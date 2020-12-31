Я готова поехать в Россию, есть темы для обсуждения, - президент Молдовы Санду

Президент Молдовы Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. Она готова обсудить приднестровский конфликт.

Об этом она сказала в эфире TV8, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем", - сказала она.

