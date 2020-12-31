РУС
Количество заражений COVID-19 в мире превысило 82,7 млн, число жертв - свыше 1,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на утро 31 декабря 82 млн 707 тыс. 976 случаев

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 805 тыс. 2, выздоровели почти 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 740 тыс. 468 инфицированных COVID-19, зафиксировано 342 тыс. 312 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 266 тыс. 674, число скончавшихся - до 148 тыс. 738, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 619 тыс. 200 заболевший, из них умерли 193 тыс. 875, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 232,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 57 человек, Индии - 107, Бразилии - 909.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человека, выявлены 9 699 новых случаев, выздоровели - 11 803

А в Украине заболеваемость сама собой уменьшается.

Достаточно зажмуриться и подумать "само пройдет".
31.12.2020 11:09 Ответить
от "испанки" погибло более чем щас только зараженных = всех усадили на бутылки. что-то тут не то.
и кстати, население тогда было поменьше(весомый вклад в шо внесли товарищи Николашка№2 и его родственник - ... Фридрих или как то там император и австрийский тоже какой-то носитель короны)
31.12.2020 11:09 Ответить
Тут надо учитывать, что тогда бактериаольную пневмонию лечть было нечем. Хотя, не исключено, что и сам вирус был более смертоносным.
31.12.2020 11:19 Ответить
ну так сейчас тоже вирус тупо не лечится препаратами. вон как даже Трамп высрал шо если выпить моющие средства то.... дебилов станет поменьше))
какой-то вирусолог шо год молчал о вирусе высрал шо он чет с ДНК делает, вирус то. мол все еще впереди. наверное Путин или Китай сделал вирус, ибо реально непонятно - сколько времени уже изучают и не понимают
31.12.2020 11:28 Ответить
И что теперь-корпоративы,отменять?Вот догуляем-потом,локдаун.
31.12.2020 11:14 Ответить
Неужели кто то еще верит в Ковид и Пандемию? Целый год гуляет якобы смертельный Вирус и такие с пальца высосанные цифры? Дв оглянитесь вокруг! Все работники АТБ и Ашанов с Эпицентрами живы-здоровы! Они что, Вирусу неподвласны?
31.12.2020 11:41 Ответить
Свою почти вакцину Спутник кацапы производят в Казахстане , очень мудро не доверяя своим "мастерам" . Знают они своих .
Но вот что удивительно - сами казахи своих прививать будут Пфайзером , хоть тот и дороже в разы . Значит , и они знают и про кацапов и про их боярышниковскую вакцину .
А дура Влащенко тут пузыри пускает , что , мол , нужно забыть , что кацапы убийцы и отравители и хватать их вакцину , в ножки ***** кланяясь . Мол , такая беда пришла !
Я её умнее считал .
Но , как жизнь показывает - как бы баба не притворялась , а дурость её обязательно вылезет ...
31.12.2020 11:47 Ответить
http://10minut.info/2020/12/v-nigerii-golodnye-bunty-iz-za-koronavirusa-video/ а ти часом ті хто мав би вмерти від корони вмирають з голоду і від інших дійсно небезпечних хвороб, а ще куль та наркоти.
31.12.2020 14:23 Ответить
 
 