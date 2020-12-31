РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5634 посетителя онлайн
Новости
4 667 59

Нардеп "Голоса" Костенко о заключении Минобороны контракта о поставках ПКРК "Нептун": из-за действий Тарана закупка в 2020 году была на грани срыва

Нардеп

Ветерано АТО, народний депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что в 2020 году из-за действий министра обороны Андрея Тарана закупка для ВСУ береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун" была на грани срыва.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, под Новый Год, министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о заключении контракта на поставку берегового ракетного комплекса "Нептун" в Вооруженные Силы Украины. Это, в любом случае, положительная новость, поскольку РК "Нептун" должен стать важным звеном обороны морских рубежей Украины", - отметил Костенко.

Однако, по его словам, "из-за действий министра, закупка ракетного комплекса в 2020 году была на грани срыва".

"И даже сейчас, следует критически оценивать радостные заявления оборонного ведомства. Все понимают риски финансирования контракта, подписанного в аккурат "под елочку" - в конце бюджетного года. Также остаются открытыми количественные показатели заказа - сколько именно "Нептунов" и когда поступит в войска?", - добавил нардеп.

Он также отметил, что совместная консолидированная позиция прогрессивных сил, как среди депутатского корпуса, так и среди военных экспертов и аналитиков, заставляет власть идти в заданном ими направлении.

"Ведь, судя по управленческим решениям действующих руководителей, самостоятельная их деятельность может привести к полному уничтожению обороноспособности страны", - добавил Костенко.

Нардеп Голоса Костенко о заключении Минобороны контракта о поставках ПКРК Нептун: из-за действий Тарана закупка в 2020 году была на грани срыва 01

Как сообщалось, "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке ВСУ в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ"Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министерство обороны нейтрализовало попытки заблокировать пищевое обеспечение военнослужащих

Автор: 

Минобороны (9551) Голос партия (504) Костенко Роман (171) Таран Андрей (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
И сколько городов и посёлков освободили за 2 года земразей у власти?
показать весь комментарий
31.12.2020 11:45 Ответить
+10
Мариуполь, Краматорск, Славянск... продолжать? Там много.
Ну ты и га...дон, дядя.
Тебе напомнить, сколько бурятов с техникой, бк и топливом разгрузилось в том же Дебальцево? Непонятно тебе, ишак москальский, зачем от Изварино колонны российских танков и десантуры перли, не считаясь с потерями, чтобы в Дебальцево нашим котел успеть устроить? Порох с Меркель, Оландом и йухлом твоим любимым как раз за столом переговоров сидели, и йухло ждало известий о том, что в Дебальцево окружено наших 5-6 тыс человек. Вот это был бы аргумент на переговорах для йухла и для тебя заодно, да? Только отсос у вас, коцабчеги, вышел. Наши вышли из Дебальцево. Напомнить тебе, урод сепарский, сколько твоих братьев-бурятов там в шашлык переквалифицировали? Это Дебальцево тебе стократ дороже обошлось, чем нам. Кабздон после Дебальцево зае...ался по госпиталям скакать, пирамидки детские развозить. Вы бурят я очень рад! Мобильные кацапские крематории подзабыл уже, сепар? Старые шахты, заваленные хироямибамбаса из челябинских ****** тоже призабыл? Я тебе напоминаю. Сколько по ставкам и по посадками было распределено хироиф маладых рыспублик, вообще страшно вспомнить. Тварь ты, дядя. На том свете с тебя спросят за твою гнусность. А не перестанешь вонять сепаром, спросят еще и на этом.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:36 Ответить
+8
Все шло "как положено". ВСУ понемногу разваливали, оборонку свертывали, гнобили и лишали финансирования. Ермак трудился над развалом страны и армии, Таран помогал ему, чем мог, по военной линии. Беня только улыбался, набивая карманы нашими деньгами. Зеля пилил гундосики и плевался в КСУ. Мендель твитами регулировала экономику. И тут начались "непереливки". Байден вдул Трампу на выборах, вся кремлевская рать, от самого Трампа до Ермака и Додона вздрогнула. Как же теперь работать на кремль без помощи из США? Путин шо, не всесилен опять? Кто теперь прикроет путина? Это что получается: выйдет 21-го января Байден на работу, затребует отчет по делам и делишкам, допустим, в Украине, а там...?! А там Ермак ускоренными темпами 24/7 Украину кремлевской кувалдой в щебень дробит, а Таран ему в этом помогает?! С Ермаком понятно, он кадровый сотрудник какой надо конторы, его в Москву эвакуируют, а ему, Тарану, куда? В тюрьму за труды его ватн ратные? Ну нет! И сразу из мусорной корзины бумаги по Нептуну достал, скотчем склеил, на коленке старательно разгладил и любовно подписал. Теперь он сразу весь за Украину! Все, быть министром обороны Украины при Байдене готов! А зеленая шобла, это не про него, не про Тарана. Он завсегда за Родину, за Ста ... нет, теперь просто за Родину!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А этим лишь бы все критиковать, при этом не забывая упомянуть и свои якобы заслуги.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:30 Ответить
А это тот самый классический случай, когда сам стоял у истоков принятия кадровых решений и целый год наблюдал за этой провальной ситуацией в ракетной программе, а когда год закончился и пришло время подбивать грустные результаты, то ты какбе не причём и вообще, за всё самое хорошее и против всего плохого
показать весь комментарий
31.12.2020 11:43 Ответить
А хіба міністра оборони призначає не президент - а ВР?
показать весь комментарий
31.12.2020 13:40 Ответить
а казали, що він нічого, окрім відводити війська, не вміє
показать весь комментарий
31.12.2020 11:35 Ответить
И сколько городов и посёлков освободили за 2 года земразей у власти?
показать весь комментарий
31.12.2020 11:45 Ответить
Ну конечно, любая земразь уже и не помнит никакой новоотбросссии. Мрази, просто мрази.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:54 Ответить
Да и вообще только последняя зегнида может сравнивать потерю городов во время активных боевых действий, с тем чтобы их зечмо смогло посмотреть в глаза ***** и увидеть там мир.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:58 Ответить
Еще раз для тупых - такие сравнения может делать только ватная зегнида потому что тогда убивали сотнями украинских военных. А сейчас капитуляцию подписали имбецилы вроде тебя, которые голосовали за это миролюбывое криворожское быдло.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:37 Ответить
жаль в Одесе вас не всех сепаров поджарили
показать весь комментарий
31.12.2020 14:12 Ответить
В 2014 топлива небыло заправить ржавые танки, воевать нечем было, пришлось договариваться. За то время Порошенко создал боеспособную Армию, и добился международных санкций на Россию. Это в то время когда Зеля играл ху..м на рояле. А еслиб тогда в 2014 этот клоун был вместо Порошенка, ты бы сейчас свои писульки строчил прячась в подвале от градов. А вообще сепар ты гнилой
показать весь комментарий
31.12.2020 14:10 Ответить
2/3 Донбасса освободили.

Правда тебе, как коренному даунбасянину это, как серпом по яйцам. Поэтому ты тут и исходишь на говно с 2014-го.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:58 Ответить
Даунито хромосомо ты ватное.

Поэтому ватные суки типа ЗЕ для тебя свои. А патриоты типа Пороха чужие.

***** ты кацапская. И взгляды твои понятныю
показать весь комментарий
31.12.2020 12:09 Ответить
Мариуполь, Краматорск, Славянск... продолжать? Там много.
Ну ты и га...дон, дядя.
Тебе напомнить, сколько бурятов с техникой, бк и топливом разгрузилось в том же Дебальцево? Непонятно тебе, ишак москальский, зачем от Изварино колонны российских танков и десантуры перли, не считаясь с потерями, чтобы в Дебальцево нашим котел успеть устроить? Порох с Меркель, Оландом и йухлом твоим любимым как раз за столом переговоров сидели, и йухло ждало известий о том, что в Дебальцево окружено наших 5-6 тыс человек. Вот это был бы аргумент на переговорах для йухла и для тебя заодно, да? Только отсос у вас, коцабчеги, вышел. Наши вышли из Дебальцево. Напомнить тебе, урод сепарский, сколько твоих братьев-бурятов там в шашлык переквалифицировали? Это Дебальцево тебе стократ дороже обошлось, чем нам. Кабздон после Дебальцево зае...ался по госпиталям скакать, пирамидки детские развозить. Вы бурят я очень рад! Мобильные кацапские крематории подзабыл уже, сепар? Старые шахты, заваленные хироямибамбаса из челябинских ****** тоже призабыл? Я тебе напоминаю. Сколько по ставкам и по посадками было распределено хироиф маладых рыспублик, вообще страшно вспомнить. Тварь ты, дядя. На том свете с тебя спросят за твою гнусность. А не перестанешь вонять сепаром, спросят еще и на этом.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:36 Ответить
Так он же дурне про кАтлы слышало. А про то каким раком кацапам далось "взятие" Дебальцево ему забыли обьяснить и то что Меркель и Оланд имено тогда перестали видеть на бамбасе "гражданский конфлик". Я могу себе светлодарскую дугу при бубе, это бы была эпопея похуже прививок.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:20 Ответить
Порошенко освободил Славянск и Мариуполь, а твой клоун с улыбкой сдает територии за которых погибали украинцы
показать весь комментарий
31.12.2020 14:01 Ответить
Я тебе скажу идиот, это Марик и Славянск.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:14 Ответить
дарма він так, зю влада - хороша
особливо мені подобається відверта гівнорашкінська агентура
портновці, наприклад
показать весь комментарий
31.12.2020 11:43 Ответить
еге ж, а гівно - це вишукана страва на твоєму столі
а путєн - не *****
а рашка - не окупант
показать весь комментарий
31.12.2020 11:56 Ответить
саме тому задовго до виборів "процентам квартальний" навязували рашистсько путінську тезу "лиш би не Порошенко",?
показать весь комментарий
31.12.2020 13:34 Ответить
у звязку з втратою в Тебе нюху ,через рашистський вірус ,котрий запускав оккупант, через "квартал" ти і багато інших голосували "по приколу" лишь бы не порох"...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:02 Ответить
Именно поэтому при Порохе Портнова не было ни слышно не видно, а появился он, как только ты, **** конченая, ЗЕ президентом сделала.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:00 Ответить
Ти геть тупий? При Пороху вони всі потікали в рашку, тому і не сіли. А твій клоун дав їм можливість повернутися та керувати парадом, по дорозі просравши операцію по захопленню кацапських найманців, що вбивали людей на Донбасі. Тому йди в сраку, як казав твій зелений кумир.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:35 Ответить
Какой факт?
показать весь комментарий
31.12.2020 16:22 Ответить
"Ветерано Ато" ....
показать весь комментарий
31.12.2020 12:00 Ответить
Ветерано-депутано перднуло і полилось гівно по трубам)))
показать весь комментарий
31.12.2020 12:03 Ответить
Дик яму ж таваріщ Путєн пріказивал!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:03 Ответить
Шта???

ЗЕленый министр-уголовник обороны Таран, обвиняемый в измене Родине, чуть не провалил оборонный заказ?

Ну это так же неожиданно, как то, что кремлевский шут Зеленский покрывает коррупцию и сливает операции украинских спецслужб Роисе.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:13 Ответить
совковий тбаран
показать весь комментарий
31.12.2020 12:17 Ответить
Все шло "как положено". ВСУ понемногу разваливали, оборонку свертывали, гнобили и лишали финансирования. Ермак трудился над развалом страны и армии, Таран помогал ему, чем мог, по военной линии. Беня только улыбался, набивая карманы нашими деньгами. Зеля пилил гундосики и плевался в КСУ. Мендель твитами регулировала экономику. И тут начались "непереливки". Байден вдул Трампу на выборах, вся кремлевская рать, от самого Трампа до Ермака и Додона вздрогнула. Как же теперь работать на кремль без помощи из США? Путин шо, не всесилен опять? Кто теперь прикроет путина? Это что получается: выйдет 21-го января Байден на работу, затребует отчет по делам и делишкам, допустим, в Украине, а там...?! А там Ермак ускоренными темпами 24/7 Украину кремлевской кувалдой в щебень дробит, а Таран ему в этом помогает?! С Ермаком понятно, он кадровый сотрудник какой надо конторы, его в Москву эвакуируют, а ему, Тарану, куда? В тюрьму за труды его ватн ратные? Ну нет! И сразу из мусорной корзины бумаги по Нептуну достал, скотчем склеил, на коленке старательно разгладил и любовно подписал. Теперь он сразу весь за Украину! Все, быть министром обороны Украины при Байдене готов! А зеленая шобла, это не про него, не про Тарана. Он завсегда за Родину, за Ста ... нет, теперь просто за Родину!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:18 Ответить
прицільно, точно і що саме головне коротко
показать весь комментарий
31.12.2020 14:19 Ответить
Ща еще песни про корветы и "громы" пойдут. Да и вильхи окажутся нужными.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:26 Ответить
Про-хуйловец https://censor.net/ua/user/145656 активизировался на сайте не шутку. Как в последний раз.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:31 Ответить
Да. Тебе самое место в собачьей будке вместе с кацапскими прихвостнями, ублюдок.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:43 Ответить
Лучше быть патриотом Украины русскоязычным, чем коллаборантом україномовним, рвущим жопу за то, чтобы здесь была малороссия.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:20 Ответить
Таких як ти..хохлів ,а не українців треба позбавляти громадянства і нещядно пі№дити! ви гірше за всяких кацапів гидотних!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:21 Ответить
Не кормите кацапа, в игнор и он сам убьется.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:27 Ответить
Сказав кацап.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:06 Ответить
це наслідки дій вашингтону. коли там надають летальну зброю, а тут лампасники і картярі не хочуть свою робити, то які висновки можна зробити. Хочуть знову по ленінські та по троцькому - штики в землю і по домах. А може, якщо слідувати історії, караул устал.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:28 Ответить
Преступная халатность,на грани измены-только так можно трактовать действия МО в отношении первоочередного заказа КР"Нептун",ввиду в отсутствия у Державы надлежащего флота..Подыгрывание пацифисту Зе не делает чести Тарану и его министерству
показать весь комментарий
31.12.2020 15:28 Ответить
 
 