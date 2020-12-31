За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 547, выявили 1 332 новых случая, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки, 30 декабря, лабораторно подтверждены 1 332 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщил в Telegram городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471", - написал Кличко на телеграм-канале в четверг.
Среди заболевших 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Также заболел 51 медик.
В больницы госпитализированы 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195, и в Соломенском районе – 174 случая.
Еще бы дали сведения о возрастах умерших
но чет странно - одни пишут шо более половины знакомых переболели, а кое-кто отправился в "ад", а Бокс дает смешные цифры - в 4-миллионнов городе то.
что-то одно из двух - либо все лгут, либо Бокс должен заткнуть себе доступ в Интернет))
В общем и цэлом каждая страна врёт или не тэстирует достаточно (особенно трупы)
по этому и показатели - фуфло...
ну смешно же в самом то деле - у нас типо в 20 раз лучшая медицина чем в Бельгии, судя по "статистике" Стебанова и Бокса Владимировича Гепко.
А последствия от ковид? Об этом кто то пишет.. Нет.. Уже открыли отделение восстановительной терапии.. У человека пцр отрицаю а сатурауия 60..или еще там черт знает ...насколько коварно и страшен ковид может понять только тот кто это прошел.
А те кто пересИдел и погоняли чаи с полож.тестом поздравляю что вы легко отделалась...