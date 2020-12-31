РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
698 9

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 547, выявили 1 332 новых случая, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 547, выявили 1 332 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 30 декабря, лабораторно подтверждены 1 332 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471", - написал Кличко на телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик.

В больницы госпитализированы 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195, и в Соломенском районе – 174 случая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человека, выявлены 9 699 новых случаев, выздоровели - 11 803

Автор: 

карантин (16729) Киев (26014) Кличко Виталий (4676) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик."

Еще бы дали сведения о возрастах умерших
показать весь комментарий
31.12.2020 12:03 Ответить
так вы ж умный - можешь найти статистику.
но чет странно - одни пишут шо более половины знакомых переболели, а кое-кто отправился в "ад", а Бокс дает смешные цифры - в 4-миллионнов городе то.
что-то одно из двух - либо все лгут, либо Бокс должен заткнуть себе доступ в Интернет))
показать весь комментарий
31.12.2020 12:10 Ответить
видимо ума не достаточно что бы найти...

В общем и цэлом каждая страна врёт или не тэстирует достаточно (особенно трупы)

по этому и показатели - фуфло...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:20 Ответить
та вот Словакия за пару дней - тестанула 2млн. жителей и настигла 25к. пораженных, теперь мона помножить на наше население, добавить шо у нас всем все похрен и получим результат, при котором Бокс засунет клавиатуру под диван и займется чем-нибудь полезным.
ну смешно же в самом то деле - у нас типо в 20 раз лучшая медицина чем в Бельгии, судя по "статистике" Стебанова и Бокса Владимировича Гепко.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:24 Ответить
Да... разница в 20 раз поражает воображение про нашу пандемию
показать весь комментарий
31.12.2020 12:36 Ответить
да какаяразнiца сколько и кто заболел..В Англии (чуть что, сразу Англия, Англия) вакцинировалось уже мильон человек. Кого интересуют проблемы индейцев?
показать весь комментарий
31.12.2020 12:38 Ответить
кличко кто? боксер или говорящая голова?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:23 Ответить
Почему люди умирают от короны? Их не лечат.. А ответственности никто не несет.. Типа мы бессильны... У моей сотрудницы муж молодой чуть не умер и в больницу не ложили покажет не сделали 50проц поражения легких.. Вот с того света вытянули 75 и 90 женщину и мужчину.. А другие умрут.. Сегодня кт1 завтра вам звиздец..
А последствия от ковид? Об этом кто то пишет.. Нет.. Уже открыли отделение восстановительной терапии.. У человека пцр отрицаю а сатурауия 60..или еще там черт знает ...насколько коварно и страшен ковид может понять только тот кто это прошел.
А те кто пересИдел и погоняли чаи с полож.тестом поздравляю что вы легко отделалась...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:55 Ответить
 
 