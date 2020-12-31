РУС
Геращенко о деле Микитася: Может в УПК внесли изменения, что "никому убивать нельзя, а Микитасю - можно?"

Истерики и передергивание фактов Микитасем и его защитой - попытка надавить на суд. Любой бандит, пойманный за совершенные им преступления, всегда пытается лгать, чтобы выгородить себя. Это - аксиома. Особенно хорошо это получается у богатых бандитов, которые могут нанять себе профессиональных лжецов в защитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя дело об избрании меры пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася.

Дальше, по его словам, используется стандартный набор манипуляций:

"Я - не я, и хата не моя!";

"Переписки сфальсифицированы! Голос похож на мой, но не мой!"

"Ich bin больной!"

"Оно и понятно - за организацию похищения и вымогательство можно получить лет 12 на нарах. А ведь так хочется снова красиво жить, ездить на Lamborghini, летать чартерами за счет средств 15 тысяч семей киевлян, так надеявшихся получить в срок свое жилье, заплатив наперед. Только, что-то не сильно складно врать получается. Как быть например с такими фактами? Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым 8 декабря в 12:30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно?", - подчеркивает Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все доказательства по делу Микитася - надлежащие, - Нацполиция

"Подстроен также звонок мамы школьника на линию "102", которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивляющегося мужчину в джип TOYOTA и увезли?", - пишет Геращенко, отмечая, что он подкрепляет запись вышеупомянутого звонка.

"Затем полиция сработала подозрительно быстро. Все это также было подстроено? По логике Микитася и его защитников - конечно! Полиция по камерам системы "Безпечне місто" отследила машину похитителей и установила примерный район на отшибе Киева, куда она заехала. А затем, это опять-таки было подстроено, патрульные полицейские выполнили свой долг, обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного. Затем освобожденный похищенный (вообще негодяй высшей меры) очень складно стал врать под запись про обстоятельства похищения и расказывать о разговорах с подозреваемым в организации похищения, во время того, как его душили и запугивали 4-ро бандитов", - иронизирует Геращенко.

Далее он также прикрепляет отрывок из видео показаний потерпевшего.

"В общем все объединились воедино против бедного Микитася. ￼Хотя ведь он в разговоре с мамой, перехваченном детективами НАБУ, осенью 2019 года прямо заявил:"Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже". Интересно, какие это "законные основания" ?!Может в Криминальный кодекс внесли изменения и в статью 115 - "никому убивать нельзя, а Микитасю - можно"?Ай Ай Ай, а мы то об этом и не знали! Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает. Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кто, как он считал, должны ему большие деньги за отсутствие результатов по "решалову" вопросов в правоохранительных органах, судя по всему успел. Поэтому, суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия. А все эти истерики и передергивания фактов защитой Микитася и им самим, являются лишь попытками надавить на суд. Имеющий уши - да услышит. Имеющий глаза - да увидит. Умеющий анализировать факты - да поймет, что вор и бандит должен сидеть в тюрьме", - отметил Геращенко.

"От имени руководства МВД выражаю благодарность маме и ее 12 летнему сыну за бдительность и неравнодушие! К сожалению, далеко не все родители так хорошо воспитывают своих детей, что видя как совершается злодеяния - не молчат и сообщают об этом родителям. А многие на месте этой женщины не стали бы звонить 102 и сообщать о похищении человека, поступая по принципу - "моя хата с с краю" и "чужие проблемы меня не касаются", - добавил Геращенко.

похищение (1699) Геращенко Антон (1438) Микитась Максим (155)
+16
Аваковский холуй поливает Микитася говном, потому что бабло за жилье для НГУ явно не мимо Авакова к Татарову проходило.
31.12.2020 11:52 Ответить
+14
Антонина, а когда откроют хоть одно дело против Бени или Рината???
Или им убивать можно ???
31.12.2020 11:42 Ответить
+13
Антоніна, агов !!!

може відмінили презумцію невиновності ?
ти вже призначив Микитася вбицею як і добровольців по справі Шеремета?

как это по сАбаковски.....
31.12.2020 12:29 Ответить
Да у нас много удивительного происходит в последнее время, и не без вашей помощи...
31.12.2020 11:41 Ответить
Антоніна, агов !!!

може відмінили презумцію невиновності ?
ти вже призначив Микитася вбицею як і добровольців по справі Шеремета?

как это по сАбаковски.....
31.12.2020 12:29 Ответить
ГЕРАщенко--стал сильно зеленой подстилкой
31.12.2020 16:03 Ответить
Какая ему разница чьей подстилкой быть, лишь бы на облизываемых им тарелках побольше да повкуснее оставалось.
31.12.2020 16:15 Ответить
Земрази выгораживают своих...
31.12.2020 11:42 Ответить
Щось це чмо у справі Татарова ні пари з вуст, а тут дивись, вилізло повоняти.
31.12.2020 12:00 Ответить
Так это и есть дело татарова, только с другой стороны.
показать весь комментарий
Антонина, а когда откроют хоть одно дело против Бени или Рината???
Или им убивать можно ???
31.12.2020 11:42 Ответить
Дело нужно открывать против *****, а Беня с Ринатом - соучастники.
31.12.2020 12:01 Ответить
"никому сидеть нельзя, а Виффмастеру - можно?"
31.12.2020 11:46 Ответить
Риффмастеру
31.12.2020 11:46 Ответить
Можна, якщо по аналогії з теорією Вишинського внести зміни в КПК, що основним доказом вини є проведення брифінгу вищих посадових осіб держави.
31.12.2020 11:56 Ответить
зачьот !!!
31.12.2020 12:30 Ответить
То тобі скабєєва нашепотіла ?
Це взагалі ні в які ворота - Пашинський і Парубій снайпери, які вбивали майданівців.
Ото в тебе в голові вата жмутами накопичилась. Вибирай її з мізків, бо козлом станеш.
31.12.2020 12:22 Ответить
Парасюка спитай, що вони робили в той день.
31.12.2020 13:42 Ответить
Аваковский холуй поливает Микитася говном, потому что бабло за жилье для НГУ явно не мимо Авакова к Татарову проходило.
31.12.2020 11:52 Ответить
Акценты не путай.
Бабло шло через Татарова у Авакову.
31.12.2020 12:15 Ответить
В данном случае направление не имеет значения.

Главное, что Аваков замазан в схеме Микитася-Татарова по самое темечко. А грустный Герасим - просто придворный глашатай Авакова.
31.12.2020 12:17 Ответить
А чому ні слова про спільника Микитася Татарова у цьому спічі?
31.12.2020 11:52 Ответить
"Ich bin больной!"

А вы говорите:поскользнулся, упал,закрытый перелом... Потерял сознание,очнулся-гипс!
31.12.2020 11:57 Ответить
Може краще лизати тарілки (чи ще щось), ніж коментувати обставини справи?
31.12.2020 11:59 Ответить
Лизоблюд , это демагог который может оправдывать любую ментовскую мерзость .
31.12.2020 12:07 Ответить
Цьому свинтусу теж пора на мороз
31.12.2020 12:08 Ответить
Может быть, Антоша, надо прекращать врать? Как тебе идея?
31.12.2020 12:14 Ответить
у моего знакомого была ***** по кличке Антонина.

она была белая и пушистая
но ведь из правил логики мы знаем, что

"не все сучки Антонины белые и пушистые"
31.12.2020 12:35 Ответить
У него еще есть тарелка, а также длинный и грязный язык(в прямом и переносном смысле). С Новым годом, довбень.
31.12.2020 12:36 Ответить
Антошка, тебя, сученка, даже судить наверное не будут.
Просто удавят без лишних слов чтобы ты, чмо землю нашу грешную не топтало
31.12.2020 12:27 Ответить
на диету посадят
31.12.2020 13:58 Ответить
Право на насилие и убийства есть только у государства, в том числе и у МВД, Сашко Белый тому яркий пример)))
Остальные граждане никаких прав не имеют, как говорил Аваков, сперва подчиняйся, а потом обжалуй, ведь рука руку моет.
31.12.2020 12:40 Ответить
Аваков книгу уже написал, и его зам, судя по манере изложения ментовской информации, тоже хочет идти в писатели.
31.12.2020 12:52 Ответить
Особисті данні жінки яка телефонувала на 102 було оприлюднено за її згоди?У нас цілий закон про захист особистих є,чи то не для геращенкив?
31.12.2020 12:57 Ответить
просто акуительно. "замминистра мвд" внаглую раскрывает персональные данные свидетелей при еще ведущихся следственных действиях\судах. уровень - прям как всех "министров" и депутатов...
31.12.2020 13:04 Ответить
Це падло посадило Антоненко та інших по сіальфиківоних доказах-----,як можна вірити цим ментам авакова
31.12.2020 13:05 Ответить
Как быть например с такими фактами? Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым 8 декабря в 12:30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно?", - подчеркивает Геращенко. - уже это указывает на то,что Геращенко,как зам министра внутренних дел не должен был оглашать ни в коем случае.до окончания расследования и вынесения приговора.В любой цивилизованой стране ,после таких "досрочных" обвинений без суда и следствия уже "идут" с государственной службы с пожизненным запретом занимать государственные должности
31.12.2020 13:08 Ответить
шуты гороховые !!

" Подстроен звонок 12-летнего школьника.... что ему страшно" ... жить в этой стране и он сваливает ближайшей электричкой в США на ПМЖ
31.12.2020 13:53 Ответить
Антоша, все шито білими нитками...не тримайте нас за дурнів. За все треба буде відповідати, як говорив Беня.
31.12.2020 13:22 Ответить
щодо правомірності внесення змін в КПК. В інтерв"ю Юлії Мостовій (ДТ) тоді ще замгенпрокурора Трепак, на запитання, чи правда те, що Левина (авторитетного бізнесмена, який через два місяці після відбуття покарання за вбивство став помічником народного депутата, генерал-лейтенанта міліції) за кордон через Порубне вивозив особисто начальник Херсонської міліції відповів, що ця інформація слідством перевіряється(зразу ж звільнили) І що цікаво, саме Антон на другий день після нападу на Гандзюк на всю Україну назвав персону, яка була причетна до вчинення цього кривавого злочину. Однак ця особа виявилась зовсім не при справах, А за цей час Левін зник. А антон виступав не від свого імені, а від імені Міністерства. То як його дії співвідносяться з КПК - посібництво у вчиненні злочину. А як справа гепи, в судовому засіданні по цій справі бувша дружина Антона повідомила, що від початку до кінця докази по справі фіальсифікував саме Антон, він же і підбирав суд. А переписка по справі Свинарчука, експертиза показала-що це монтаж, і знову Антон бігав разом з Пашинським по комісіям Верховної ради і всім говорив, що Ситнику та Свинарчуку хана. Підлог викрився. А апофеозом всезнайства Антона є справа Шеремета, навіть кваліфкомісія експертів притягнула горе експертів з інституту криміналістики (не того) до відповідальності за неправдивий висновок. Сам же англієць повідомив, що така експертиза не може бути визначальним доказом ідентифікації особи. А по Микитасю МВС (А.Геращенко) визнає, що злочин вчинила транснацональне злочинне угруповання. То вони говорили з потерпілим на транснаціональній мові чи може з перекладачем з есперанто. Одним словом, де Антон там і жди підлогу.
31.12.2020 14:11 Ответить
Халоп Рюкзакова, замість тарілки вирішив облизати щось в Татарова. Геращенко ,смачного!
31.12.2020 16:46 Ответить
Якщо допустити, що оприлюднять якимось чином записану розмову нашого бійця з передової чи просто з військової частині, де він буде говорити: "Я буду вбивати всіх ворогів України, мамо. Маю всі законні підстави." Що тоді вищатиме цей заступник мвс? Що значить "нікому вбивати не можна"? Не лише можна, а і треба. Тільки варто знати посадовцю - кому і коли.
31.12.2020 17:00 Ответить
Вот про Сашка Білого в этой связи хотелось бы очень послушать Антонину
31.12.2020 23:30 Ответить
Я так понимаю, после написанного и опубликованного, анал для жирной шлюхи - больше не табу?!
01.01.2021 17:17 Ответить
 
 