо хто мій партайгеноссе?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:58 Ответить
Much Ado About Nothing... таки соросенок-грантоед???
показать весь комментарий
31.12.2020 10:13 Ответить
Сразу же оговорка: шабунин мне несимпатичен. Но пока альбинос обличает всю королевскую рать, я готов слушать ...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:16 Ответить
Не обличает, а об....

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 451
показать весь комментарий
31.12.2020 10:36 Ответить
abso-fucking-lutely...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:47 Ответить
На слові соросьонок кацап спалився...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
так-так-так, друже, читай ніжче, якщо такий детектив і впізнав кацапа. Крім того, що соросьонок, він ще грантоїд клятий і має автівку і нови кросовки...
показать весь комментарий
31.12.2020 10:25 Ответить
Мля, ну чим вам всім той 90-річний дідуган Сорос не вгодив? Ну ладно, кацапи бояться його як чорт ладана, а українцям то що...

От кажуть, що Сорос допоміг Помаранчеву революцію зробити... навітья кщо і так, то після Помаранчевої революції у нас було 7-8% росту ВВП на рік, рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік і по 500-600 тис. нових машин люди купували щороку. Саме НОВИХ машин, а не блях, як зараз... І у Ахметова Криворіжсталь забрали!

Якщо Сорос дійсно до цього причетний, то я особисто йому вдячний - бо одразу після універу при Ющі мав зарплату 1200 баксів - я зараз маю менше!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:38 Ответить
))) Нед, ти знущаєгься з мене???? Таке враження, що ми вперше зустрінулись тут )))
За лекцію дякую, дуже дякую
показать весь комментарий
31.12.2020 10:45 Ответить
Я мартіні ледь не подавився)
тут https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment про об'єми прямих інвестцій в Украиїну з 2002 по 2020, тицніть мені коли саме таке було? Ну ті рекордні 10-11 мільярдів)) Рекордні були як раз при ******** з 2010 по 2013 по 5-6 мільярдів в рік, що були поцуплені з українського бюджету а потім заводились вже під виглядом інвестицій.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:52 Ответить
Ну ось, це більш авторитетне джерело

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

2005 - 7,8 млрд - ріст одразу у 4,5 раза порівняно з 1,7 млрд. в 2004 при Кучмі! А 10-11 млрд. це 2007-2008 рік...Навіть у кризовий 2009 було 4,8 млрд!
показать весь комментарий
31.12.2020 11:20 Ответить
2005? Продаж Криворожсталі за 5 мілліардів.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:38 Ответить
Ок, 7,8-5=2,8, в 1,5 раза більше, ніж при Кучмі. А в 2006 - уже 5,6 млрд - в 2 рази більше, ніж у 2005.

А в 2007 - майже у 2 рази більше, ніж у 2006...

А теперь порівняйте з цифрами за 2019 рік (за 2020 нема ще, але думаю все печально)
показать весь комментарий
31.12.2020 11:48 Ответить
А шо, неплохое поздравление для мамы.
Тихо, но сердито!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:14 Ответить
Дай бог , чтобы твоих родных так каждый день поздравляли
показать весь комментарий
31.12.2020 13:18 Ответить
Взрывчатка будет в какашке на коврике под дверью
показать весь комментарий
31.12.2020 10:15 Ответить
ага. наверно неплохо платят, если можно не работать
показать весь комментарий
31.12.2020 12:27 Ответить


У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7829
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
Как вариант, он сам же все это и устроил для пиара.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:23 Ответить
"Маму собирались убить" (с) У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9905

У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 647
показать весь комментарий
31.12.2020 10:25 Ответить
Шабунин, утикай из страны, не взорвут, так посадят, хотя бы хватило рожу намылить, но тут такие злобные враги твои, что болт на тебя ложат, а тебе надо светится, а то так серая личность.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:27 Ответить
Цікаво, просто поклали гранати перед дверима і все???

Якась суцільна маячня, а не спроба вбивства. Навіть якщо хотіли зробити вельми прозорий натяк, то зовсім недолуго вийшло.

Моєму товаришу зробили в 90-ті вельми прозорий натяк: поставили на розтяжку навчальну гранату ВСЕРЕДИНІ його улюбленої машини, яка була на модній сигналізації. А на водійське сидіння поклали записку: «Наступного разу буде бойова». Оце був натяк, а у Шабуніна гівно якесь, а не натяк
показать весь комментарий
31.12.2020 10:31 Ответить
який борцун такий і натяк
показать весь комментарий
31.12.2020 12:59 Ответить
У корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 369
показать весь комментарий
31.12.2020 10:33 Ответить
Я шо дурень себе боевые подкладывать.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:37 Ответить
Спасибо за Новогоднее настроение!
показать весь комментарий
31.12.2020 10:37 Ответить
Отакої!!!
Он любил болтать своим болтом....
показать весь комментарий
31.12.2020 10:38 Ответить
Ну ну , Шабуня 😄 важкі часи настали , для лохів з головним девізом ,, аби не Порошенко "
Зебеня жартувати не вміє і не поважає критику , запам'ятай і покайся !
показать весь комментарий
31.12.2020 10:47 Ответить
шапіто заразне, майте на увазі
показать весь комментарий
31.12.2020 11:14 Ответить
А Шабунин думал, что ЗЕ ему за все под елочку конфетки положит?

Это вам не Порох. Эти дома, машины жгут и гранаты подбрасывают.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:27 Ответить
горіла хата, палала,
в Рівному дівчина плакала...
показать весь комментарий
31.12.2020 11:33 Ответить
Подложил татаров,венедиктова стояла на шухере.Что Сорос хуже ахметова,он грабит Украину?Нужно посмотреть в каком доме живет Сорос,и в каких дворцах за наши деньги обитает ахметов,про заводы-пароходы можно не вспоминать.Шабунина хотя бы нужно благодарить,чуть ли не последний борец.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:31 Ответить
Блин, уже и взрывчатку из гранат п-здят.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:35 Ответить
Для вбивства літньої людини і цього може бути достатньо...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:04 Ответить
хорошая постановка. ему б в голливуде спецэфектами заниматься
показать весь комментарий
31.12.2020 12:16 Ответить
Ой, мой коммент удалили...
А шо, Шабунин кака, да? Да хер с ним, с Шабуниным. Мама Шабунина тоже кака?
показать весь комментарий
31.12.2020 13:06 Ответить
В голове генпркурора мозгов не обнаружено.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:07 Ответить
зачем сразу так? она довольно грамотная баба. как теоретик гражданского права. вот и сидела бы на жопе ровно в своем институте
показать весь комментарий
31.12.2020 13:13 Ответить
судя по фоткам, у гранат и запалов небыло.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:15 Ответить
беня с цирком зе-вавки, благодарит за поддержку на выборах.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:25 Ответить
шабунька робив усіх разом, тепер роблять його
показать весь комментарий
31.12.2020 14:36 Ответить
Тренувальні гранати Ф-1 чорного кольору. Всередені в них, щось, типу цементу. Бойові гранати завжди зеленного кольору. Всередені тротил 70 грамм. Якого кольору тротил? А якого кольору вміст правої гранати?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:49 Ответить
шото какао боты на Шабунина накинулись.
теперь ясно откуда ноги растут.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:26 Ответить
"банду" Микитася нашли в тот же день через несколько часов. Интересно будет сравнить с расследованием этого дела.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:41 Ответить
Да это просто онежидети фейерверк готовили праздничный
показать весь комментарий
31.12.2020 18:26 Ответить
Видно Шабуніні планують на якусь посаду і почався черговий піар.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:58 Ответить
Дешевый пиар продажного шабуньки для напоминания о себе))) Хочет как лещ или найен устроиться...
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
 
 