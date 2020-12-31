За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 547, выявили 1 332 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 30 декабря, лабораторно подтверждены 1 332 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471", - написал Кличко на телеграм-канале в четверг.

Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик.

В больницы госпитализированы 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195, и в Соломенском районе – 174 случая.

