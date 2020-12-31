Геращенко о деле Микитася: Может в УПК внесли изменения, что "никому убивать нельзя, а Микитасю - можно?"

Истерики и передергивание фактов Микитасем и его защитой - попытка надавить на суд. Любой бандит, пойманный за совершенные им преступления, всегда пытается лгать, чтобы выгородить себя. Это - аксиома. Особенно хорошо это получается у богатых бандитов, которые могут нанять себе профессиональных лжецов в защитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя дело об избрании меры пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася.

Дальше, по его словам, используется стандартный набор манипуляций:

"Я - не я, и хата не моя!";

"Переписки сфальсифицированы! Голос похож на мой, но не мой!"

"Ich bin больной!"

"Оно и понятно - за организацию похищения и вымогательство можно получить лет 12 на нарах. А ведь так хочется снова красиво жить, ездить на Lamborghini, летать чартерами за счет средств 15 тысяч семей киевлян, так надеявшихся получить в срок свое жилье, заплатив наперед. Только, что-то не сильно складно врать получается. Как быть например с такими фактами? Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым 8 декабря в 12:30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно?", - подчеркивает Геращенко.

"Подстроен также звонок мамы школьника на линию "102", которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивляющегося мужчину в джип TOYOTA и увезли?", - пишет Геращенко, отмечая, что он подкрепляет запись вышеупомянутого звонка.

"Затем полиция сработала подозрительно быстро. Все это также было подстроено? По логике Микитася и его защитников - конечно! Полиция по камерам системы "Безпечне місто" отследила машину похитителей и установила примерный район на отшибе Киева, куда она заехала. А затем, это опять-таки было подстроено, патрульные полицейские выполнили свой долг, обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного. Затем освобожденный похищенный (вообще негодяй высшей меры) очень складно стал врать под запись про обстоятельства похищения и расказывать о разговорах с подозреваемым в организации похищения, во время того, как его душили и запугивали 4-ро бандитов", - иронизирует Геращенко.

Далее он также прикрепляет отрывок из видео показаний потерпевшего.

"В общем все объединились воедино против бедного Микитася. ￼Хотя ведь он в разговоре с мамой, перехваченном детективами НАБУ, осенью 2019 года прямо заявил:"Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже". Интересно, какие это "законные основания" ?!Может в Криминальный кодекс внесли изменения и в статью 115 - "никому убивать нельзя, а Микитасю - можно"?Ай Ай Ай, а мы то об этом и не знали! Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает. Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кто, как он считал, должны ему большие деньги за отсутствие результатов по "решалову" вопросов в правоохранительных органах, судя по всему успел. Поэтому, суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия. А все эти истерики и передергивания фактов защитой Микитася и им самим, являются лишь попытками надавить на суд. Имеющий уши - да услышит. Имеющий глаза - да увидит. Умеющий анализировать факты - да поймет, что вор и бандит должен сидеть в тюрьме", - отметил Геращенко.

"От имени руководства МВД выражаю благодарность маме и ее 12 летнему сыну за бдительность и неравнодушие! К сожалению, далеко не все родители так хорошо воспитывают своих детей, что видя как совершается злодеяния - не молчат и сообщают об этом родителям. А многие на месте этой женщины не стали бы звонить 102 и сообщать о похищении человека, поступая по принципу - "моя хата с с краю" и "чужие проблемы меня не касаются", - добавил Геращенко.