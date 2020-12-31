Количество заражений COVID-19 в мире превысило 82,7 млн, число жертв - свыше 1,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на утро 31 декабря 82 млн 707 тыс. 976 случаев

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 805 тыс. 2, выздоровели почти 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 740 тыс. 468 инфицированных COVID-19, зафиксировано 342 тыс. 312 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 266 тыс. 674, число скончавшихся - до 148 тыс. 738, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 619 тыс. 200 заболевший, из них умерли 193 тыс. 875, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 232,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 57 человек, Индии - 107, Бразилии - 909.

