В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора. ФОТО

Ривненская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения подозрительных предметов у квартиры матери активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Вечером 30 декабря 2020 года в г.Ривне у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ривненской области, взято на контроль руководством Офиса Генерального прокурора.









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет", - Шабунин о взрывчатке возле квартиры матери

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривне обнаружено самодельное взрывное устройство.