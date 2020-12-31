Нардеп "Голоса" Костенко о заключении Минобороны контракта о поставках ПКРК "Нептун": из-за действий Тарана закупка в 2020 году была на грани срыва

Ветерано АТО, народний депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что в 2020 году из-за действий министра обороны Андрея Тарана закупка для ВСУ береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун" была на грани срыва.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, под Новый Год, министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о заключении контракта на поставку берегового ракетного комплекса "Нептун" в Вооруженные Силы Украины. Это, в любом случае, положительная новость, поскольку РК "Нептун" должен стать важным звеном обороны морских рубежей Украины", - отметил Костенко.

Однако, по его словам, "из-за действий министра, закупка ракетного комплекса в 2020 году была на грани срыва".

"И даже сейчас, следует критически оценивать радостные заявления оборонного ведомства. Все понимают риски финансирования контракта, подписанного в аккурат "под елочку" - в конце бюджетного года. Также остаются открытыми количественные показатели заказа - сколько именно "Нептунов" и когда поступит в войска?", - добавил нардеп.

Он также отметил, что совместная консолидированная позиция прогрессивных сил, как среди депутатского корпуса, так и среди военных экспертов и аналитиков, заставляет власть идти в заданном ими направлении.

"Ведь, судя по управленческим решениям действующих руководителей, самостоятельная их деятельность может привести к полному уничтожению обороноспособности страны", - добавил Костенко.

Как сообщалось, "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке ВСУ в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.

