Необходимо прекратить атаку Офиса Зеленского на НАБУ и САП. Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать взяточников во власти, - Порошенко

Главное условие эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры, которая была создана при каденции пятого президента - ее независимость.

Об этом Петр Порошенко заявил во время интервью на "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что попытки нынешней власти подмять под себя правоохранительные органы разрушают доверие международных партнеров Украины.

"Я горжусь тем, что моя команда во времена моей каденции создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Хочу поблагодарить тогдашнего вице-президента США Байдена и всю команду за то, что мы делали вместе. Команда из МВФ, команда из Европейского Союза, команда США. И моя команда, которая по существу разработала, приняла указанные законопроекты ", - напомнил Порошенко.

"В чем ценность этих законопроектов и этой антикоррупционной инфраструктуры? Она должна быть независимой. НАБУ должно быть независимым от всех. САП должна быть независимой. Высший антикоррупционный суд должен быть независимым. И для этого мы его создали через Совет добродетели, через совет международных экспертов. И именно поэтому я как автор законопроекта требую, чтобы парламент проголосовал мой законопроект о принципах формирования состава судей Конституционного суда. Из-за того самого Совета добродетели, Совета международных экспертов ", - отмечает лидер" Европейской Солидарности ".

Он поблагодарил послов Большой семерки и Европейского Союза за поддержку этого законопроекта.

"На сегодняшний день мы должны убрать стремление Зеленского относительно того, что он хочет сформировать новую судебную ветвь власти, Конституционный суд и другие из полностью своих людей . И таким образом лишить судебную ветвь власти - по крайней мере по части Верховного суда и Антикоррупционного суда - независимости ", - считает Порошенко.

Читайте также: Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Пятый президент убежден, что надо прекратить атаку, которую оказывает Офис Зеленского на НАБУ и САП: "в частности, события последних дней, по делу Микитася, где проходит целый ряд высокопоставленных чиновников, включая заместителя председателя Офиса Президента Татарова. Вместо того, чтобы немедленно уволить Татарова и обеспечить отсутствие влияния на расследование, он наоборот берет его под свою защиту", - говорит Порошенко.

"Что это означает на практике? Как это оценивает мир, как это оценивает украинский народ? Вместо того, чтобы их заставить сложить мандат, обеспечить честное и прозрачное расследование, Зеленский их прикрывает. Действия Татарова, действия всех должностных лиц, которые проходят по этому делу, депутатов - их уже много от фракции "Слуга народа". Взятки, которые измеряются миллионами ", - отмечает Петр Порошенко.

"Когда ты демонстрируешь такое ​​странное поведение внутри нашего государства. Когда ты к этому добавляешь и сделки Центрэнерго, и непрозрачные аукционы Энергоатома, и ужасную ситуацию по железной дороге, и ситуацию со строительством дорог в Укравтодоре. Скажите, а где еще остается неинфицированная вирусом коррупции отрасль, за которую отвечает Зеленский и его Офис? ", - отмечает лидер оппозиции.

"Очень трудно завоевывать доверие со стороны наших партнеров. А это для нас абсолютно необходимый фактор. Потому что мы можем сотрудничать только тогда, когда есть доверие ", - резюмирует пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник: В 2020-м появились новые методы давления на НАБУ, включая ночные