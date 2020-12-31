РУС
Необходимо прекратить атаку Офиса Зеленского на НАБУ и САП. Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать взяточников во власти, - Порошенко

Необходимо прекратить атаку Офиса Зеленского на НАБУ и САП. Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать взяточников во власти, - Порошенко

Главное условие эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры, которая была создана при каденции пятого президента - ее независимость.

Об этом Петр Порошенко заявил во время интервью на "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что попытки нынешней власти подмять под себя правоохранительные органы разрушают доверие международных партнеров Украины.

"Я горжусь тем, что моя команда во времена моей каденции создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Хочу поблагодарить тогдашнего вице-президента США Байдена и всю команду за то, что мы делали вместе. Команда из МВФ, команда из Европейского Союза, команда США. И моя команда, которая по существу разработала, приняла указанные законопроекты ", - напомнил Порошенко.

"В чем ценность этих законопроектов и этой антикоррупционной инфраструктуры? Она должна быть независимой. НАБУ должно быть независимым от всех. САП должна быть независимой. Высший антикоррупционный суд должен быть независимым. И для этого мы его создали через Совет добродетели, через совет международных экспертов. И именно поэтому я как автор законопроекта требую, чтобы парламент проголосовал мой законопроект о принципах формирования состава судей Конституционного суда. Из-за того самого Совета добродетели, Совета международных экспертов ", - отмечает лидер" Европейской Солидарности ".

Он поблагодарил послов Большой семерки и Европейского Союза за поддержку этого законопроекта.

"На сегодняшний день мы должны убрать стремление Зеленского относительно того, что он хочет сформировать новую судебную ветвь власти, Конституционный суд и другие из полностью своих людей . И таким образом лишить судебную ветвь власти - по крайней мере по части Верховного суда и Антикоррупционного суда - независимости ", - считает Порошенко.

Читайте также: Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Пятый президент убежден, что надо прекратить атаку, которую оказывает Офис Зеленского на НАБУ и САП: "в частности, события последних дней, по делу Микитася, где проходит целый ряд высокопоставленных чиновников, включая заместителя председателя Офиса Президента Татарова. Вместо того, чтобы немедленно уволить Татарова и обеспечить отсутствие влияния на расследование, он наоборот берет его под свою защиту", - говорит Порошенко.

"Что это означает на практике? Как это оценивает мир, как это оценивает украинский народ? Вместо того, чтобы их заставить сложить мандат, обеспечить честное и прозрачное расследование, Зеленский их прикрывает. Действия Татарова, действия всех должностных лиц, которые проходят по этому делу, депутатов - их уже много от фракции "Слуга народа". Взятки, которые измеряются миллионами ", - отмечает Петр Порошенко.

"Когда ты демонстрируешь такое ​​странное поведение внутри нашего государства. Когда ты к этому добавляешь и сделки Центрэнерго, и непрозрачные аукционы Энергоатома, и ужасную ситуацию по железной дороге, и ситуацию со строительством дорог в Укравтодоре. Скажите, а где еще остается неинфицированная вирусом коррупции отрасль, за которую отвечает Зеленский и его Офис? ", - отмечает лидер оппозиции.

"Очень трудно завоевывать доверие со стороны наших партнеров. А это для нас абсолютно необходимый фактор. Потому что мы можем сотрудничать только тогда, когда есть доверие ", - резюмирует пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник: В 2020-м появились новые методы давления на НАБУ, включая ночные

Топ комментарии
+39
Порох начинает активно давить зеленую гниду.
Вовочка, ты дебил, - лучше бы дальше по баням корпоративил=)
31.12.2020 12:10 Ответить
+31
Та зачекайте! В 2019 році "люди" обирали когось поза політикою, "Тільки не Порошенко", та й взагалі переможця у війні на сході. А тепер коломойському продають електроенергію дешевше від населення! І ти розумієш, що такі дауни, котрі в 2019 році проголосували за кловуна, просто створені для рабства. Вони заслуговують тільки на одне право - кріпосне!! Виборче право має бути відібране, через повну відсутність мізків і відповідно інтелекту
31.12.2020 12:11 Ответить
+27
Чави кремлівську зелену плісняву !!!!)))
31.12.2020 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Пеця, в якій колонії сидять "брильянтові" прокурори?
31.12.2020 12:51 Ответить
Лошара спроси бенядиктовой
31.12.2020 13:06 Ответить
Всім українцям-патріотам

Бажаю у 2021році
Мудрості як у Шевченка,
Грошей як у Порошенка,
Сили як у Кличка,
А решта як у Бичка.
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9387
31.12.2020 12:58 Ответить
Ой, головний "антикорупціонер подав голос. Думає - всі вже забули про сємочка, демчину, свинарчуків, кононенка і майно "сім"ї" януковича, переписане на оточення самого пороха.
31.12.2020 12:59 Ответить
Всі повинні пам'ятати згенеровані в Кремлі фейки?
31.12.2020 13:05 Ответить
Звісно ж - адже не було демчини, сємочка, допомоги медведчуку, "найпрофесійнішого" генпрокурора луценка - це все фейки кремля.
31.12.2020 13:38 Ответить
Розворушив Петро кремлівський гнидник ,заворушилось зелене кубло гельмінтів !!!)))
31.12.2020 13:02 Ответить
Мародёрище вылезло....
31.12.2020 13:15 Ответить
Мойдодыра ты уже перестал бояться, но теперь у тебя новые страхи?
31.12.2020 13:24 Ответить
атака,организована в Кремле ,как елемент гибридной войны ,имеющий своей целью разрыв связей Украины с ЕС И США,и втягивание ее в обятия кровавого рашистского оккупанта Для исполнения кремлевского сценария, избраны все те же антиукраинские "слуги"
31.12.2020 13:25 Ответить
У главного корупционера под хвостом полыхнуло
. Петя,сделай подарок Украине. Свали нахер в Ростов к дружбану.
31.12.2020 13:32 Ответить
Зелена пліснява як сірчана кислота роз"їдає і державність країни, і обороноздатність, і уми людей. Тут і ОПЗЖ не треба
31.12.2020 13:34 Ответить
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 415
31.12.2020 13:39 Ответить
Фігня. Головне, щоб аби не Юлька.
31.12.2020 14:04 Ответить
Що це за ботоксний на свiтлинi?
31.12.2020 13:42 Ответить
петя! ну чья б корова мычала!!!
31.12.2020 13:46 Ответить
Порошенко думает, что НАБУ он прикормил, и разгоняет зраду. А ну как поменять Сытника? Сразу начнется вой с точностью до наоборот: "прекратить атаки НАБУ на Порошенко!"
Вангую: а это-таки случится, и довольно скоро...
31.12.2020 13:46 Ответить
"борец с коррупцией" порошенко петя - смешной анекдот))))))))))))))
31.12.2020 13:48 Ответить
Порошенко лучший президент Украины, а Зеля ликвидатор Украины
показать весь комментарий
31.12.2020 13:58 Ответить
рад, что вас не много!
31.12.2020 14:04 Ответить
Скільки куплено, стільки і є
31.12.2020 14:11 Ответить
радоватся осталось не долго
31.12.2020 14:26 Ответить
Необхідно припинити атаку Офісу Зеленського на НАБУ і САП. Антикорупційна структура має бути незалежною, а не обслуговувати хабарників у владі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1317
31.12.2020 16:00 Ответить
Ага. Одна шобла
31.12.2020 14:05 Ответить
Да какая разница? Для ЗЕбилов главное: жрать, ржать, срать. Вы думаете они читают новости на Цензоре? Вы думаете что они думают?
31.12.2020 13:51 Ответить
Пороха надо возвращать в президенты, пока зекоманда окончательно не развалила страну
показать весь комментарий
31.12.2020 13:56 Ответить
рискни!
31.12.2020 14:06 Ответить
спалили рыгов, а зекоманда будут гореть еще лучше
31.12.2020 17:05 Ответить
Эти мантры уже полтора года не стихают на Цензоре!
31.12.2020 18:17 Ответить
сам забыл чем занимался и что вытворял .проспался наверное....
31.12.2020 14:08 Ответить
Зелені вилупки разом із п'ятою колонною кремля , знищують Украіну , а Петро Олексійович , знаючи іх плани , перешкоджає
задуманому плану хла здійснитися , от у них агонія з цього приводу !
Скоро вам , гниди кацапські , кінець настане !
31.12.2020 14:22 Ответить
Кто скажет: это издание " Цензор нет"? или " Сплошной цензор"?
31.12.2020 16:13 Ответить
Зайшов почитати... Фу *** ледьве з цього "зеленого поносу" вибрався!!!! А таки як діє тільки саме ПРІЗВИЩЕ-ПОРОШЕНКО!!! А є ще ж і РОШЕН!!!
31.12.2020 16:55 Ответить
Так тебя никто и не обслуживает....
31.12.2020 18:13 Ответить
Петя конфета с кумом, много посадили коррупционеров???????????????????????
31.12.2020 23:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 