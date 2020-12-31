Я готова поехать в Россию, есть темы для обсуждения, - президент Молдовы Санду
Президент Молдовы Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. Она готова обсудить приднестровский конфликт.
Об этом она сказала в эфире TV8, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.
"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем", - сказала она.
с новым годом.
Соответственно теперь вопрос к https://censor.net/ru/user/139376
"Чому кацапи ЗАВЖДИ переходять на анальні теми?
Це така скрєпа чи дія лишньої хромсоми?"
Га? Ну чого ж Ви мовчите, зайвохромосомноє Ви наше? Чи вже бояри хильнули та спати вляглися на сіні в стайні?
Идёт лесом
Короче, главное московских мразей отсечь, а там видно будет
Тiльки не пийте пані Санду той чай який вам запропонують на Кремлі
Может и тебе попробовать?
Есть куча третьих стран, на территории которых она будет в безопасности.
Плюс моральное давление европейцев на московитов.
Хочуть на своїж помилках,мабуть......От ,дУрні...........